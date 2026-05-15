Artmarket.com: Il Manifesto Artprice: 22 regole per un mercato dell'arte regolamentato e trasparente nell'era dell'IA

L'intelligenza artificiale sta ridistribuendo il valore delle informazioni a una velocità senza precedenti

PARIGI, 15 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Stiamo vivendo uno di quei periodi epocali. L'intelligenza artificiale sta ridistribuendo il valore dell'informazione a una velocità senza precedenti. Oggi i dati di sintesi rappresentano la maggior parte dei contenuti su Internet, dopo aver superato, nel 2024, il cosiddetto Peak Data, il punto di saturazione dei dati di alta qualità disponibili per l'addestramento dei modelli linguistici di IA. Il fenomeno dell'IA slop (contenuti video o foto generati dall'IA) sta progressivamente annullando il confine tra i fatti documentati e la ricostruzione algoritmica. In un mondo saturo di informazioni e sottoposto a tensioni estreme, dalla più grande crisi energetica che l'economia globale abbia mai affrontato al rischio di un'emergenza alimentare segnalata dalle Nazioni Unite, fino alle instabilità geopolitiche strutturali e le tensioni di mercato che ridefiniscono l'allocazione delle risorse, la qualità delle fonti ha assunto un'importanza cruciale.

Il mercato dell'arte nel 2025

Da 27 anni, Artprice realizza pazientemente quella che può essere paragonata alla Biblioteca di Alessandria nel mercato dell'arte: una memoria fisica e documentaria che risale ai manoscritti che mappano la nascita del mercato in Europa e negli Stati Uniti dal 1700, fino ai milioni di opere d'arte scambiate ogni anno nelle case d'asta di tutto il mondo. Si tratta di oltre 210 milioni di pagine in carta o pergamena conservate con cura come manoscritti fisici e cataloghi. È un archivio vivente e insostituibile che non esiste in nessun'altra parte del mondo, né in formato fisico, né digitale, con un elevato grado di esaustività:

907.100 artisti, 30 milioni di indici e prezzi d'asta dal 1987, oltre a 1,39 milioni di lotti catalogati negli ultimi 12 mesi in 180 banche dati.

È nel contesto di questa logica di accelerazione esponenziale del mercato dell'arte, favorita dalle aste pubbliche online e dall'espansione in tutti e sette i continenti, che Artprice News è nata nel settembre 2025. In qualità di agenzia stampa in tempo reale di Artprice by Artmarket, ha in parte assorbito gli editorialisti, i redattori e il prestigioso archivio documentario di 25 anni dei principali contributori di ArtMarket Insight, un'agenzia stampa specializzata a livello mondiale, fondata nel 2001 con una programmazione settimanale. Artprice News vanta una copertura a livello globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 122 Paesi e in 11 lingue.

Tale dispiegamento strategico costituisce un importante cambio di paradigma: Artprice passa da una programmazione settimanale con la sua agenzia stampa, ArtMarket Insight®, che continuerà la sua attività, a un flusso di notizie a livello globale continuo e quotidiano grazie ad Artprice News in 122 Paesi e 11 lingue, insieme ai partner storici Cision PR Newswire e X.

Oggi, Artprice by Artmarket prende posizione per ribadire il proprio impegno morale e i valori fondanti della capogruppo, Server Group, pioniera di Internet, delle banche dati e dell'intelligenza artificiale sin dal 1987, che definiscono anche l'allineamento delle IA proprietarie e verticali di Artprice.

Quotata ininterrottamente sul mercato regolamentato Euronext, Artprice by Artmarket assume pienamente gli obblighi che derivano dall'accesso ai mercati finanziari regolamentati: trasparenza, rigore e coerenza tra impegni e azioni. A seguito del delisting tramite offerte pubbliche di acquisto (OPA) di due società correlate al mercato dell'arte, in particolare Sotheby's, Artprice by Artmarket è ora l'unica società quotata in modo continuativo su un mercato regolamentato dedicata all'informazione sul mercato dell'arte internazionale. In questo modo, diventa di fatto il punto di riferimento strutturale di tutto l'ecosistema.

In qualità di leader mondiale nell'informazione dedicata al mercato dell'arte e di editore di autorevoli rapporti di riferimento sul mercato dell'arte internazionale da oltre 30 anni, Artprice è collegata a 7.200 case d'asta partner tramite una rete Intranet dedicata e sicura. Ma Artprice non si limita soltanto a fornire dati: costruisce un sistema di comprensione e fiducia in grado di influenzare operatori, valutazioni e flussi internazionali di capitale, anche grazie alle due IA proprietarie e verticali, Intuitive Artmarket® e Blind Spot®.

Nell'attuale contesto caratterizzato da una globalizzazione galoppante, transazioni digitalizzate e crescente utilizzo dell'IA applicata ai dati culturali, non prendere posizione significherebbe lasciare spazio all'opacità, alle indiscrezioni e alle pratiche distorte. Significherebbe venir meno al proprio dovere nei confronti del mercato, delle istituzioni, dei collezionisti e degli azionisti.

Il manifesto in 22 punti è la risposta di Artprice by Artmarket a questa responsabilità, al proprio impegno morale e ai valori immateriali che guidano l'allineamento della propria IA.

Con queste regole, formalizziamo pubblicamente una posizione chiara e determinata: difendere la memoria documentaria, la tracciabilità delle opere, la trasparenza dei dati del mercato dell'arte e l'integrazione rigorosa tra storia dell'arte, economia dell'arte e sociologia del mercato dell'arte come prerequisiti per un mercato più comprensibile, equo e responsabile.

Questo manifesto è il documento di riferimento che illustra la missione, le implicazioni della sovranità dei dati e la responsabilità nei confronti del patrimonio artistico mondiale.

Il Manifesto Artprice: 22 regole per un mercato dell'arte regolamentato e trasparente

Il mercato dell'arte ha bisogno di memoria. Senza archivi esaustivi, tracciabilità e un registro storico pubblico, non possono esistere fiducia duratura, prezzi equi o intelligenza collettiva. I dati qualificati sull'arte non sono un lusso. Rappresentano l'infrastruttura minima necessaria per un mercato globale che è diventato troppo vasto, troppo rapido e troppo opaco per continuare a funzionare solo basandosi sull'intuizione. Il mercato dell'arte non è più una prerogativa esclusiva dell'occidente: sta crescendo rapidamente anche nei Paesi del Sud globale. Un'immagine non basta.Un'opera d'arte vive anche attraverso la sua provenienza, la storia espositiva, la bibliografia, i risultati delle aste pubbliche, la circolazione e l'accoglienza da parte della critica. Il capitale culturale merita lo stesso rigore analitico delle altre classi di asset. Misurare il mercato non significa profanare l'arte, ma donarle un linguaggio comune. L'opacità non è un segno di eleganza. Troppo spesso è soltanto un privilegio di classe, un vantaggio da insider o un modo per mantenere l'asimmetria delle informazioni. Il dovere principale di un'infrastruttura del mercato dell'arte è ridurre questa asimmetria.Rendere visibile ciò che era disperso, collegare ciò che era frammentato e contestualizzare ciò che era grezzo. La trasparenza non distrugge il desiderio. Al contrario, permette di costruire la fiducia, il confronto e la convinzione su basi molto più solide. La storia dell'arte e l'economia dell'arte non devono più essere separate.La prima fornisce il senso, la seconda la misura. Insieme, rendono il mercato intelleggibile. La tecnologia digitale non è destinata a sostituire l'occhio umano. Deve ampliare l'expertise, documentare la rarità, informare le decisioni e preservare la memoria. Ogni mercato economico finisce per assomigliare al proprio sistema informativo. Un mercato scarsamente documentato alimenta indiscrezioni; un mercato ben documentato favorisce responsabilità e trasparenza. Il mondo dell'arte non può più pretendere l'universalità se resta incomprensibile alla grande maggioranza. L'accesso all'informazione è una condizione fondamentale per la sua vera apertura, soprattutto ai Paesi del Sud globale. Gli artisti hanno bisogno di visibilità documentata, non semplicemente mediatica. Un percorso professionale si realizza anche attraverso banche dati, biografie, indici, archivi ed elementi comparabili. I collezionisti non acquistano semplicemente opere d'arte: diventano i mediatori tra storia, rarità, qualità, liquidità, prestigio e valore a lungo termine. Hanno un diritto legittimo di accedere a informazioni strutturate. Le case d'asta, le gallerie, i collezionisti, gli esperti, le istituzioni, le compagnie assicuratrici, i musei, i funzionari doganali, le banche e le istituzioni finanziarie appartengono tutti allo stesso ecosistema informativo. Quando i dati circolano meglio, l'intero mercato guadagna in maturità. La globalizzazione del mercato dell'arte richiede una mappatura continua. Le capitali si spostano, le scene emergono, le gerarchie cambiano e le narrative sono riscritte. La Francia, l'Europa e le rispettive istituzioni culturali non devono cedere il controllo sui propri dati artistici. La sovranità culturale si esercita anche attraverso banche dati, indici e piattaforme. L'intelligenza artificiale vale solo quanto la qualità dei dataset interrogati. Nell'arte, come in qualsiasi altro settore, un algoritmo di IA senza archivi solidi produce soltanto un'illusione di conoscenza. Il vero progresso tecnologico nel mercato dell'arte avviene in silenzio. È la capacità di trasformare milioni di segnali dispersi in parametri di riferimento comprensibili e attuabili. I prezzi non raccontano tutta la storia, ma raccontano comunque una storia. Ignorarli per principio significa lasciare che i commenti sostituiscano l'analisi e la posa sostituisca l'osservazione. La fiducia nel mercato dell'arte nel XXI secolo risiede nelle prove, nella profondità documentale e nell'accesso ad alta velocità alle informazioni pertinenti a basso costo. Un'opera non è semplicemente una merce, ma rifiutarsi di riconoscere che sia diffusa in un mercato globale non eleva il dibattito, lo rende solo meno sincero. Artprice sostiene una semplice convinzione: in un mondo saturo di immagini, il valore appartiene a coloro che sapranno collegare l'opera, la storia, i dati, la componente umana, l'IA proprietaria – conservando la piena titolarità sul copyright e assumendo la piena responsabilità dei propri dati – e il mercato dell'arte.

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Il dipartimento di econometria di Artprice è in grado di rispondere a tutte le vostre domande relative a statistiche e analisi personalizzate: [email protected]

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Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata su Eurolist da Euronext Paris. L'ultima analisi TPI include oltre 18.000 azionisti individuali, esclusi azionisti stranieri, società, banche, FCP, OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Guarda un video su Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 da Thierry Ehrmann, CEO dell'azienda. Sono controllati dal Groupe Serveur (fondato nel 1987). Cfr. la biografia certificata da Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un attore globale nel mercato dell'arte, che include tra le proprie strutture, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e valorizzazione delle informazioni storiche e contemporanee sul mercato dell'arte (archivi documentari originali, codici manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni) conservate in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta, che riguardano oltre 901.000 artisti.

Artprice Images® consente l'accesso illimitato alla più grande banca dati di immagini del mercato dell'arte al mondo, con non meno di 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, arricchisce costantemente i propri database provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica continuamente le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo in 121 Paesi e 11 lingue.

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Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (accesso riservato ai membri) gli annunci pubblicati dai suoi Membri, che costituiscono oggi il primo Standardized Marketplace® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzi fissi.

Il mercato dell'arte ha ora un futuro grazie all'Intuitive Artmarket® AI di Artprice.

Artmarket, con il suo dipartimento Artprice, è stata insignita per due volte del riconoscimento statale di "Azienda innovativa" dalla Banca pubblica di investimento francese (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel suo progetto di consolidamento della propria posizione di attore globale nel mercato dell'arte.

Contatta Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Thierry Ehrmann, [email protected]

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