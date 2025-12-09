Cision nomina Amy Jones direttrice marketing

Dirigente affermata nel marketing SaaS e tecnologico per accelerare la strategia globale riguardante il brand e la domanda

CHICAGO, 9 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Cision, leader mondiale nei settori dei media e dell'intelligence sui consumatori, ha annunciato oggi la nomina di Amy Jones a direttrice marketing Jones guiderà l'organizzazione marketing globale di Cision e riferirà direttamente all'amministratore delegato Guy Abramo.

Jones vanta oltre 25 anni di esperienza nella creazione di organizzazioni di marketing di livello mondiale per aziende SaaS e tecnologiche. Entra a far parte di Cision dal business Boeing Digital Jeppesen ForeFlight, dove ha ricoperto il ruolo di cmo e ha contribuito a incrementare la crescita dei ricavi a due cifre, supportando al contempo la cessione dell'azienda a Thoma Bravo per 10,55 miliardi di dollari.

La sua esperienza spazia dalla generazione della domanda globale alla strategia del marchio, dal marketing di prodotto all'analisi, dall'innovazione martech all'impegno omnicanale. In precedenza ha ricoperto ruoli direttivi presso Oracle, Everbridge, Zeta Global, Grand Circle Corporation, Rue La La e Vistaprint.

"Sono estremamente lieta di unirmi a Cision in un momento così cruciale", commenta Amy Jones, cmo Cision. "La portata di Cision, i dati e l'innovazione basata sull'IA presentano possibilità straordinarie. Guardo con fiducia all'opportunità di collaborare con ELT e i nostri team globali per accelerare la crescita e rafforzare i rapporti con i clienti".

"È con enorme piacere che do il benvenuto ad Amy in Cision", aggiunge Guy Abramo, ceo Cision. "La sua storia di successi comprovati nel promuovere una crescita misurabile, sviluppare motori GTM scalabili e guidare le imprese attraverso la trasformazione la rende la persona ideale per il nostro prossimo capitolo".

Jones sarà responsabile della strategia di marketing globale Cision in termini di brand, comunicazioni, marketing di prodotto, generazione della domanda, contenuti, eventi, analisi e operazioni di marketing.

