Zendure introduceert PowerHub, Europa's eerste plug-in HEMS-hub die elk zonne-energiehuis verandert in een volledig energie-ecosysteem voor de woning

Nieuwe centrale besturingseenheid coördineert zonne-energie, opslag, back-upstroom en huishoudelijk verbruik binnen een schaalbaar energie-ecosysteem voor thuis

DÜSSELDORF, Duitsland, 11 mei 2026 /PRNewswire/ -- Zendure , wereldwijd pionier op het gebied van plug-in Home Energy Management Systems (HEMS), breidt de SolarFlow Mix-serie uit met PowerHub . Deze centrale besturingseenheid combineert naadloos zonnepanelen, energieopslag, netstroom, back-upstroom en aanstuurbare verbruikers zoals warmtepompen, EV-laders en smart home-apparaten binnen één systeemarchitectuur. De PowerHub transformeert de SolarFlow Mix-serie van modulaire opslagoplossingen tot een volledig geïntegreerd energie-ecosysteem voor thuis. Onder de noemer 'Alles Aan. Volledig Onafhankelijk.' stelt Zendure gebruikers met de PowerHub in staat om al hun apparaten van stroom te voorzien en maximale energieonafhankelijkheid te bereiken.

Nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt van PV-systemen, warmtepompen en elektrische voertuigen, worden ook meer eisen gesteld aan energiebeheer in huis. Huishoudens wekken elektriciteit op, slaan deze op en verdelen deze flexibel op basis van vraag, opwekking en beschikbaarheid. Zendure speelt hierop in met een centrale orkestratielaag die energiestromen in realtime coördineert en het eigen energieverbruik maximaliseert.

Schaalbaar energiesysteem voor groeiende energiebehoeften

PowerHub fungeert als het intelligente centrum van het energie-ecosysteem voor thuis en coördineert batterijopslag, zonne-energie-input en huishoudelijk verbruik voor volledig geïntegreerd energiebeheer. Het systeem is ontworpen om mee te groeien met veranderende energiebehoeften en ondersteunt flexibele uitbreiding van SolarFlow Mix-systemen. Huishoudens kunnen starten met een basisconfiguratie van 8 kWh en opschalen tot 50 kWh per unit, of zelfs tot 150 kWh in multi-unit opstellingen.

Er kunnen maximaal drie SolarFlow Mix-units worden aangesloten op één PowerHub, goed voor maximaal 12 kW continu vermogen. Dit is voldoende om een volledig huishouden van stroom te voorzien, inclusief warmtepompen en EV-laders. Dankzij deze schaalbaarheid is het systeem geschikt voor verschillende soorten huishoudens, van klein tot groot, en zelfs voor kleine zakelijke toepassingen.

PowerHub is bovendien ontwikkeld voor veeleisende installaties en ondersteunt tot 43 kW driefasige PV-input, tot 14 kW enkelfasige PV-input en tot 24 kW zonnecapaciteit via native aansluitingen, naast compatibiliteit met PV-systemen van derden. Voor extra flexibiliteit maken drie geïntegreerde, geaarde stopcontacten het mogelijk om aanvullende balkon-zonnesystemen of batterijen aan te sluiten zonder elektrische werkzaamheden of aanpassingen. Daarnaast ondersteunt het systeem tot 7,4 kW enkelfasig en tot 22 kW driefasig laden.

Slim energiebeheer met ZENKI AI

PowerHub draait op Zendure's open energieplatform ZEN+OS. Deze AI-toepassing leert het energiegedrag van het huishouden kennen en kijkt tevens naar weerspatronen en elektriciteitsprijzen. Op basis hiervan wordt per minuut bepaald wanneer energie moet worden opgeslagen of gebruikt.

Via open interfaces verbindt het ecosysteem met EV-laders, warmtepompen en smart home-apparaten. PowerHub ondersteunt de open standaarden die breed worden gebruikt binnen de Europese energiesector:

SG-Ready (Smart Grid Ready): maakt het mogelijk dat warmtepompen automatisch reageren op elektriciteitsprijzen en netwerksignalen; compatibel met meer dan 5.000 warmtepompmodellen.

EEBus: de Europese communicatiestandaard waarmee slimme huishoudelijke apparaten kunnen communiceren met het energiesysteem.

OCPP (Open Charge Point Protocol): de open industriestandaard voor EV-laders.

VPP-Ready: compatibel met virtuele energiecentrales, waarbij duizenden huishoudens hun batterijen bundelen om het elektriciteitsnet te stabiliseren en extra inkomsten te genereren.

Belangrijk is dat het systeem gegevens lokaal verwerkt. Zelfs wanneer de internetverbinding uitvalt, blijft het huishouden zijn energie zelfstandig beheren. De geavanceerde functies van ZENKI AI blijven cloudgebaseerd.

Volledige back-upvoorziening voor het hele huis

Naast het optimaliseren van het eigen energieverbruik ligt een sterke focus op energiezekerheid. Tijdens stroomuitval voorziet PowerHub niet alleen individuele apparaten van stroom, maar het volledige huishouden. Het systeem ondersteunt essentiële toepassingen zoals verlichting, koelkasten en internetverbindingen, maar ook apparaten met een hoger vermogen, waaronder warmtepompen en EV-laders.

Met een omschakeltijd van ongeveer 10 milliseconden schakelt PowerHub snel genoeg over op batterijvoeding om verlichting, computers en zelfs gevoelige medische apparatuur zonder onderbreking te laten functioneren. Dankzij de Black Start-functionaliteit kan het systeem bovendien zelfstandig herstarten na een volledige stroomuitval met uitsluitend zonne-energie, waardoor zelfvoorziening behouden blijft.

Zelfs in off-grid modus blijft EV-laden mogelijk tot 11 kW, zodat mobiliteit gewaarborgd blijft tijdens langdurige stroomuitval.

Eenvoudige installatie en hogere kostenefficiëntie

Door meerdere componenten binnen één architectuur te integreren, vermindert PowerHub het aantal interfaces, vereenvoudigt het de installatie en verhoogt het de totale systeemefficiëntie. Zelf opgewekte zonne-energie kan consistenter binnen het huishouden worden gebruikt, terwijl overtollige energie wordt opgeslagen en later beschikbaar komt, bijvoorbeeld in de avonduren of voor toepassingen zoals warmtepompen en EV-laders. Als gevolg hiervan neemt het netverbruik af, stijgt het eigen energieverbruik en worden energiekosten verlaagd.

Alle details van de PowerHub

Versies: enkelfasig (1P) en driefasig (3P)

Opslagcapaciteit: 8–150 kWh (tot 3 SolarFlow Mix-units)

Continu vermogen: tot 12 kW

Zonne-input: tot 24 kW (native) + PV-systemen van derden

EV-laden: tot 22 kW (3P) / 7,4 kW (1P), zelfs 11 kW off-grid

Back-up omschakeltijd: 10 ms (UPS-niveau)

Open protocollen: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready

Verlaging installatiekosten: van €2.000–€3.500 naar €300–€800

Zelfvoorzienendheid: tot 91%

Pioneer-programma voor de eerste 1.000 klanten in Europa

Bij de marktintroductie introduceert Zendure ook een beperkt Pioneer Programma. De eerste 1.000 klanten in Europa die twee of meer units uit de SolarFlow Mix-serie (SolarFlow 4000 Mix Pro of SolarFlow 4000 Mix AC+) aanschaffen en installeren, ontvangen de Zendure PowerHub gratis. Meer informatie over deelname is nu beschikbaar via de officiële website van Zendure.

Beschikbaarheid

PowerHub zal naar verwachting vanaf juli 2026 beschikbaar zijn, geprijsd op €729 in Nederland(eenfasig).

Over Zendure

Zendure is een wereldwijde pionier op het gebied van plug–in Home Energy Management Systems (HEMS), met R&D– en operationele centra in Silicon Valley, de Greater Bay Area, Japan en Duitsland. De missie van Zendure is om betrouwbare en betaalbare schone energie te leveren aan huishoudens wereldwijd door de nieuwste EnergyTech te populariseren. Het revolutionaire SolarFlow–balkonopslagsysteem zet zonlicht om in een veilige, betrouwbare en veerkrachtige energiebron voor het dagelijks leven.

