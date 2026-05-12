Zendure Lancar PowerHub, Hab HEMS Pemalam Pertama Eropah Mengubah Sebarang Rumah Solar Menjadi Ekosistem Tenaga Seluruh Rumah

Unit kawalan pusat baharu mengkoordinasi solar, storan, kuasa sandaran dan penggunaan isi rumah dalam ekosistem tenaga rumah boleh diskala

DÜSSELDORF, Jerman, 12 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, perintis global bagi sistem pengurusan tenaga rumah (HEMS) pemalam, memperluas SolarFlow Mix Series dengan PowerHub. Unit kawalan pusat itu menggabungkan fotovolta, storan, grid dan kuasa sandaran, serta beban boleh kawal seperti pam haba, pengecas EV dan peranti rumah pintar ke dalam satu seni bina, sekali gus mengembangkan SolarFlow Mix Series daripada storan modular kepada ekosistem tenaga rumah bersepadu sepenuhnya.

Sistem tenaga boleh diskala untuk permintaan yang semakin meningkat

PowerHub mengkoordinasi storan bateri, input solar dan beban isi rumah sebagai pusat pintar ekosistem. Ia boleh diskala daripada asas 8 kWh sehingga 50 kWh bagi setiap unit, atau 150 kWh dalam pemasangan berbilang unit. Sehingga tiga unit SolarFlow Mix boleh disambungkan kepada satu PowerHub, menyampaikan output berterusan sehingga 12 kW yang mencukupi untuk seluruh isi rumah termasuk pam haba dan pengecasan EV. Ia sesuai untuk rumah keluarga tunggal, isi rumah berbilang generasi dan aplikasi komersial kecil.

PowerHub tersedia dalam versi fasa tunggal (1P) dan tiga fasa (3P) yang sepadan dengan rumah di seluruh Jerman, Perancis dan Belanda. Versi 3P menyediakan kuasa berterusan yang lebih tinggi, pengecasan EV tiga fasa penuh sehingga 22 kW serta pengagihan beban seimbang yang penting untuk mengoperasikan pam haba, dapur induksi dan EVFlow AC berkuasa tinggi secara serentak. Dalam mod sandaran, 1P melindungi satu fasa menggunakan satu unit SolarFlow Mix. 3P pula melindungi ketiga-tiga fasa menggunakan tiga unit secara selari.

PowerHub turut menyokong input PV tiga fasa sehingga 43 kW, input PV fasa tunggal sehingga 14 kW dan kapasiti solar 24 kW melalui input natif, berserta keserasian dengan tatasusunan PV pihak ketiga. Bagi penaiktarafan pengecasan EV, PowerHub berintegrasi secara natif dengan EVFlow AC pintar dua hala Zendure yang akan datang (7.4 / 11 / 22 kW, Varian soket dan tambatan), yang menyokong kenderaan-ke-grid (V2G) ISO 15118-20 bagi mengubah mana-mana EV yang serasi menjadi bateri rumah mudah alih.

Pengurusan tenaga pintar dengan ZENKI AI dan ZenWave™

PowerHub beroperasi menggunakan platform tenaga terbuka Zendure, ZEN+OS, dan diurus oleh ZENKI AI, yang mempelajari tabiat isi rumah, cuaca dan harga elektrik untuk menentukan pada setiap minit waktu menyimpan dan menggunakan tenaga. Digabungkan dengan ZenWave™, perkhidmatan tarif dinamik Zendure, isi rumah boleh berdagang tenaga secara automatik di pasaran lani dan mengurangkan bil dengan ketara. Antara muka terbuka menghubungkan ekosistem dengan pengecas EV, pam haba dan peranti rumah pintar melalui piawaian Eropah:

SG-Ready: pam haba bertindak balas kepada harga elektrik dan isyarat grid, serasi dengan lebih 5,000 model pam haba.

pam haba bertindak balas kepada harga elektrik dan isyarat grid, serasi dengan lebih 5,000 model pam haba. EEBus: piawaian Eropah yang menghubungkan peralatan pintar kepada sistem tenaga.

piawaian Eropah yang menghubungkan peralatan pintar kepada sistem tenaga. OCPP: piawaian industri terbuka untuk pengecas EV.

piawaian industri terbuka untuk pengecas EV. VPP-Ready: serasi dengan loji kuasa maya untuk penstabilan grid dan hasil tambahan.

Data diproses secara setempat, maka rumah tetap mengurus tenaganya sendiri biarpun tanpa internet, sementara ciri-ciri termaju ZENKI AI kekal berfungsi berasaskan awan.

Sandaran seluruh rumah untuk keterjaminan tenaga

Semasa gangguan grid, PowerHub membekalkan kuasa kepada seluruh isi rumah, bukan sekadar peranti individu, memastikan lampu, peti sejuk dan internet terus berfungsi sambil menyokong pam haba dan pengecas EV. Dengan masa pemindahan 10 ms, ia memastikan komputer dan peranti perubatan sensitif beroperasi tanpa gangguan. Black Start membolehkan permulaan semula secara bebas selepas gangguan bekalan kuasa sepenuhnya dengan hanya menggunakan tenaga solar. Walaupun luar-grid, pengecasan EV masih tersedia sehingga 11 kW.

Pemasangan mudah, keberkesanan kos lebih tinggi

Dengan mengintegrasikan pelbagai komponen ke dalam satu seni bina, PowerHub mengurangkan antara muka, memudahkan pemasangan dan meningkatkan kecekapan. Solar yang dijana sendiri digunakan dengan lebih konsisten, manakala lebihan tenaga disimpan untuk kegunaan waktu malam atau bagi beban permintaan tinggi. Isi rumah yang menggunakan 15,000 kWh setahun boleh mengurangkan kos elektrik sehingga 88–91% dengan pemasangan PowerHub berserta sistem PV 16 kWp dan ZenWave™ bagi menjimatkan sehingga €3,168/tahun dengan tiga unit SolarFlow 3000 Mix AC+, atau sehingga €5,472/tahun dengan tiga unit SolarFlow 4000 Mix Pro atau Mix AC+.

PowerHub sepintas lalu

Versi: 1P dan 3P

Storan: 8–150 kWh (sehingga 3 unit SolarFlow Mix)

Kuasa berterusan: sehingga 12 kW

Input solar: sehingga 24 kW natif + PV pihak ketiga

Pengecasan EV: sehingga 22 kW (3P) / 7.4 kW (1P), 11 kW luar-grid

Penukaran sandaran: 10 ms (gred-UPS)

Protokol terbuka: SG-Ready, EEBus, OCPP, VPP-Ready

Kos pemasangan: daripada €2,000–€3,500 turun kepada €300–€800

Mampu diri: sehingga 91% (isi rumah tipikal Jerman, 16 kWp PV + 3× SolarFlow 4000 Mix series)

Program Perintis

Semasa pelancaran, 1,000 pelanggan pertama di Eropah yang membeli dan memasang dua atau lebih unit SolarFlow 4000 Mix Pro atau SolarFlow 4000 Mix AC+ akan menerima Zendure PowerHub secara percuma. Butiran di laman web rasmi Zendure.

Ketersediaan

PowerHub kini tersedia untuk prapesanan, dengan penghantaran bermula pada Julai 2026. Harga bagi versi fasa tunggal bermula daripada €699 di Jerman, €719 di Perancis dan wilayah Eropah lain, serta €729 di Belanda.

Latar Belakang Zendure

Zendure ialah perintis global bagi Sistem Pengurusan Tenaga Rumah (HEMS) pemalam, dengan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta operasi terletak di Silicon Valley, Kawasan Teluk Besar, Jepun dan Jerman. Misinya adalah untuk menyediakan tenaga bersih yang boleh dipercayai dan berpatutan di seluruh dunia dengan mempopularkan EnergyTech yang terkini. Sistem storan tenaga balkoni SolarFlow mengubah cahaya matahari menjadi sumber tenaga yang selamat, boleh dipercayai dan berdaya tahan demi kehidupan harian.

