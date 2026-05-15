आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक अभूतपूर्व गति से सूचना का मूल्य पुन:वितरित कर रही है

पेरिस, 15 मई, 2026 /PRNewswire/ -- हम उन निर्णायक अवधियों में से एक में जी रहे हैं। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक अभूतपूर्व गति से सूचना का मूल्य पुन:वितरित कर रही है। सिन्थेटिक डेटा अब इंटरनेट का अधिकांश हिस्सा बनाता है, जो 2024 में Peak Data (एक घटना जो AI LLMs को प्रशिक्षित करने के लिए उपलब्ध उच्च-गुणवत्ता वाले डेटा की संतृप्ति को दर्शाती है) को पार कर चुका है, और अब एक AI स्लोप (AI-जनित वीडियो या फोटो सामग्री) प्रलेखित तथ्य और एल्गोरिथम पुनर्निर्माण के बीच की रेखा को धुंधला कर देने वाले बिंदु पर पहुंच गया है। अत्यधिक तनाव के तहत जानकारियों-से-भरे इस विश्व में — वैश्विक अर्थव्यवस्था द्वारा अब तक के सबसे बड़े ऊर्जा संकट का सामना करना, UN के अनुसार एक गंभीर खाद्य-संकट के खतरे, संरचनात्मक भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, और परिसंपत्ति आवंटन व्यवहार से बाजार तनाव को पुन: परिभाषित करना — स्रोत की गुणवत्ता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

2025 में Art Market

27 वर्षों तक Artprice ने धैर्यपूर्वक एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जिसे Art Market के Library of Alexandria के समान माना जा सकता है: एक फिज़िकल और 1700 से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में बाजार की उत्पत्ति को दर्शाने वाली पांडुलिपियों की दस्तावेजी मेमोरी से लेकर पूरे विश्व के नीलामी घरों में प्रति वर्ष आदान-प्रदान की जाने वाली कई मिलियन कलाकृतियों तक का पता लगाती है। यह फिज़िकल पांडुलिपियों और कैटलॉग के रूप में सावधानीपूर्वक संरक्षित 210 मिलियन से अधिक कागज या चर्मपत्र पृष्ठों का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक जीवंत, अमूल्य संग्रह है जो फिज़िकल और डिजिटल दोनों प्रारूपों में विश्व में कहीं और इतनी व्यापकता के साथ मौजूद नहीं है:

1987 से अब तक 907,100 कलाकार, 30 मिलियन सूचकांक और नीलामी मूल्य, और पिछले 12 महीनों में 180 डेटाबेस में संदर्भित 1.39 मिलियन लॉट।

Art Market की इस सार्वजनिक ऑनलाइन नीलामी और सातों महाद्वीपों में विस्तार से प्रेरित घातीय वृद्धि के तर्क के भीतर ही Artprice News की उत्पत्ति सितंबर 2025 में हुई थी। Artmarket की रीयल-टाइम समाचार एजेंसी Artprice के रूप में, इसने 2001 में साप्ताहिक प्रारुप में संस्थापित एक विशेष वैश्विक समाचार एजेंसी ArtMarket Insight के स्तंभ-लेखकों, संपादकों और प्रमुख योगदानकर्ताओं के प्रतिष्ठित 25-वर्षीय वृत्तचित्र संग्रह को आंशिक रुप से समाहित कर लिया है। Artprice News 122 देशों में और 11 भाषाओं में 24/7 वैश्विक कवरेज प्रदान करता है।

यह रणनीतिक क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण प्रतिमान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है: Artprice अपनी साप्ताहिक समाचार एजेंसी ArtMarket Insight® - जो पहले की तरह ही काम करती रहेगी - की समयसारणी से हटकर, अपने दीर्घकालिक भागीदारों, Cision PR Newswire और X, के साथ मिलकर 122 देशों और 11 भाषाओं में Artprice News के माध्यम से एक अनवरत, दैनिक वैश्विक समाचार फीड की ओर अग्रसर हो रही है।

आज, Artmarket की Artprice अपने नैतिक दायित्व और अपनी मूल कंपनी, 1987 से इंटरनेट, डेटाबेस और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी Server Group के मूल मूल्यों को स्पष्ट करने के लिए सामने आई है और जो Artprice के स्वामित्व वाले और वर्टिकल AI के संरेखण को भी परिभाषित करते हैं।

Euronext विनियमित बाजार में लगातार सूचीबद्ध, Artmarket द्वारा Artprice विनियमित वित्तीय बाजारों तक पहुंच के साथ आने वाले दायित्वों को पूरी तरह से स्वीकार करती है: प्रतिबद्धताओं और कार्यों के बीच पारदर्शिता, कठोरता और निरंतरता। सार्वजनिक खरीद प्रस्तावों (OPR) के माध्यम से Art Market से संबंधित दो कंपनियों - विशेषत: Sotheby - के सूची से हटने के बाद, Artmarket द्वारा संचालित Artprice अब वैश्विक Art Market की जानकारियों के लिए समर्पित एक विनियमित बाजार में लगातार सूचीबद्ध एकमात्र कंपनी है। यह प्रभावी रूप से इसे इस संपूर्ण इकोसिस्टम के लिए मूलभूत बेंचमार्क के रुप में स्थापित करता है।

Art Market की जानकारियों में वैश्विक अग्रणी और लगभग 30 वर्षों से वैश्विक Art Market पर आधिकारिक बेंचमार्क रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले, अपने समर्पित और सुरक्षित इंट्रानेट के माध्यम से 7,200 भागीदार नीलामी घरों से जुड़ी हुई, Artprice केवल डेटा प्रदान नहीं करती है: यह बाजार के खिलाड़ियों, मूल्यांकनों और अंतरराष्ट्रीय पूंजी प्रवाह को प्रभावित करने वाला समझ और विश्वास का एक ढांचा तैयार करती है, जिसे विशेष रूप से इसके दो स्वामित्व वाले, वर्टिकल AI, Intuitive Artmarket® और Blind Spot® द्वारा संचालित किया जाता है।

वैश्वीकरण की तीव्र गति, डिजिटलीकृत सौदों और सांस्कृतिक डेटा पर लागू AI के उदय के हमारे वर्तमान परिवेश में, निर्णायक भूमिका न निभाने से यह क्षेत्र अस्पष्टता, अफवाहों और पक्षपातपूर्ण प्रथाओं के लिए पूरी तरह से खुला रह जाएगा। यह बाजार, संस्थानों, संग्राहकों और शेयरधारकों के प्रति कर्तव्य की अवहेलना होगी।

यह 22 नियमों वाला घोषणापत्र Artmarket द्वारा संचालित Artprice के इस दायित्व, उसके नैतिक कर्तव्य और AI के साथ उसके जुड़ाव के अदृश्य मूल्यों के प्रति प्रतिक्रिया है।

इसके माध्यम से, हम सार्वजनिक रूप से एक स्पष्ट और दृढ़ भूमिका को औपचारिक रूप दे रहे हैं: अधिक सुपाठ्य, निष्पक्ष और उत्तरदायी बाजार के लिए आवश्यक शर्तों के रूप में दस्तावेज़ी मेमोरी, कलाकृतियों की पता लगाने की क्षमता, Art Market के आंकड़ों की पारदर्शिता और कला इतिहास, कला अर्थशास्त्र और Art Market के समाजशास्त्र के कठोर एकीकरण का समर्थन करना।

यह घोषणापत्र एक बेंचमार्क दस्तावेज़ है जो इसके उद्देश्य, डेटा संप्रभुता के महत्व और विश्व की कलात्मक विरासत के प्रति इसके दायित्व का विस्तार से वर्णन करता है।

The Artprice Manifesto: एक विनियमित और पारदर्शी Art Market के लिए 22 नियम

Art Market को मेमोरी की आवश्यकता है। व्यापक अभिलेखागार, पता लगाने की क्षमता और सार्वजनिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बिना, स्थायी विश्वास, उचित मूल्य निर्धारण या सामूहिक इंटेलिजेंस का होना असंभव है। Qualified Art डेटा कोई लग्ज़री नहीं है। यह एक ऐसे वैश्विक बाजार के लिए न्यूनतम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतना विशाल, इतना तेज और इतना अपारदर्शी हो गया है कि केवल अंतर्ज्ञान के आधार पर काम करने को जारी रखना संभव नहीं है। Art Market अब केवल पश्चिम का विशेषाधिकार नहीं रह गया है; यह वैश्विक दक्षिण में तेजी से विकास का अनुभव कर रहा है। An image is not enough। एक कलाकृति अपनी उत्पत्ति, प्रदर्शनी इतिहास, ग्रंथ सूची, सार्वजनिक नीलामी परिणाम, प्रसार और आलोचनात्मक स्वागत के माध्यम से भी जीवित रहती है। सांस्कृतिक पूंजी भी अन्य परिसंपत्ति वर्गों के समान ही विश्लेषणात्मक कठोरता की हकदार है। बाजार को मापने से कला का अपमान नहीं होता; बल्कि यह उसे एक साझा भाषा प्रदान करता है। अपारदर्शिता सुंदरता की निशानी नहीं है। अक्सर, यह महज़ एक वर्गीय विशेषाधिकार, एक अंदरूनी व्यक्ति का लाभ, या सूचना विषमता को बनाए रखने का एक तरीका होता है। Art Market के इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राथमिक कर्तव्य इस विषमता को कम करना है। जो बिखरा हुआ था उसे दृश्यमान बनाना, जो खंडित था उसे जोड़ना, और जो कच्चा था उसे प्रासंगिक बनाना। पारदर्शिता इच्छा को नष्ट नहीं करती है। इसके विपरीत, यह विश्वास, तुलना और दृढ़ विश्वास को कहीं अधिक ठोस आधारों पर स्थापित करने को सक्षम बनाती है। कला इतिहास और कला अर्थशास्त्र को अब अलग नहीं किया जाना चाहिए। कला इतिहास अर्थ प्रदान करता है; कला अर्थशास्त्र माप प्रदान करता है; साथ मिलकर, ये बाजार को बोधगम्य बनाते हैं। डिजिटल तकनीक का उद्देश्य मानव आंख का स्थान लेना नहीं है। इसे विशेषज्ञता का विस्तार, दुर्लभता का दस्तावेजीकरण , निर्णय-निर्धारण को सूचित और मेमोरी को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक आर्थिक बाजार अंततः अपनी सूचना प्रणाली से मेल खाता है। एक खराब दस्तावेजीकरण वाला बाजार अफवाहें पैदा करता है; एक अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण किया गया बाजार जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। विशाल बहुमत के लिए अपठनीय बना रहते हुए, अब Art जगत सार्वभौमिकता का दावा नहीं कर सकता है। सूचना तक पहुंच इसकी वास्तविक खुलेपन की एक पूर्व शर्त है, विशेषत: वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए। कलाकारों को केवल मीडिया में दिखने की ही नहीं, बल्कि दस्तावेजी रूप से भी दिखने की आवश्यकता है। डेटाबेस, जीवनी, सूचकांक, अभिलेखागार और तुलनात्मक डेटा के आधार पर भी कैरियर का निर्माण होता है। संग्राहक केवल Artworks नहीं खरीदते; वे इतिहास, दुर्लभता, गुणवत्ता, तरलता, प्रतिष्ठा और दीर्घकालिक मूल्य के बीच मध्यस्थता करते हैं। उन्हें संरचित जानकारी का वैध अधिकार है। नीलामी घर, गैलरियाँ, संग्राहक, विशेषज्ञ, संस्थान, बीमाकर्ता, संग्रहालय, सीमा शुल्क अधिकारी, बैंक और वित्तीय संस्थान सभी एक ही सूचनात्मक इकोसिस्टम से संबंधित हैं। जब डेटा का प्रवाह बेहतर होता है, तो पूरा बाजार परिपक्वता प्राप्त करता है। Art Market के वैश्वीकरण के लिए अनवरत मानचित्रण की आवश्यकता है। राजधानियाँ बदलती हैं, नए दृश्य उभरते हैं, पदानुक्रम बदलते हैं और कथाएँ पुनर्लिखित होती हैं। फ्रांस, यूरोप और उनके सांस्कृतिक संस्थानों को अपने कलात्मक डेटा पर नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहिए। डेटाबेसों, सूचकांकों और प्लेटफार्मों के माध्यम से भी सांस्कृतिक संप्रभुता प्राप्त की जाती है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का मूल्य केवल उन डेटासेटों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है जिनके बारे में वह छानबीन करती है। Art में, अन्य क्षेत्रों के समान, मजबूत अभिलेखागार के बिना एक AI एल्गोरिदम, ज्ञान का भ्रम उत्पन्न करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता है। Art Market में वास्तविक तकनीकी प्रगति शोर-शराबे के बारे में नहीं है। यह कई मिलियन बिखरे हुए संकेतों को समझने योग्य और कार्यवाही योग्य बेंचमार्कों में बदलने की क्षमता है। मूल्य पूरी कहानी का वर्णन नहीं करते, लेकिन वे किसी एक कहानी को अवश्य ही वर्णित करते हैं। सैद्धांतिक रुप से उनकी अनदेखी करना, विश्लेषण की जगह टिप्पणी और अवलोकन की जगह दिखावे को अनुमत करना है। 21वीं सदी के Art Market में विश्वास प्रमाण, दस्तावेज़ी गहराई, और कम लागत पर प्रासंगिक जानकारी तक उच्च गति पहुंच पर आधारित है। कोई कलाकृति केवल एक वस्तु नहीं है, लेकिन इसका वैश्विक बाजार में घूमने को अस्वीकार करना, बहस के स्तर को ऊँचा नहीं उठाता; यह उसे केवल छल-कपट करने वाला बनाता है। Artprice आम दृढ़ विश्वास का समर्थन करता है: छवियों से भरे विश्व में, केवल कलाकृति, इतिहास, डेटा, मानवीय तत्व, स्वामित्व वाली AI (पूर्ण कॉपीराइट स्वामित्व को सुरक्षित रखते हुए और इसके डेटा के लिए पूरा दायित्व वहन करते हुए) और Art Market को आपस में जोड़ने के तरीके जानने वालों का ही मूल्य होगा।

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Artprice का इकोनोमैट्रिक्स विभाग व्यक्तिगत सांख्यिकी और विश्लेषण से संबंधित आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है: [email protected]

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Artmarket.com का परिचय:

Artmarket.com को Euronext Paris द्वारा Eurolist पर सूचीबद्ध किया गया है। नवीनतम TPI विश्लेषण में विदेशी शेयरधारकों, कंपनियों, बैंकों, FCPs, UCITS के अतिरिक्त 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF।

Artmarket.com और इसके Artprice विभाग के बारे में एक वीडियो देखें: https://artprice.com/video

Artmarket और इसके Artprice विभाग की स्थापना 1997 में कंपनी के CEO, Thierry Ehrmann, द्वारा की गई थी। वे Groupe Serveur (1987 में स्थापित) द्वारा नियंत्रित हैं। संदर्भ, Who's Who In France© से प्राप्त प्रमाणित जीवनी:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Art Market में Artmarket एक वैश्विक प्रतिभागी है, जिसकी संरचनाओं में अन्य बातों के अतिरिक्त, इसके ऐतिहासिक और वर्तमान Art Market की जानकारियों (वर्षों से अर्जित मूल दस्तावेज़ी अभिलेखागार, कोडेक्स पांडुलिपियां, एनोटेटेड पुस्तकें और नीलामी कैटलॉग) के संकलन, प्रबंधन और उपयोग में विश्व अग्रणी Artprice विभाग भी शामिल है। इसके डेटाबेस में 30 मिलियन से अधिक सूचकांक और नीलामी परिणाम शामिल हैं, जो 901,000 से अधिक कलाकारों को कवर करते हैं।

Artprice Images® विश्व के सबसे बड़े आर्ट मार्केट छवि बैंक तक असीमित पहुंच को सहज बनाता है, जिसमें, हमारे कला इतिहासकारों की टिप्पणियों के अनुसार, 1700 से लेकर आज तक की कलाकृतियों की कम से कम 181 मिलियन डिजिटल छवियां या खुदी हुई प्रतिकृतियां हैं।

अपने Artprice विभाग के साथ Artmarket, 7,200 नीलामी घरों से अपने डेटाबेस को लगातार समृद्ध करता है और पूरे विश्व में प्रमुख एजेंसियों और प्रेस शीर्षकों के लिए कला बाज़ार के रुझान को 121 देशों और 11 भाषाओं में लगातार प्रकाशित करता है।

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com अपने 9.3 मिलियन सदस्यों (सदस्य लॉग इन) को अपने सदस्यों द्वारा पोस्ट किए गए विज्ञापन उपलब्ध कराता है, जो अब निश्चित मूल्यों पर कलाकृतियों की खरीद और बिक्री के लिए पहला वैश्विक Standardized Marketplace® बन गया है।

Artprice के Intuitive Artmarket® AI के साथ अब Art Market का भविष्य उज्ज्वल है।

इसके Artprice विभाग के साथ Artmarket को, French Public Investment Bank (BPI) द्वारा दो बार "Innovative Company" का State लेबल प्रदान किया गया है, जिसने Art Market में एक वैश्विक प्लेयर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी को उसकी परियोजना में सपोर्ट किया है।

Artmarket.com और इसके Artprice विभाग से संपर्क करें - Thierry Ehrmann, [email protected]

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2979717/Artmarket_com_Photo.jpg

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