Cision、最高マーケティング責任者にAmy Jones氏を任命

実績あるSaaSおよびテクノロジー分野のマーケティングリーダーがグローバルブランドとデマンド戦略を加速へ

シカゴ, 2025年12月10日 /PRNewswire/ -- Cisionは本日、メディアおよび消費者インテリジェンス分野のグローバルリーダーとして、Amy Jones氏を最高マーケティング責任者に任命したと発表しました。Jones氏は、Cisionのグローバルマーケティング組織を統括し、最高経営責任者であるGuy Abramo氏に直接報告します。

同氏は、SaaSおよびテクノロジー企業において、世界水準のマーケティング組織を構築してきた25年以上の経験を有しています。同氏は、Boeing DigitalのJeppesen ForeFlight部門においてCMOを務め、二桁の収益成長を牽引するとともに、同社のThoma Bravoへの105.5億ドルでの売却を支援した実績を持ちます。

また、グローバルなデマンドジェネレーション、ブランド戦略、プロダクトマーケティング、アナリティクス、マーケティングテクノロジーの革新、オムニチャネルエンゲージメントなど、幅広い分野で経験を積んでいます。Jones氏はこれまで、Oracle、Everbridge、Zeta Global、Grand Circle Corporation、Rue La La、Vistaprintでリーダーシップを発揮してきました。

「このような重要なタイミングでCisionに加われることを大変嬉しく思います」と、CisionのCMOであるAmy Jones氏は述べています。「Cisionのスケール、データ、そしてAIを活用したイノベーションは、非常に大きな機会をもたらします。私は、経営幹部チームおよびグローバルのチームと協力し、成長を加速させるとともに、お客様への提供価値をさらに強化していくことを楽しみにしています。」

「Amy氏をCisionに迎えることを大変嬉しく思います」と、CisionのCEOであるGuy Abramo氏は述べています。「同氏は、測定可能な成長の実現、スケール可能なGTMエンジンの構築、組織変革のリードにおいて確かな実績を持っており、当社の次の章を担う理想的な人材です。」

Jones氏は、ブランド、コミュニケーション、プロダクトマーケティング、デマンドジェネレーション、コンテンツ、イベント、アナリティクス、マーケティングオペレーション全般にわたり、Cisionのグローバルマーケティング戦略を統括します。

Cisionについて

Cisionは、消費者およびメディアのインテリジェンス、エンゲージメント、コミュニケーションソリューションにおいて世界的なリーダーです。同社は、データ駆動の現代において成果を上げるために必要なツールを、PR・コーポレートコミュニケーション、マーケティング、ソーシャルメディアの専門家に提供しています。同社の深い専門知識、独自のデータパートナーシップ、そしてCisionOne、Brandwatch、PR Newswireを含む受賞歴のある製品は、フォーチュン500企業の84%を含む7万5,000以上の企業や組織が、最も重要なオーディエンスに対して「見ること、見られること」を、そして「理解すること、理解されること」を可能にしています。

メディア関連問い合わせ先：

Cisionパブリック・リレーションズ部門

[email protected]

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/5658263/Cision_Logo.jpg

SOURCE Cision Ltd.