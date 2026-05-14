Artmarket.com: Artpriceのマニフェスト：AI時代における規制され透明性のあるアート市場のための22のルール

人工知能はかつてないスピードで情報の価値を再分配している

パリ, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- 私たちは今、歴史を左右するような重要な時代を生きています。人工知能は、かつてないスピードで情報の価値を再配分しています。合成データは現在、インターネットの大半を占め、2024年にはピークデータ（AI LLMの訓練に利用できる高品質なデータが飽和状態に達した現象）を上回り、AIドロッピング（AIが生成した動画や写真のコンテンツ）が、文書化された事実とアルゴリズムによる再構成の境界線を曖昧にするまでに至っています。世界経済がかつて経験したことのないようなエネルギー・ショックに直面し、国連によれば極度の食糧危機のリスクがあり、構造的な地政学的不確実性があり、市場の緊張が資産配分の行動を再定義するなど、極度の緊張状態にある情報が飽和した世界において、情報源の質がこれほど重要視されたことはかつてありませんでした。

2025年のアート市場

Artpriceは27年にわたり、アート市場における「アレクサンドリア図書館」とも呼べるようなものを着実に築き上げてきました。1700年以降のヨーロッパとアメリカにおける市場の誕生をマッピングした写本から、世界中のオークションハウスで毎年やりとりされる何百万点もの美術品に至るまで、物理的・文書的な記憶をたどることができます。これは2億1,000万ページ以上の紙や羊皮紙が、物理的な写本や目録として丹念に保存されていることを意味します。物理的にもデジタル形式でも、これほど網羅的なアーカイブは世界中どこにも存在しません。

907,100人のアーティスト、1987年以降の3,000万件の指標とオークション価格、180のデータベースで過去12ヶ月間に参照された139万ロットが収録されています。

オンラインオークションの普及と世界7大陸への展開によって、アート市場が飛躍的な成長を遂げるという流れのなかで、2025年9月、Artprice Newsが創刊されました。Artprice by Artmarketが運営するリアルタイムニュース機関として、2001年に週刊誌として創刊された世界的な専門ニュース機関「ArtMarket Insight」のコラムニストや編集者、そして主要寄稿者による25年にわたる権威ある記事アーカイブの一部を引き継いでいます。Artprice Newsは、122カ国、11言語で24時間365日のグローバルな報道を誇ります。

この戦略的展開は、大きなパラダイムシフトを意味します。Artpriceは、長年のパートナーであるCision PR NewswireとXとともに、ArtMarket Insight®ニュースエージェンシーの週刊スケジュールから、Artprice Newsによる122カ国、11言語での継続的なデイリーグローバルニュースフィードへと移行します。

本日、Artprice by Artmarketは、その道徳的義務と、1987年以来インターネット、データベース、人工知能のパイオニアである親会社Server Groupのコアバリューを明確にするために声明を発表しました。これらは、Artpriceが独自に開発した垂直統合型AIの方向性を決定づけるものでもあります。

Euronextの規制市場に継続的に上場しているArtprice by Artmarketは、規制金融市場へのアクセスに伴う義務、すなわち透明性、厳格性、コミットメントと行動の一貫性を全面的に遵守しています。Sotheby'sをはじめとするアート市場関連企業2社が公開買付（OPR）による上場廃止となったことを受け、現在、世界のアート市場情報に特化した企業として、規制市場に継続して上場しているのは、Artprice by Artmarketのみとなっています。これにより、事実上、このエコシステム全体の基礎となるベンチマークとして確立されたことになります。

アート市場情報の世界的リーダーであり、30年近くにわたり世界のアート市場に関する権威あるベンチマークレポートを発行し、専用の安全なイントラネットを通じて7,200のパートナー・オークションハウスと連携しているArtpriceは、単にデータを提供するだけではありません。特に、独自に開発した2つのバーティカルAI、Intuitive Artmarket®とBlind Spot®を中核に据え、市場関係者、評価額、そして国際的な資本の流れに影響を与える「理解と信頼の枠組み」を構築しています。

グローバル化が加速し、取引がデジタル化され、AIが文化的データに適用されるようになった現在の環境において、明確な姿勢を示さなければ、不透明さや噂、偏った慣行が横行する余地を与えてしまうことになりかねません。これは、市場、金融機関、コレクター、株主に対する義務の放棄といえます。

この22項目のマニフェストは、Artprice by Artmarketが、その責任、道義的義務、そしてAIアラインメントという目に見えない価値に対して示す答えです。

これを通じて、私たちは明確かつ断固たる姿勢を公に表明します。それはすなわち、より理解しやすく、公正で、責任ある市場を実現するための前提条件として、記録的記憶、芸術作品のトレーサビリティ、アート市場データの透明性、そして美術史、アートエコノミクス、アート市場の社会学の厳格な統合を推進していくという姿勢です。

このマニフェストは、その使命、データ主権の利害関係、世界の芸術遺産に対する責任について詳述したベンチマークドキュメントです。

Artprice のマニュフェスト：規制され透明性のあるアート市場のための22のルール

アート市場にはメモリーが必要です。徹底的なアーカイブ、トレーサビリティ、公的な歴史的記録なくして、永続的な信頼、公正な価格設定、集合的な知性はありえません。 質の高いアートデータは、決して贅沢品ではありません。これは、あまりにも広大になり、急速に成長し、不透明になりすぎて、もはや直感だけで運営し続けることができないグローバル市場のための、最小限のインフラなのです。アート市場はもはや欧米だけのものではなく、グローバル・サウスでも急速な成長を遂げています。 作品そのものだけでは十分とはいえません。 アート作品は、来歴、展示歴、文献、公的オークションの結果、流通状況、そして批評家の評価を通じて、その存在意義を確立するのです。 文化資本は、他の資産クラスと同じように厳格な分析の対象とすべきです。市場を測定することは、芸術を冒涜するのではなく、芸術に共通の言語を与えることなのです。 不透明さはエレガンスの証ではありません。あまりにも多くの場合、それは単なる階級的特権、インサイダーの優位性、あるいは情報の非対称性を維持するための手段にすぎないのです。 アート市場のインフラの主な役割は、こうした情報の非対称性を解消することにあります。 つまり、散在していたものを可視化し、断片化されていたものを結びつけ、未加工の状態にあったものに文脈を与えることです。 透明性は欲望を破壊するものではありません。それどころか、それによって信頼、比較、そして確信が、はるかに強固な土台の上に築かれることになります。 美術史と美術経済学は、もはや切り離すことはできません。 前者は意味を与え、後者は測定基準を提供する。両者が相まって、市場を理解可能にするのです。 デジタル技術は人間の目に取って代わるものではありません。専門知識を拡大し、希少性を記録し、意思決定に情報を提供し、記憶を保存しなければなりません。 あらゆる経済市場は、最終的にはその情報システムに似た姿となります。 情報開示が不十分な市場では噂が蔓延する一方、情報開示が十分に行われている市場では説明責任と透明性が育まれます。 アートの世界はもはや、大多数にとって理解不能な状態で普遍性を主張することはできません。情報へのアクセスは、特にグローバルサウスの国々に対して、真の意味で開かれたものとなるための必須条件といえます。 アーティストには、単なるメディアへの露出だけでなく、記録に残る形での認知度が必要なのです。データベース、伝記、索引、アーカイブ、比較対象などの中にもキャリアは築かれています。 コレクターは単に美術品を購入するのではなく、歴史、希少性、品質、流動性、名声、長期的価値などを見極めるのです。 彼らは構造化された情報を得る正当な権利を持っています。 オークションハウス、ギャラリー、コレクター、専門家、機関、保険会社、博物館、税関職員、銀行、金融機関はすべて、同じ情報エコシステムに属しています。 データの流れが円滑になれば、市場全体の成熟度も高まります。 アート市場のグローバル化には、継続的な動向把握が求められています。首都が移り変わり、新たなシーンが到来し、権力構造が変化し、物語が書き換えられてしまいます。 フランス、ヨーロッパ、そしてその文化機関は、芸術データの管理を放棄してはならないのです。文化的自主性は、データベース、インデックス、プラットフォームを通じても実現されます。 人工知能の価値は、それが参照する データセットの質に左右されます。アートにおいても、他の分野と同様に、確固たるアーカイブを伴わないAIアルゴリズムは、知識の幻想を生み出すに過ぎません。 アート市場における真の技術進歩とは、ノイズのことではありません。それは、何百万もの散在するシグナルを、理解しやすく実用的なベンチマークに変換する能力なのです。 価格だけではすべてはわからないが、それでも何かを物語っています。原則としてそれらを無視することは、分析の代わりに論評を、観察の代わりに見せかけの姿勢を許すことに他なりません。 21世紀のアート市場における信頼は、確かな証拠、資料の充実度、そして低コストで関連情報に迅速にアクセスできることにかかっています。 作品は単なる商品ではありませんが、それがグローバル市場の中で流通していることを認めないことは、議論を高めることにつながりません。それは単に誠実さを失わせるだけです。 Artpriceはシンプルな信念を掲げています。それは、イメージで飽和した世界では、作品、歴史、データ、人間的要素、独自のAI（完全な著作権所有権を保持し、そのデータに全責任を負う）、そしてアート市場を結びつける方法を知っている者に価値が帰属するというものです。

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Artpriceの計量経済学部門は、パーソナライズされた統計と分析に関するあらゆるご質問にお答えします。[email protected]

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Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear。7478 － Bloomberg。中国 － Reuters。ARTF。

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

Artmarketとその部門のArtpriceは、1997年にThierry Ehrmann CEOによって設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。Who's Who In France©より、公式経歴をご覧ください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その組織の中でも、Artprice部門は、歴史的および現在のアートマーケット情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。879,900人以上のアーティストを網羅する3,000万以上のインデックスとオークション結果を含むデータバンクを有しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場画像バンクです。1700年から現代までの1億8100万点ものデジタル画像（写真または彫刻品の複製）と当社の美術史家による解説を収めており、無制限にアクセスできます。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスのデータベースを常に充実させており、世界の主要なエージェンシーやプレス向けに、121カ国、11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員（会員ログイン）に公開します。会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のStandardized Marketplace® を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、フランス公共投資銀行（BPI）から「革新的企業」という国家ラベルを2度授与されており、同銀行はアート市場における世界的なプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

連絡先 Artmarket.com およびArtprice部門 - Thierry Ehrmann、 [email protected]

写真 -https://mma.prnewswire.com/media/2979717/Artmarket_com_Photo.jpg

ロゴ -https://mma.prnewswire.com/media/2260897/Artmarket_logo.jpg

SOURCE Artmarket.com