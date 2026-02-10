브랜드워치-블랙버드AI 컨소시엄, NATO 정보환경 평가 역량 구축 사업자로 선정

AI 기반 역량 통해 복잡한 정보환경 전반에 대한 통찰 제공

브라이턴, 영국, 2026년 2월 11일 /PRNewswire/ -- 소셜 인텔리전스 및 소셜 미디어 관리 분야의 글로벌 선도 기업이자 시전(Cision)의 계열사인 브랜드워치(Brandwatch)와 내러티브 인텔리전스 분야의 글로벌 리더 블랙버드AI(Blackbird.AI)가 2월 10일, 양사가 참여한 컨소시엄이 북대서양 조약 기구(North Atlantic Treaty Organization, NATO)를 대신해 NATO 통신정보국(NATO Communications and Information Agency, NCIA)으로부터 정보환경 평가 역량(Information Environment Assessment Capability, IEAC) 제공 사업자로 선정됐다고 밝혔다.

이번 역량은 공공 및 상업적으로 이용 가능한 데이터 소스를 아우르는 정보환경 전반을 모니터링, 분석, 해석할 수 있는 보안성 높고 확장성을 갖춘 AI 기반 도구를 제공한다. 기업 전반에 적용되는 맞춤형 소셜 인텔리전스 솔루션 형태로 제공되며, 미디어 모니터링, 감성 분석, 트렌드 탐지를 결합해 NATO 전반의 의사결정을 지원한다. 이를 통해 NATO는 복잡한 디지털 생태계 전반에서 허위 정보 및 유해 내러티브 확산 등 진화하는 내러티브 위협을 평가하고 대응할 수 있게 된다.

이번 이니셔티브는 브랜드워치와 NATO 간 오랜 협력 관계에서 중요한 이정표를 의미하며, 해당 컨소시엄이 임무 수행에 즉시 활용 가능한 디지털 인텔리전스의 신뢰받는 제공자임을 다시 한번 입증한다. 해당 역량은 방대한 데이터 커버리지를 기반으로 추가적인 데이터 보강 기능을 통합하고, NATO 정보환경 평가 커뮤니티 내 전략 커뮤니케이터들이 빠르게 분절되고 경쟁적인 환경에서 효율적으로 기획하고 분석할 수 있도록 지원하도록 설계됐다.

본 역량 제공을 위해 컨소시엄은 시전 포트폴리오 전반에 걸친 상호 보완적 기술과 전문성을 결집했다. 여기에는 글로벌 오디언스 전반에서 부상하는 트렌드와 의도 신호를 포착하는 검색 인텔리전스 기술을 보유한 트레장(Trajaan)이 포함된다. 또한 오사불(Osavul)과 컨버전(Converseon) 등 전문 파트너사들의 역량도 더해진다. 이러한 역량을 통해 NATO는 전략적 커뮤니케이션을 강화하고 상황 인식을 제고하며, 보다 신속하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있게 된다.

가이 아브라모(Guy Abramo) 시전 최고경영자는 "이번 중대한 임무에서 NATO를 지원하게 되어 매우 영광이다"라고 말했다. 그는 이어 "세계적 수준의 데이터 커버리지와 차세대 AI 및 분석 기술을 결합함으로써 정보환경에 대한 더 포괄적이고 시의적절한 이해를 제공할 수 있게 됐다. 이번 파트너십은 당사 기술력의 강점과 가장 까다로운 인텔리전스 과제에 대응하려는 공동의 의지를 반영한다"고 밝혔다.

브랜드워치는 전 세계 정부, 국방 및 공공 부문 조직을 지원해 온 풍부한 경험을 보유하고 있다. 소셜 및 미디어 데이터, 고급 분석, AI 기반 인사이트, 엄격한 데이터 라이선싱 및 보안 기준 준수를 결합한 브랜드워치의 솔루션은 기술, 거버넌스, 임무 수행의 교차 지점에서 컨소시엄이 안정적으로 운영될 수 있는 기반이 되고 있다.

NATO 본부 전략커뮤니케이션실의 크리스 라일리(Chris Riley) 기획 및 인사이트 총괄은 "정보환경에 대한 이해는 동맹 전반의 효과적인 기획과 의사결정에 필수적"이라고 말했다. 그는 "브랜드워치와 블랙버드AI가 통합한 이번 솔루션은 대규모 데이터 기반 인사이트 제공 역량을 크게 강화해 준다"고 평가했다.

블랙버드AI의 와심 칼레드(Wasim Khaled) 최고경영자 겸 공동 창업자는 "지난 수년간 NATO와의 전략적 협력을 통해 NATO의 작전에 영향을 미치는 유해한 내러티브에 대한 핵심 분석을 제공해 왔다"고 말했다. 그는 이어 "브랜드워치와 협력해 NATO가 모든 회원국의 자유와 안보를 수호하는 과정에서 더욱 실행력 있는 인사이트를 제공하게 되어 기대가 크다"고 밝혔다.

컨소시엄 파트너 소개

브랜드워치 소개

브랜드워치는 소셜 미디어 관리 및 소비자 인텔리전스 분야의 선도적 솔루션으로, 기업이 중요한 오디언스를 더 잘 이해하고 효과적으로 소통할 수 있도록 지원한다. 포브스 100대 기업의 절반이 신뢰하는 브랜드워치는 AI 기반 인사이트와 도구를 통해 전 세계 혁신 기업들이 기회를 포착하고, 참여도를 강화하며, 성장을 가속화할 수 있도록 돕고 있다.

브랜드워치의 포괄적인 제품군은 소비자 인텔리전스, 인플루언서 마케팅, 소셜 미디어 관리를 아우르며, 브랜드와 에이전시가 대규모 데이터 기반 전략을 실행할 수 있도록 지원한다.

브랜드워치는 시전원(CisionOne), 트레장, PR뉴스와이어(PR Newswire)와 함께 시전 브랜드 패밀리에 속해 있다.

블랙버드AI 소개

블랙버드AI는 재무적•운영적•평판 및 물리적 피해를 초래할 수 있는 내러티브 기반 허위 정보 공격으로부터 경영진과 조직을 보호한다. 가트너(Gartner)로부터 허위 정보 내러티브 인텔리전스 분야에서 넘어서야 할 기업(The Company to Beat for Disinformation Narrative Intelligence)으로 선정된 블랙버드AI의 내러티브 인텔리전스 플랫폼은 유해한 내러티브 공격을 식별하고, 위험 점수, 위협 행위자, 확산 네트워크, 확산을 가속하는 비정상적 봇 행동, 관련 커뮤니티 및 집단 등을 기준으로 우선순위를 부여한다. 이를 통해 조직은 더 나은 전략적 의사결정을 내리고 선제적으로 대응함으로써 위험을 크게 줄일 수 있다. 자세한 내용은 Blackbird.AI에서 확인할 수 있다.

