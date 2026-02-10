NATOが情報環境評価能力提供のためBrandwatchとBlackbird.AIのコンソーシアムを選定

AIによって可能となる能力が、複雑な情報環境を広くカバーする見識をもってNATOをサポートする

ブライトン、英国, 2026年2月11日 /PRNewswire/ -- Cision傘下でソーシャル・インテリジェンスおよびソーシャルメディア管理の世界的リーダーであるBrandwatchとナラティブインテリジェンスの世界的リーダーであるBlackbird.AIは、両社のコンソーシアムがNorth Atlantic Treaty Organization（NATO）を代表するNATO Communications and Information Agency（NCIA）に選定され、高度な情報環境評価能力（IEAC）を提供することになったと本日発表しました。

この能力は、公的および商業的に利用可能なデータソースにまたがる情報環境を監視、分析、解釈するための、安全で拡張可能なAI対応ツールを提供します。特注の全社的なソーシャル・インテリジェンス・ソリューションとして提供されるこのソリューションは、メディア・モニタリング、センチメント分析、トレンド検出を組み合わせ、NATO 組織全体の意思決定をサポートします。このソリューションは、複雑なデジタル・エコシステム全体に広がる偽情報や有害な風説の拡散など、進化する風説の脅威をNATOが評価し、対応するのに役立ちます。

このイニシアチブは、BrandwatchとNATOとの長年の協力関係における重要な節目であり、任務に対応したデジタル・インテリジェンスの信頼できるプロバイダーとしてのコンソーシアムの役割を強化するものとなります。 この能力はNATOの情報環境評価・コミュニティ内の戦略的コミュニケーション担当者が、急速に変化し、断片化され、対立の多い環境において効率的に計画・分析できるよう、追加の改良とともにほとんどのデータカバレッジを統合するよう設計されています。

この能力を提供するために、コンソーシアムには、サーチ・インテリジェンス・テクノロジーによって世界中の人々の新たなトレンドとインテント・シグナルを明らかにするTrajaanを含む、Cisionのポートフォリオ全体から補完的なテクノロジーと専門知識が結集されました。また専門パートナーであるOsavulとConverseonがこれを補完します。これらの能力を組み合わせることで、NATOは戦略的コミュニケーションを強化し、状況認識を高め、より迅速で情報に基づいた意思決定が可能になります。

「この重要な任務においてNATOを支援できることを光栄に思います」とCisionのCEOであるGuy Abramo氏は語りました。「世界トップクラスのデータカバーと次世代AIおよび分析を組み合わせることで、情報環境についてより包括的かつタイムリーな理解を提供します。このパートナーシップは、両社の技術力の高さと、最も厳しいインテリジェンスの課題に取り組む組織を支援するという共通のコミットメントを反映したものです。」

Brandwatchには、世界中の政府機関、防衛機関、公共機関を支援してきた長年の経験があります。そのソリューションは、ソーシャルデータとメディアデータ、高度な分析、AI主導の見識、データライセンスとセキュリティ標準の厳格なコンプライアンスを組み合わせたもので、テクノロジー、ガバナンス、任務遂行の分岐点で活動するコンソーシアムの能力を支えるものです。

「同盟全体の効果的なプランニングと意思決定には、情報環境を理解することが不可欠です」と、NATO HeadquartersのHead of Plans and InsightsであるChris Riley氏は語りました。「このBrandwatchとBlackbird.AIの統合ソリューションは、データ主導の見識を大規模に提供する我々の能力を大幅に強化します。」

Blackbird.AIのCEO兼Co-FounderであるWasim Khaled氏は、「Blackbird.AIは過去数年にわたりNATOと戦略的協力関係を築いており、NATOの作戦に影響を与える有害な風説について重要な分析を提供してきた。」と述べました。「Brandwatchと提携し、NATOの全加盟国の自由と安全を守る職務のために、より実用的な見識を提供できることをうれしく思います。」

コンソーシアム・パートナーについて

Brandwatchについて

Brandwatchは、ソーシャル・メディア管理および消費者インテリジェンス・スイートのリーディング・カンパニーであり、各ブランドにとって最も重要な層との相互の出会いと理解を支援します。Brandwatchはフォーブス100社の半数に信頼され、世界で最も革新的な企業に、機会を捉え、関係を強化し、成長を加速させるためのAIを活用した見識とツールを提供しています。

消費者インテリジェンス、インフルエンサーマーケティング、ソーシャル・メディア管理などを包括するスイートにより、ブランドや機関はデータ主導の戦略を大規模に実行することができます。

Brandwatchは、Cisionブランドの一部であり、CisionOne、Trajaan、PR Newswireも同様

Blackbird.AIについて

BLACKBIRD.AIは、財務的、経営的、風評的、物理的な損害につながる風説ベースの偽情報攻撃から経営陣や組織を保護します。Gartner氏に「偽情報のナラティブ・インテリジェンスを打倒する企業」と呼ばれたBlackbird.AIのナラティブ・インテリジェンス・プラットフォームは、有害なナラティブ攻撃を特定し、リスクスコア、背後にいる脅威の主犯、拡散するネットワーク、それらを拡大させる異常なボット行動、それらを結びつけるコホートやコミュニティによって優先順位を付けます。この情報により、組織はより適切な戦略的決定を下し、リスクを大幅に軽減するための行動を積極的に取ることができます。詳しくはBlackbird.AIのサイトをご覧ください。

