Cision nimittää Amy Jonesin markkinointijohtajaksi

Kokenut SaaS- ja teknologiamarkkinointijohtaja vauhdittaa globaalia brändi- ja kysyntästrategiaa

CHICAGO, 9. joulukuuta 2025 /PRNewswire/ -- Media- ja kuluttajatietojen globaali johtaja Cision ilmoitti tänään Amy Jonesin nimityksestä markkinointijohtajaksi. Jones johtaa Cisionin globaalia markkinointiorganisaatiota ja raportoi suoraan toimitusjohtajalle Guy Abramolle.

Jonesilla on yli 25 vuoden kokemus maailmanluokan markkinointiorganisaatioiden rakentamisesta SaaS- ja teknologiayrityksille. Hän siirtyy Cisionille Boeing Digitalin Jeppesen ForeFlight -divisioonasta, jossa hän toimi markkinointijohtajana ja auttoi saavuttamaan kaksinumeroisen liikevaihdon kasvun sekä tuki yrityksen 10,55 miljardin dollarin myyntiä Thoma Bravolle.

Hänen taustansa kattaa globaalin kysynnän luomisen, brändistrategian, tuotemarkkinoinnin, analytiikan, markkinointiteknologisia innovaatioita ja monikanavaisen sitouttamisen. Jones on aiemmin toiminut johtotehtävissä Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation ja Rue La La ja Vistaprint -yrityksissä.

"Olen innoissani päästessäni Cisionin palvelukseen tällaisena käänteentekevänä hetkenä", sanoi Cisionin markkinointijohtaja Amy Jones "Cisionin koko, data ja tekoälypohjainen innovaatio tarjoavat valtavan mahdollisuuden. Odotan innolla yhteistyötä ELT:n ja globaalien tiimiemme kanssa kasvun vauhdittamiseksi ja asiakaspalvelumme vahvistamiseksi."

"Olen innoissani voidessani toivottaa Amyn tervetulleeksi Cisionille", sanoi Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "Hänen saavutuksensa mitattavan kasvun edistämisessä, skaalautuvien GTM-moottoreiden rakentamisessa ja organisaatioiden johtamisessa muutoksien läpi tekee hänestä ihanteellisen valinnan seuraavaan lukuumme."

Jones valvoo Cisionin globaalia markkinointistrategiaa brändin, viestinnän, tuotemarkkinoinnin, kysynnän luomisen, sisällön, tapahtumien, analytiikan ja markkinointitoimintojen osalta.

Tietoa Cisionista

Cision on kuluttaja- ja mediatutkimuksen, sitouttamisen ja viestintäratkaisujen maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tarjoamme PR- ja yritysviestinnän, markkinoinnin ja sosiaalisen median ammattilaisille työkaluja, joita he tarvitsevat menestyäkseen nykypäivän datapohjaisessa maailmassa. Syvä asiantuntemuksemme, eksklusiiviset datakumppanuudet sekä palkitut tuotemerkit ja tuotteet, kuten CisionOne, Brandwatch, ja PR Newswire, mahdollistavat sen, että yli 75 000 yritystä ja organisaatiota, mukaan lukien 84 % Fortune 500 -listan jäsenistä, näkevät ja tulevat nähdyiksi, ymmärtävät ja tulevat ymmärretyksi niille tärkeimmän yleisön toimesta.

