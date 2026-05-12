Zendure、太陽光発電住宅を住まい全体のエネルギーエコシステムに変える欧州初のプラグイン型HEMSハブ「PowerHub」を発売

拡張可能な家庭用エネルギーエコシステムで、太陽光発電、蓄電、バックアップ電源、家庭の電力消費を連携させる新たな中央制御ユニット

ドイツ・デュッセルドルフ、2026年5月12日 /PRNewswire/ -- プラグイン型ホームエネルギー管理システム（HEMS）のグローバルパイオニアであるZendureは、PowerHubによりSolarFlow Mix Seriesを拡充します。中央制御ユニットは、太陽光発電、蓄電、系統電力、バックアップ電源、およびヒートポンプ、EV充電器、スマートホーム機器などの制御可能な負荷を1つのアーキテクチャに統合し、SolarFlow Mix Seriesをモジュール式蓄電から完全統合型のホームエネルギーエコシステムへと進化させます。

増大する需要に対応する拡張可能なエネルギーシステム

PowerHubは、エコシステムのインテリジェントセンターとして、蓄電池、太陽光入力、家庭内負荷を連携させます。8kWhの基本構成から、1ユニットあたり最大50kWh、複数ユニット構成では最大150kWhまで拡張できます。1台のPowerHubに最大3台のSolarFlow Mixユニットを接続でき、ヒートポンプやEV充電を含む住宅全体に十分な、最大12kWの連続出力を供給できます。一戸建て住宅、多世代同居世帯、小規模商用用途に適しています。

PowerHubは単相（1P）版と三相（3P）版を用意しており、ドイツ、フランス、オランダの住宅に対応します。3P版は、ヒートポンプ、IHクッキングヒーター、高出力EVFlow ACを同時に稼働させるために不可欠な、より高い連続出力、最大22kWの三相EV充電、バランスの取れた負荷分散を提供します。バックアップモードでは、1Pは1台のSolarFlow Mixユニットで1相をバックアップします。3Pは3台のユニットを並列で使用して3相すべてをバックアップします。

PowerHubはまた、内蔵入力により最大43kWの三相PV入力、14kWの単相PV入力、24kWの太陽光発電容量に対応し、さらにサードパーティ製PVアレイとの互換性も備えています。EV充電のアップグレードに向けて、PowerHubは、ISO 15118-20のVehicle-to-Grid（V2G）に対応するZendureの今後提供予定の双方向スマートEVFlow AC（7.4/11/22kW、ソケット型およびケーブル一体型）と標準で統合され、対応EVを移動式ホームバッテリーに変えます。

ZENKI AIとZenWave™によるスマートなエネルギー管理

PowerHubはZendureのオープンエネルギープラットフォーム「ZEN+OS」上で稼働し、家庭の習慣、天候、電力価格を学習してエネルギーを蓄えるタイミングと使用するタイミングを分単位で判断するZENKI AIによって管理されます。Zendureの動的料金サービスであるZenWave™と組み合わせることで、家庭はスポット市場でエネルギーを自動取引し、電気料金を大幅に削減できます。オープンインターフェースは、以下の欧州標準規格を介して、エコシステムをEV充電器、ヒートポンプ、スマートホーム機器と接続します。

SG-Ready： ヒートポンプは電力価格と系統信号に応答し、5,000種類以上のヒートポンプモデルに対応。

ヒートポンプは電力価格と系統信号に応答し、5,000種類以上のヒートポンプモデルに対応。 EEBus： スマート家電をエネルギーシステムに接続する欧州標準規格。

スマート家電をエネルギーシステムに接続する欧州標準規格。 OCPP： EV充電器向けのオープンな業界標準規格。

EV充電器向けのオープンな業界標準規格。 VPP-Ready： 系統安定化と追加収益のため、仮想発電所に対応。

データはローカルで処理されるため、インターネットに接続していなくても家庭内でエネルギー管理を継続でき、ZENKI AIの高度な機能は引き続きクラウドベースで提供されます。

エネルギーセキュリティを支える住宅全体バックアップ

停電時には、PowerHubは個々の機器だけでなく住宅全体に電力を供給し、ヒートポンプやEV充電器を支えながら、照明、冷蔵庫、インターネットを確保します。10msの切替時間により、コンピューターや高感度な医療機器を途切れず稼働させ続けます。ブラックスタートにより、完全停電後でも太陽光エネルギーのみを使用して自立的に再起動できます。オフグリッド環境でも、最大11kWのEV充電を利用できます。

簡単な設置と高い費用対効果

複数のコンポーネントを1つのアーキテクチャに統合することで、PowerHubはインターフェースを減らし、設置を簡素化し、効率を高めます。自家発電した太陽光電力をより安定的に使用でき、余剰エネルギーは夜間使用や高需要負荷向けに蓄えられます。年間15,000kWhを消費する家庭では、PowerHub構成に16kWpのPVシステムとZenWave™を組み合わせることで、電気料金を最大88～91%削減でき、SolarFlow 3000 Mix AC+ユニット3台の場合は年間最大3,168ユーロ、SolarFlow 4000 Mix ProまたはSolarFlow 4000 Mix AC+ユニット3台の場合は年間最大5,472ユーロを節約できます。

PowerHubの概要

バージョン：1Pおよび3P

蓄電容量：8～150kWh（最大3台のSolarFlow Mixユニット）

連続出力：最大12kW

太陽光入力：最大24kWの内蔵PV入力＋サードパーティ製PV

EV充電：最大22kW（3P）/ 7.4kW（1P）、オフグリッド時11kW

バックアップ切替：10ms（UPSグレード）

オープンプロトコル：SG-Ready、EEBus、OCPP、VPP-Ready

設置費用：2,000～3,500ユーロから300～800ユーロに削減

自給率：最大91%（ドイツの一般家庭、16kWpのPV＋SolarFlow 4000 Mixシリーズ3台）

パイオニアプログラム（Pioneer Programme）

発売開始時に、欧州でSolarFlow 4000 Mix ProまたはSolarFlow 4000 Mix AC+ユニットを2台以上購入・設置した先着1,000名の顧客に、Zendure PowerHubが無料で提供されます。詳細はZendure公式ウェブサイトでご確認ください。

提供開始時期

PowerHubは現在予約受付中で、2026年7月に出荷開始予定です。単相版の価格は、ドイツでは699ユーロから、フランスおよびその他の欧州地域では719ユーロから、オランダでは729ユーロからです。

Zendureについて

Zendureは、プラグイン型ホームエネルギー管理システム（HEMS）のグローバルパイオニアであり、シリコンバレー、グレーターベイエリア、日本、ドイツに研究開発・運営拠点を置いています。同社の使命は、最新のEnergyTechを普及させることで、信頼性が高く手頃な価格のクリーンエネルギーを世界中に届けることです。SolarFlowバルコニーエネルギー貯蔵システムは、太陽光を日々の暮らしのための安全で信頼性が高く、強靭なエネルギー源に変えます。

お問い合わせ：

Patrick Chris

[email protected]

+86-13697796028

SOURCE Zendure