Zendure เปิดตัว PowerHub ศูนย์กลางควบคุม HEMS แบบปลั๊กอินสำหรับบ้านหลังแรกของยุโรป ที่เปลี่ยนบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปให้กลายเป็นระบบนิเวศพลังงานทั้งบ้าน
12 May, 2026, 02:00 CST
หน่วยควบคุมกลางรุ่นใหม่ประสานการทำงานของพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานสำรอง และการใช้พลังงานภายในบ้านไว้ในระบบนิเวศเดียวที่สามารถขยายได้
ดึสเซิลดอร์ฟ, เยอรมนี, 12 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Zendure ผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (HEMS) แบบปลั๊กอิน กำลังขยายซีรีส์ SolarFlow Mix ด้วย PowerHub ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมกลางที่ผสานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน โครงข่ายไฟฟ้า พลังงานสำรอง และโหลดไฟฟ้าที่สามารถควบคุมได้ เช่น ปั๊มความร้อน เครื่องชาร์จ EV และอุปกรณ์สมาร์ตโฮม เข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว ยกระดับ SolarFlow Mix จากระบบกักเก็บพลังงานแบบโมดูลาร์สู่ระบบนิเวศพลังงานภายในบ้านแบบครบวงจร
ระบบพลังงานที่ขยายได้ รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
PowerHub ทำหน้าที่ประสานการทำงานของระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ และโหลดไฟฟ้าภายในบ้าน ในฐานะศูนย์กลางอัจฉริยะของระบบนิเวศ โดยรองรับการขยายจากขนาดพื้นฐาน 8 kWh (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ไปจนถึง 50 kWh ต่อยูนิต หรือสูงสุด 150 kWh ในการติดตั้งหลายยูนิต สามารถเชื่อมต่อ SolarFlow Mix ได้สูงสุด 3 ยูนิตเข้ากับ PowerHub หนึ่งตัว เพื่อจ่ายพลังงานต่อเนื่องสูงสุด 12 kW ซึ่งเพียงพอสำหรับบ้านทั้งหลัง รวมถึงการใช้งานปั๊มความร้อนและการชาร์จ EV เหมาะสำหรับบ้านเดี่ยว ครัวเรือนหลายช่วงวัย และการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
PowerHub มีทั้งรุ่นไฟฟ้าเฟสเดียว (1P) และสามเฟส (3P) รองรับรูปแบบบ้านในประเทศเยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ รุ่น 3P ให้กำลังจ่ายต่อเนื่องสูงกว่า รองรับการชาร์จ EV แบบสามเฟสเต็มรูปแบบสูงสุด 22 kW และการกระจายโหลดอย่างสมดุล ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งานปั๊มความร้อน เตาแม่เหล็กไฟฟ้า และ EVFlow AC กำลังสูงพร้อมกัน ในโหมดพลังงานสำรอง รุ่น 1P จะสำรองไฟให้หนึ่งเฟสด้วย SolarFlow Mix เพียงหนึ่งยูนิต ส่วนรุ่น 3P จะสำรองไฟครบทั้งสามเฟสโดยใช้สามยูนิตทำงานแบบขนาน
นอกจากนี้ PowerHub ยังรองรับอินพุต PV แบบสามเฟสสูงสุด 43 kW อินพุต PV แบบเฟสเดียวสูงสุด 14 kW และรองรับกำลังไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด 24 kW ผ่านอินพุตแบบเนทีฟ รวมถึงรองรับการทำงานร่วมกับระบบ PV ของผู้ผลิตรายอื่น สำหรับการอัปเกรดระบบชาร์จ EV นั้น PowerHub ยังสามารถผสานการทำงานโดยตรงกับ EVFlow AC อัจฉริยะแบบสองทิศทางรุ่นใหม่ของ Zendure (7.4 / 11 / 22 kW ทั้งรุ่น Socket และ Tethered) ซึ่งรองรับมาตรฐาน ISO 15118-20 vehicle-to-grid (V2G) เปลี่ยน EV ที่รองรับให้กลายเป็นแบตเตอรี่เคลื่อนที่สำหรับบ้าน
การจัดการพลังงานอัจฉริยะด้วย ZENKI AI และ ZenWave™
PowerHub ทำงานบนแพลตฟอร์มพลังงานแบบเปิด ZEN+OS ของ Zendure และบริหารจัดการโดย ZENKI AI ซึ่งเรียนรู้พฤติกรรมภายในบ้าน สภาพอากาศ และราคาค่าไฟฟ้า เพื่อกำหนดแบบนาทีต่อนาทีว่าควรจัดเก็บหรือใช้พลังงานเมื่อใด เมื่อทำงานร่วมกับ ZenWave™ ซึ่งเป็นบริการอัตราค่าไฟฟ้าแบบไดนามิกของ Zendure ครัวเรือนจะสามารถซื้อขายพลังงานในตลาดสปอตโดยอัตโนมัติและลดค่าไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ จุดเชื่อมต่อระบบแบบเปิดยังช่วยเชื่อมต่อระบบนิเวศเข้ากับเครื่องชาร์จ EV ปั๊มความร้อน และอุปกรณ์สมาร์ตโฮม ผ่านมาตรฐานยุโรป ได้แก่:
- SG-Ready: ปั๊มความร้อนสามารถตอบสนองต่อราคาค่าไฟฟ้าและสัญญาณจากโครงข่าย รองรับปั๊มความร้อนมากกว่า 5,000 รุ่น
- EEBus: มาตรฐานยุโรปสำหรับเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะเข้ากับระบบพลังงาน
- OCPP: มาตรฐานอุตสาหกรรมแบบเปิดสำหรับเครื่องชาร์จ EV
- VPP-Ready: รองรับการเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าเสมือน เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายและสร้างรายได้เพิ่มเติม
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกประมวลผลภายในระบบของบ้าน ทำให้ระบบยังสามารถจัดการพลังงานได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต ขณะที่ฟังก์ชันขั้นสูงของ ZENKI AI ยังคงทำงานผ่านระบบคลาวด์
ระบบพลังงานสำรองทั้งบ้านเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
ในกรณีไฟฟ้าดับ PowerHub สามารถจ่ายพลังงานให้ทั้งบ้าน ไม่ใช่เพียงอุปกรณ์บางส่วน โดยรองรับทั้งระบบแสงสว่าง ตู้เย็น อินเทอร์เน็ต รวมถึงปั๊มความร้อนและเครื่องชาร์จ EV ด้วยเวลาสลับระบบเพียง 10 มิลลิวินาที จึงช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การแพทย์ที่มีความอ่อนไหวยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ฟังก์ชัน Black Start ยังช่วยให้ระบบกลับมาทำงานได้เองหลังไฟดับทั้งระบบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว แม้ในโหมดออฟกริด ก็ยังสามารถชาร์จ EV ได้สูงสุดถึง 11 kW
ติดตั้งง่ายและคุ้มค่ามากขึ้น
ด้วยการรวมหลายองค์ประกอบเข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว PowerHub ช่วยลดจำนวนจุดเชื่อมต่อระบบ ลดความซับซ้อนในการติดตั้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เองถูกนำมาใช้ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ขณะที่พลังงานส่วนเกินจะถูกกักเก็บไว้สำหรับใช้งานช่วงเย็นหรือช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟสูง ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 15,000 kWh ต่อปีสามารถลดค่าไฟฟ้าได้สูงสุด 88–91% ด้วยระบบ PowerHub ร่วมกับระบบ PV ขนาด 16 kWp และ ZenWave™ โดยสามารถประหยัดได้สูงสุด 3,168 ยูโรต่อปี เมื่อใช้ SolarFlow 3000 Mix AC+ จำนวนสามยูนิต หรือสูงสุด 5,472 ยูโรต่อปี เมื่อใช้ SolarFlow 4000 Mix Pro หรือ Mix AC+ จำนวนสามยูนิต
PowerHub โดยสรุป
- รุ่น: 1P และ 3P
- ระบบกักเก็บพลังงาน: 8–150 kWh (รองรับ SolarFlow Mix สูงสุด 3 ยูนิต)
- กำลังจ่ายต่อเนื่อง: สูงสุด 12 kW
- อินพุตพลังงานแสงอาทิตย์: สูงสุด 24 kW แบบเนทีฟ + รองรับ PV จากผู้ผลิตรายอื่น
- การชาร์จ EV: สูงสุด 22 kW (3P) / 7.4 kW (1P), และ 11 kW ในโหมดออฟกริด
- เวลาสลับระบบสำรองไฟ: 10 มิลลิวินาที (ระดับ UPS)
- โปรโตคอลแบบเปิด: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง: ลดจาก 2,000–3,500 ยูโร เหลือ 300–800 ยูโร
- ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน: สูงสุด 91% (ครัวเรือนทั่วไปในเยอรมนี พร้อมระบบ PV ขนาด 16 kWp และ SolarFlow 4000 Mix Series จำนวน 3 ยูนิต)
โครงการ Pioneer Programme
ในช่วงเปิดตัว ลูกค้า 1,000 รายแรกในยุโรปที่ซื้อและติดตั้ง SolarFlow 4000 Mix Pro หรือ SolarFlow 4000 Mix AC+ ตั้งแต่สองยูนิตขึ้นไป จะได้รับ Zendure PowerHub ฟรี รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Zendure
การวางจำหน่าย
PowerHub เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ว และจะเริ่มจัดส่งในเดือนกรกฎาคม 2569 โดยรุ่นเฟสเดียวมีราคาเริ่มต้นที่ 699 ยูโรในเยอรมนี 719 ยูโรในฝรั่งเศสและภูมิภาคยุโรปอื่น ๆ และ 729 ยูโรในเนเธอร์แลนด์
เกี่ยวกับ Zendure
Zendure เป็นผู้บุกเบิกระดับโลกด้านระบบจัดการพลังงานภายในบ้าน (HEMS) แบบปลั๊กอิน โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนา รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการในซิลิคอนวัลเลย์ เขตอ่าวกวางตุ้ง–ฮ่องกง–มาเก๊า ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมนี บริษัทมีพันธกิจในการส่งมอบพลังงานสะอาดที่เชื่อถือได้และเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสมสู่ผู้คนทั่วโลก ผ่านการผลักดันเทคโนโลยีพลังงาน (EnergyTech) รุ่นใหม่ ระบบกักเก็บพลังงาน SolarFlow สำหรับระเบียง เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และยืดหยุ่นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน
