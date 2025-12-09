씨전, 최고마케팅책임자에 에이미 존스 임명

세계적 SaaS•기술 마케팅 리더로서 글로벌 브랜드 및 수요 전략 가속화

시카고, 미국, 2025년 12월 10일 /PRNewswire/ -- 글로벌 미디어•소비자 인텔리전스 선도기업 씨전(Cision)이 12월 9일 에이미 존스(Amy Jones)를 최고마케팅책임자(Chief Marketing Officer)로 임명했다고 발표했다. 존스 CMO는 씨전의 글로벌 마케팅 조직을 총괄하며 가이 아브라모(Guy Abramo) CEO에게 직접 보고한다.

존스 신임 CMO는 25sus 이상 SaaS 및 기술 기업을 위한 세계적 수준의 마케팅 조직을 구축한 경력을 보유했다. 존스 신임 CMO는 보잉 디지털(Boeing Digital)의 젭슨 포어플라이트(Jeppesen ForeFlight) 사업부에서 최고마케팅책임자로 재직하며 두 자릿수 매출 성장을 견인했고, 회사의 미화 105억 5천만 달러(토마 브라보(Thoma Bravo) 인수) 매각을 지원했다. 존스 신임 CMO의 전문 분야는 글로벌 수요 창출, 브랜드 전략, 제품 마케팅, 분석, 마케팅 기술 혁신, 옴니채널 참여 등이다. 존스 CMO는 오라클(Oracle), 에버브리지(Everbridge), 제타 글로벌(Zeta Global), 그랜드 서클 코퍼레이션(Grand Circle Corporation), 루 라 라(Rue La La) 및 비스트프린트(Vistaprint) 등에서 리더 역할을 수행했다.

씨전의 에이미 존스 신임 CMO는 "씨전에 합류하게 되어 기쁘다. 씨전이 보유한 규모와 데이터•AI 중심의 혁신은 당사에 큰 가능성을 제공한다. 경영진(ELT) 및 글로벌 팀과 긴밀히 협력해 성장 속도를 높이고 고객에 대한 기여를 확고히 하겠다"라고 밝혔다.

가이 아브라모 CEO는 "에이미가 씨전에 합류하게 되어 기쁘다. 에이미는 실질적 성장을 견인하고 확장 가능한 시장 진입(GTM) 체계를 구축했으며 조직의 변혁을 성공적으로 이끌어온 검증된 경력을 바탕으로 향후 씨전의 성장에 크게 기여할 것이다"라고 말했다.

존스 신임 CMO는 브랜드, 커뮤니케이션, 제품 마케팅, 수요 창출, 콘텐츠, 이벤트, 분석 및 마케팅 운영 전반에 걸쳐 씨전의 글로벌 마케팅 전략을 총괄할 예정이다.

씨전 소개

시전은 소비자와 미디어 정보, 참여, 커뮤니케이션 솔루션 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. PR 및 기업 커뮤니케이션, 마케팅, 소셜 미디어 전문가들이 지금과 같은 데이터 중심의 현대 사회에서 성공적으로 업무를 수행하는 데 필요한 도구를 제공한다. 고도의 전문성과 독보적 데이터 파트너십 및 CisionOne, Brandwatch, PR Newswire 등이 제공하는 수상 경력에 빛나는 각종 제품을 무기로 포춘 500대 기업의 84%를 포함해 7만 5000여 기업과 조직의 대고객 홍보와 브랜드 가치 제고 업무를 지원하고 있다.

