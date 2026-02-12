-Cango Inc. cerró una inversión de capital de 10,5 millones de dólares y obtuvo inversiones de capital adicionales de 65 millones de dólares

DALLAS, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía"), un minero líder de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de energía y computación de IA, anunció hoy que cerró la inversión de capital previamente anunciada de 10,5 millones de dólares de Enduring Wealth Capital Limited ("EWCL"), y celebró acuerdos definitivos con entidades propiedad en su totalidad de Xin Jin, presidente de la Compañía, y Chang-Wei Chiu, director de la Compañía, en virtud de los cuales estas entidades acordaron realizar inversiones de capital por un importe total de 65 millones de dólares en la Compañía.

Como se anunció previamente, la Compañía firmó un acuerdo de inversión con EWCL el 29 de diciembre de 2025 y recientemente emitió 7 millones de acciones ordinarias Clase B, cada una con 20 votos por acción, a EWCL a un precio de 1,50 dólares por acción (la "Inversión Clase B"). Tras el cierre, la participación efectiva de EWCL aumentó de aproximadamente el 2,81 % a aproximadamente el 4,71 % del total de acciones ordinarias en circulación de la Compañía, y su poder de voto aumentó de aproximadamente el 36,68 % al 49,71 % del total de derechos de voto.

Para reafirmar su confianza en la trayectoria estratégica y las perspectivas futuras de la Compañía, Jin y Chiu manifestaron su intención de realizar inversiones de capital. Con la aprobación del comité de auditoría y del consejo de administración, la Compañía celebró (i) un acuerdo de inversión con Fortune Peak Limited ("FPL"), propiedad al 100% de Chiu, en virtud del cual FPL acuerda suscribir 29.975.137 acciones ordinarias Clase A, cada una con derecho a un voto, por un total de 39.567.181 dólares estadounidenses (la "Inversión Clase A de Chiu"), y (ii) un acuerdo de inversión con Armada Network Limited ("ANL"), propiedad al 100% de Jin, por 19.267.287 acciones Clase A por un total de 25.432.819 dólares estadounidenses (la "Inversión Clase A de Jin"). El precio de compra, 1,32 dólares estadounidenses por acción, se determinó con referencia al precio de cierre de las acciones Clase A de la Compañía durante las cuatro semanas anteriores.

Una vez finalizada la operación, se espera que Chiu posea aproximadamente el 11,99 % del total de acciones en circulación y el 6,71 % del derecho de voto, y Jin, aproximadamente el 4,70 % y el 2,63 %, respectivamente. El cierre de cada inversión está sujeto a las condiciones habituales y a las aprobaciones regulatorias, y se espera que ambas se cierren en febrero de 2026.

La Compañía pretende utilizar los ingresos de estas inversiones para impulsar su expansión en IA e infraestructura informática, a la vez que fortalece su balance general.

Contacto de Relaciones con Inversores

Juliet Ye, responsable de comunicaciones

[email protected]