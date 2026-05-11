Zendure lance PowerHub, la nouvelle solution intelligente de la série SolarFlow Mix

Une nouvelle unité de contrôle centrale qui coordonne le solaire, le stockage, l'alimentation de secours et la consommation domestique au sein d'un écosystème énergétique résidentiel évolutif

DÜSSELDORF, ALLEMAGNE, 11 mai 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), enrichit sa série SolarFlow Mix avec le PowerHub , une unité centrale conçue pour connecter et piloter l'ensemble des flux énergétiques du foyer. Photovoltaïque, batteries, réseau électrique, alimentation de secours, pompes à chaleur, bornes de recharge pour véhicules électriques et appareils connectés sont désormais réunis dans une architecture unique et intelligente. Avec PowerHub, Zendure fait évoluer la série SolarFlow Mix d'une solution de stockage modulaire vers un véritable écosystème énergétique domestique intégré.

Alors que les installations photovoltaïques, les pompes à chaleur et les véhicules électriques se généralisent, les besoins en gestion énergétique deviennent plus complexes. PowerHub répond à cette évolution grâce à une orchestration centralisée des flux d'énergie en temps réel, afin d'optimiser l'autoconsommation et de réduire la dépendance au réseau.

Un système évolutif pour répondre à une demande énergétique croissante

Véritable nœud central de la gestion énergétique globale du foyer, le PowerHub distribue intelligemment l'énergie entre le stockage par batterie, l'apport solaire et les charges domestiques connectées. Il permet une expansion évolutive des systèmes SolarFlow Mix et coordonne plusieurs unités simultanément. Grâce au PowerHub, les systèmes SolarFlow Mix s'adaptent avec flexibilité aux différents besoins énergétiques:

Capacité modulable : Les foyers peuvent débuter avec une configuration de base de 8 kWh et étendre la capacité de stockage jusqu'à 50 kWh par unité.

: Les foyers peuvent débuter avec une configuration de base de 8 kWh et étendre la capacité de stockage jusqu'à 50 kWh par unité. Puissance multi-unités : Dans les configurations combinant plusieurs unités, des capacités allant jusqu'à 150 kWh sont possibles.

: Dans les configurations combinant plusieurs unités, des capacités allant jusqu'à 150 kWh sont possibles. Polyvalence d'usage : Cette modularité rend le système idéal aussi bien pour les maisons individuelles que pour les foyers multigénérationnels ou les petits scénarios tertiaires.

Le PowerHub est également conçu pour les installations de haute performance : il prend en charge jusqu'à 43 kW d'entrée photovoltaïque triphasée et jusqu'à 14 kW d'entrée monophasée, tout en délivrant jusqu'à 12 kW en sortie de batterie. Cela garantit une compatibilité totale avec les installations solaires existantes ou de grande envergure.

Gestion énergétique intelligente avec ZENKI AI et ZenWave™

PowerHub fonctionne sur la plateforme énergétique ouverte de Zendure ZEN+OS et est piloté par ZENKI AI, qui apprend les habitudes des foyers, la météo et les prix de l'électricité afin de décider minute par minute quand stocker et utiliser l'énergie. Associé à ZenWave™, le service de tarification dynamique de Zendure, les foyers peuvent automatiquement échanger de l'énergie sur le marché spot et réduire considérablement leurs factures. Les interfaces ouvertes connectent l'écosystème aux bornes de recharge pour véhicules électriques, aux pompes à chaleur et aux dispositifs smart home via les standards européens.

SG–Ready : les pompes à chaleur réagissent aux prix de l'électricité et aux signaux du réseau, compatible avec plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur

EEBus : standard européen reliant les appareils intelligents au système énergétique

OCPP : standard industriel ouvert pour les bornes de recharge de véhicules électriques

VPP–Ready : compatible avec les centrales électriques virtuelles pour la stabilisation du réseau et des revenus supplémentaires

Les données sont traitées localement, ce qui permet au foyer de continuer à gérer sa propre énergie même sans connexion internet, tandis que les fonctionnalités avancées de ZENKI AI restent basées sur le cloud.

Installation simplifiée et rentabilité accrue

En centralisant plusieurs composants dans une seule et même architecture, PowerHub réduit la complexité de l'installation et améliore ainsi l'efficacité globale du système. L'énergie solaire produite peut alors être consommée de manière plus efficace au sein du foyer, tandis que le surplus est stocké pour une utilisation ultérieure, en soirée ou lors de pics de consommation.

Résultat: une hausse de l'autoconsommation, une diminution de la consommation réseau et des économies d'énergie importantes.

Les fonctions clés en un coup d'œil:

Expansion évolutive multi-unités : De 8 à 150 kWh.

: De 8 à 150 kWh. Installation simple et rapide : Grâce à l'intégration centralisée du système.

: Grâce à l'intégration centralisée du système. HEMS local : Pour un contrôle des flux d'énergie en temps réel sans dépendance au cloud.

: Pour un contrôle des flux d'énergie en temps réel sans dépendance au cloud. Alimentation de secours (Backup) : Avec capacité de démarrage autonome (black start).

: Avec capacité de démarrage autonome (black start). Intégration d'écosystème : Compatibilité avec les onduleurs tiers, bornes VE, pompes à chaleur et systèmes smart home.

: Compatibilité avec les onduleurs tiers, bornes VE, pompes à chaleur et systèmes smart home. Standards supportés : SG-Ready, EEBus et VPP-Ready.

: SG-Ready, EEBus et VPP-Ready. Sécurité renforcée : Protection RCBO intégrée et mesure par transformateur de courant (CT).

Programme "European Elite 1,000"

À l'occasion du lancement, Zendure met en place un programme Pioneer limité : les 1 000 premiers clients européens achetant et installant au moins deux unités SolarFlow Mix Series (SolarFlow 4000 Mix Pro ou SolarFlow 4000 Mix AC+) recevront gratuitement un PowerHub. Les modalités de participation sont disponibles sur le site officiel de Zendure .

Disponibilité

Le PowerHub devrait être disponible à partir de juillet 2026, au prix de 719 € en France(monophasé).

À propos de Zendure

Zendure est le pionnier mondial des systèmes de gestion de l'énergie domestique plug-in (HEMS), basé dans les pôles technologiques de la Silicon Valley (États-Unis), de la Grande Baie en Chine, du Japon et de l'Allemagne. La mission de Zendure est de fournir une énergie propre, fiable et abordable aux foyers du monde entier en démocratisant les technologies énergétiques de pointe. Son système révolutionnaire de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow transforme la lumière du soleil en une source d'énergie sûre, fiable et résiliente pour la vie quotidienne.

Contact:

Patrick Chris

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+86-13697796028

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