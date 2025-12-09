Cision utnämner Amy Jones till Chief Marketing Officer

Erfaren SaaS- och teknikmarknadsföringsledare för att påskynda den globala varumärkes- och efterfrågestrategin

CHICAGO, 9 december, 2025 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom media och konsumentinformation, meddelade idag att Amy Jones utsetts till Chief Marketing Officer. Jones kommer att leda Cisions globala marknadsföringsorganisation och rapportera direkt till verkställande direktör, Guy Abramo.

Jones har mer än 25 års erfarenhet av att bygga marknadsföringsorganisationer i världsklass för SaaS- och teknikföretag. Hon går med i Cision från Boeing Digitals Jeppesen ForeFlight-divisionen, där hon var CMO och hjälpte till att driva tvåsiffrig intäktstillväxt samtidigt som hon stödde företagets försäljning på 10,55 miljarder dollar till Thoma Bravo.

Hennes bakgrund omfattar global efterfrågan, varumärkesstrategi, produktmarknadsföring, analys, martech-innovation och omnichannel-engagemang. Jones har tidigare haft ledande roller på Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La och Vistaprint.

"Jag är exalterad över att gå med i Cision vid ett sådant avgörande ögonblick", säger Amy Jones, CMO för Cision. Cisions skala, data och AI-drivna innovation utgör en enorm möjlighet. Jag ser fram emot att samarbeta med ELT och våra globala team för att påskynda tillväxten och stärka hur vi presterar gentemot våra kunder."

"Jag är glad att välkomna Amy till Cision", säger Guy Abramo, VD för Cision. "Hennes erfarenhet av att driva mätbar tillväxt, bygga skalbara GTM-motorer och leda organisationer genom transformation gör henne idealisk för vårt nästa kapitel".

Jones kommer att övervaka Cisions globala marknadsföringsstrategi inom varumärke, kommunikation, produktmarknadsföring, efterfrågan, innehåll, evenemang, analys och marknadsföring.

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieinformation, engagemangs- och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch och PR Newswire, gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstås av målgrupperna som är viktigast för dem.

Mediekontakt:

Cision Public Relations

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/5658263/Cision_Logo.jpg