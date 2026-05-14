Artmarket.com: Das Manifest von Artprice: 22 Regeln für einen regulierten und transparenten Kunstmarkt im Zeitalter der KI

Künstliche Intelligenz verteilt den Wert von Informationen in einem noch nie dagewesenen Tempo neu

PARIS, 14. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Wir leben in einer entscheidenden Epoche. Künstliche Intelligenz verteilt den Wert von Informationen in einem noch nie dagewesenen Tempo neu. Synthetische Daten machen inzwischen den größten Teil des Internets aus und haben 2024 den Peak-Data-Wert überschritten (ein Phänomen, das die Sättigung der hochwertigen Daten widerspiegelt, die für das Training von KI-LLMs zur Verfügung stehen), sodass die Grenze zwischen dokumentierten Fakten und algorithmischen Rekonstruktionen inzwischen verschwimmt. In einer mit Informationen übersättigten Welt, die unter extremer Anspannung steht – angesichts des größten Energieschocks, den die Weltwirtschaft je erlebt hat, der Gefahr einer extremen Nahrungsmittelkrise laut UNO, struktureller geopolitischer Unsicherheiten und Marktspannungen, die das Verhalten bei der Vermögensaufteilung neu definieren – war die Qualität der Quelle noch nie so wichtig wie heute.

Der Kunstmarkt im Jahr 2025

Seit 27 Jahren hat Artprice geduldig etwas aufgebaut, das man mit der Bibliothek von Alexandria des Kunstmarktes vergleichen kann: ein physisches und dokumentarisches Gedächtnis, das bis zu den Manuskripten zurückreicht, die die Entstehung des Marktes in Europa und den Vereinigten Staaten ab 1700 darstellen, bis hin zu den Millionen von Kunstwerken, die jedes Jahr in den Auktionshäusern weltweit versteigert werden. Das sind über 210 Millionen Papier- oder Pergamentseiten, die in Form von Handschriften und Katalogen sorgfältig aufbewahrt werden. Es handelt sich um ein lebendiges, unersetzliches Archiv, das nirgendwo sonst auf der Welt sowohl in physischer als auch in digitaler Form in dieser Vollständigkeit existiert:

907.100 Künstler, 30 Millionen Indizes und Auktionspreise seit 1987 und 1,39 Millionen referenzierte Lose der letzten 12 Monate in 180 Datenbanken.

Innerhalb dieser Logik der exponentiellen Beschleunigung des Kunstmarktes – angetrieben durch öffentliche Online-Auktionen und die Expansion über alle sieben Kontinente – wurde Artprice News im September 2025 geboren. Als Artprice by Artmarkets Echtzeit-Nachrichtenagentur hat das Unternehmen teilweise die Kolumnisten, Redakteure und das prestigeträchtige 25-jährige Dokumentationsarchiv führender Mitarbeiter von ArtMarket Insight übernommen, einer spezialisierten globalen Nachrichtenagentur, die 2001 in einem wöchentlichen Format gegründet wurde. Artprice News bietet eine weltweite 24/7-Berichterstattung in 122 Ländern und in 11 Sprachen.

Diese strategische Neuausrichtung stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar: Artprice geht von einem wöchentlichen Zeitplan mit seiner Nachrichtenagentur ArtMarket Insight®, die weiterhin in Betrieb sein wird, zu einem kontinuierlichen, täglichen globalen Nachrichten-Feed mit Artprice News in 122 Ländern und 11 Sprachen über, zusammen mit seinen langjährigen Partnern Cision PR Newswire und X.

Heute meldet sich Artprice by Artmarket zu Wort, um seine moralische Verpflichtung und die Grundwerte seiner Muttergesellschaft, der Server Group, die seit 1987 Pionierarbeit in den Bereichen Internet, Datenbanken und künstliche Intelligenz leistet, zu verdeutlichen, die auch die Ausrichtung der proprietären und vertikalen KI von Artprice bestimmen.

Artprice by Artmarket ist ständig auf dem regulierten Euronext-Markt notiert und erfüllt die Verpflichtungen, die mit dem Zugang zu den regulierten Finanzmärkten verbunden sind, vollständig: Transparenz, Strenge und Kohärenz zwischen Verpflichtungen und Maßnahmen. Nach der Einstellung der Börsennotierung durch öffentliche Übernahmeangebote (OPR) von zwei mit dem Kunstmarkt verbundenen Unternehmen – vor allem Sotheby's – ist Artprice by Artmarket nun das einzige kontinuierlich an einem regulierten Markt weltweit notierte Unternehmen, das sich auf globale Kunstmarktinformationen spezialisiert hat. Damit wird es zum grundlegenden Maßstab für dieses gesamte Ökosystem.

Als weltweit führender Anbieter von Kunstmarktinformationen und Herausgeber maßgeblicher Benchmark-Berichte über den globalen Kunstmarkt seit fast 30 Jahren, der über sein spezielles und sicheres Intranet mit 7.200 Partnerauktionshäusern verbunden ist, liefert Artprice nicht nur Daten: Es schafft einen Rahmen des Verständnisses und des Vertrauens, der die Marktteilnehmer, die Bewertungen und die internationalen Kapitalströme beeinflusst, insbesondere durch die beiden firmeneigenen, vertikalen KI-Produkte Intuitive Artmarket® und Blind Spot®.

In unserem aktuellen Umfeld der beschleunigten Globalisierung, der digitalisierten Transaktionen und der zunehmenden Anwendung von KI auf kulturelle Daten würde ein Verzicht auf eine Positionierung das Feld für Undurchsichtigkeit, Gerüchte und voreingenommene Praktiken weit offen lassen. Dies wäre eine Pflichtverletzung gegenüber dem Markt, den Institutionen, den Sammlern und den Anteilseignern.

Dieses Manifest mit 22 Regeln ist die Antwort von Artprice by Artmarket auf diese Verantwortung, auf seine moralische Verpflichtung und auf die immateriellen Werte seiner KI-Ausrichtung.

Damit geben wir öffentlich eine klare und entschlossene Stellungnahme ab: Wir erklären, dass wir uns für ein dokumentarisches Gedächtnis, die Rückverfolgbarkeit von Kunstwerken, die Transparenz von Kunstmarktdaten und die konsequente Integration von Kunstgeschichte, Kunstökonomie und Soziologie des Kunstmarktes als Voraussetzungen für einen besser lesbaren, fairen und verantwortungsvollen Markt einzetzen.

Dieses Manifest ist das Referenzdokument, das den Auftrag, die Bedeutung der Datenhoheit und die Verantwortung gegenüber dem künstlerischen Erbe der Welt beschreibt.

Das Manifest von Artprice: 22 Regeln für einen geregelten und transparenten Kunstmarkt

Der Kunstmarkt braucht ein Gedächtnis. Ohne umfassende Archive, Rückverfolgbarkeit und eine öffentliche historische Dokumentation kann es kein dauerhaftes Vertrauen, keine faire Preisgestaltung und keine kollektive Intelligenz geben. Qualifizierte Kunstdaten sind kein Luxus. Sie sind die minimale Infrastruktur für einen globalen Markt, der zu groß, zu schnell und zu undurchsichtig geworden ist, um sich weiterhin allein auf Intuition zu stützen. Der Kunstmarkt ist nicht mehr ausschließlich dem Westen vorbehalten, sondern erfährt im globalen Süden ein rasantes Wachstum. Ein Bild ist nicht genug. Ein Kunstwerk lebt auch durch seine Provenienz, seine Ausstellungsgeschichte, seine Bibliografie, die Ergebnisse öffentlicher Auktionen, seine Verbreitung und seine kritische Rezeption. Kulturelles Kapital verdient die gleiche analytische Strenge wie andere Anlageklassen. Die Vermessung des Marktes entweiht die Kunst nicht, sie gibt ihr eine gemeinsame Sprache. Undurchsichtigkeit ist kein Zeichen von Eleganz. Allzu oft handelt es sich lediglich um ein Klassenprivileg, einen Insidervorteil oder eine Möglichkeit, die Informationsasymmetrie aufrechtzuerhalten. Die Hauptaufgabe einer Kunstmarktinfrastruktur besteht darin, diese Asymmetrie zu verringern. Sichtbar zu machen, was verstreut war, zu verbinden, was fragmentiert war, und zu kontextualisieren, was roh war. Transparenz zerstört nicht das Verlangen. Im Gegenteil, sie ermöglicht es, Vertrauen, Vergleiche und Überzeugungen auf eine viel solidere Grundlage zu stellen. Kunstgeschichte und Kunstökonomie sind nicht mehr voneinander zu trennen. Erstere liefert den Sinn, letztere das Maß; zusammen machen sie den Markt verständlich. Die Digitaltechnik ist nicht dazu gedacht, das menschliche Auge zu ersetzen. Sie muss das Fachwissen erweitern, die Seltenheit dokumentieren, die Entscheidungsfindung unterstützen und die Erinnerung bewahren. Jeder Wirtschaftsmarkt ähnelt schließlich seinem Informationssystem. Ein schlecht dokumentierter Markt bringt Gerüchte hervor, ein gut dokumentierter Markt fördert Verantwortlichkeit und Transparenz. Die Kunstwelt kann nicht mehr den Anspruch auf Universalität erheben und gleichzeitig für die große Mehrheit unverständlich bleiben. Der Zugang zu Informationen ist eine Voraussetzung für ihre wirkliche Öffnung, insbesondere für die Länder des globalen Südens. Künstler brauchen dokumentierte Sichtbarkeit, nicht nur Mediensichtbarkeit. Eine Karriere wird auch in Datenbanken, Biografien, Indizes, Archiven und Vergleichsdaten integriert. Sammler kaufen nicht einfach nur Kunstwerke; sie entscheiden zwischen Geschichte, Seltenheit, Qualität, Liquidität, Prestige und langfristigem Wert. Sie haben ein legitimes Recht auf strukturierte Informationen. Auktionshäuser, Galerien, Sammler, Sachverständige, Institutionen, Versicherer, Museen, der Zoll, Banken und Finanzinstitute gehören alle zu demselben Informations-Ökosystem. Wenn Daten besser fließen, gewinnt der gesamte Markt an Reife. Die Globalisierung des Kunstmarktes erfordert eine kontinuierliche Bestandsaufnahme. Hauptstädte verändern sich, Szenen entstehen, Hierarchien ändern sich, und Erzählungen werden neu geschrieben. Frankreich, Europa und seine Kultureinrichtungen dürfen die Kontrolle über ihre künstlerischen Daten nicht aus der Hand geben. Kulturelle Souveränität wird auch durch Datenbanken, Indizes und Plattformen erreicht. Künstliche Intelligenz ist nur so wertvoll wie die Qualität der Datensätze, die sie abfragt. In der Kunst, wie auch anderswo, erzeugt ein KI-Algorithmus ohne robuste Archive nichts als eine Illusion von Wissen. Wahrer technologischer Fortschritt auf dem Kunstmarkt hat nichts mit Rauschen zu tun. Es geht um die Fähigkeit, Millionen von verstreuten Signalen in verständliche und umsetzbare Benchmarks umzuwandeln. Die Preise sagen nicht alles, aber sie sagen etwas aus. Sie prinzipiell zu ignorieren bedeutet, den Kommentar an die Stelle der Analyse und die Pose an die Stelle der Beobachtung zu setzen. Das Vertrauen in den Kunstmarkt des 21. Jahrhunderts beruht auf Beweisen, einer fundierten Dokumentation und einem schnellen und kostengünstigen Zugang zu relevanten Informationen. Ein Kunstwerk ist keine bloße Ware, aber die Weigerung, anzuerkennen, dass es auf einem globalen Markt zirkuliert, erhöht die Debatte nicht, sie macht sie nur weniger ehrlich. Artprice vertritt eine einfache Überzeugung: In einer von Bildern gesättigten Welt wird der Wert denjenigen gehören, die es verstehen, das Kunstwerk, die Geschichte, die Daten, das menschliche Element, proprietäre KI zu verbinden, die das volle Urheberrecht behalten sowie die volle Verantwortung für die KI-Daten tragen, und den Kunstmarkt zu verbinden.

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Die Ökonometrie-Abteilung von Artprice beantwortet alle Ihre Fragen zu personalisierten Statistiken und Analysen: [email protected]

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen mit dem Künstler bei einer kostenlosen Demonstration: https://artprice.com/demo

Unsere Dienstleistungen: https://artprice.com/subscription

Informationen zu Artmarket.com:

Artmarket.com ist an der Eurolist von Euronext Paris notiert. Die aktuelle TPI-Analyse umfasst mehr als 18.000 Einzelaktionäre, ausgenommen ausländische Aktionäre, Unternehmen, Banken, FCPs und OGAW: Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Sehen Sie sich ein Video über Artmarket.com und seine Abteilung Artprice an: https://artprice.com/video

Artmarket und seine Abteilung Artprice wurden 1997 von Thierry Ehrmann, dem CEO des Unternehmens, gegründet. Sie werden von der Groupe Serveur (gegründet 1987) kontrolliert. Siehe die zertifizierte Biografie aus Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und verfügt unter anderem über seine Abteilung Artprice, die weltweit führend in der Sammlung, Verwaltung und Verwertung historischer und aktueller Kunstmarktinformationen ist (die im Laufe der Jahre erworbenen Originaldokumente, Handschriften, kommentierten Bücher und Auktionskataloge) in Datenbanken mit über 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnissen, die mehr als 901.000 Künstler umfassen.

Artprice Images® ermöglicht den unbegrenzten Zugang zur weltweit größten Bilddatenbank des Kunstmarktes mit nicht weniger als 181 Millionen digitalen Bildern von Fotografien oder gestochenen Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren Kunsthistorikern.

Artmarket mit seiner Abteilung Artprice erweitert ständig seine Datenbanken aus 7200 Auktionshäusern und veröffentlicht kontinuierlich Kunstmarkttrends für die wichtigsten Agenturen sowie Pressetitel weltweit in 121 Ländern und 11 Sprachen.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com stellt seinen 9,3 Millionen Mitgliedern (Mitglieder-Login) die Inserate seiner Mitglieder zur Verfügung, die nun den ersten globalen standardisierten Marktplatz® für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu festen Preisen bilden.

Intuitive Artmarket® AI von Artprice verschafft dem Kunstmarkt eine Zukunft.

Artmarket wurde mit seiner Abteilung Artprice zweimal mit der staatlichen Auszeichnung „innovatives Unternehmen" von der französischen öffentlichen Investitionsbank BPI gewürdigt, die das Unternehmen bei seinem Vorhaben unterstützt hat, seine Position als Global Player auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Abteilung Artprice – Thierry Ehrmann, [email protected]

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