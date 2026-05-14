- Artmarket.com: El Manifiesto de Artprice: 22 Reglas para un Mercado del Arte Regulado y Transparente en la Era de la IA

- La inteligencia artificial está redistribuyendo el valor de la información a un ritmo sin precedentes

PARÍS, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Estamos viviendo uno de esos periodos decisivos. La inteligencia artificial está redistribuyendo el valor de la información a un ritmo sin precedentes. Los datos sintéticos constituyen ahora la mayor parte de Internet, habiendo superado el pico de datos en 2024 (un fenómeno que refleja la saturación de los datos de alta calidad disponibles para entrenar modelos de aprendizaje automático de IA), llegando a un punto en el que el contenido de baja calidad generado por IA (vídeos o fotos generados por IA) difumina la línea entre los hechos documentados y la reconstrucción algorítmica. En un mundo saturado de información y sometido a una presión extrema —que se enfrenta a la mayor crisis energética que jamás haya experimentado la economía global, al riesgo de una grave crisis alimentaria según la ONU, a incertidumbres geopolíticas estructurales y a tensiones de mercado que redefinen los comportamientos de asignación de activos— la calidad de la fuente nunca ha sido tan importante.

The Art Market in 2025 by Artprice

Durante 27 años, Artprice ha construido pacientemente lo que podría compararse con la Biblioteca de Alejandría del mercado del arte: una memoria física y documental que se remonta a los manuscritos que documentan el nacimiento del mercado en Europa y Estados Unidos desde el año 1700, hasta los millones de obras de arte que se intercambian cada año en casas de subastas de todo el mundo. Esto representa más de 210 millones de páginas de papel o pergamino meticulosamente conservadas como manuscritos y catálogos físicos. Se trata de un archivo vivo e irremplazable que no existe en ningún otro lugar del mundo, ni en formato físico ni digital, con tal exhaustividad:

907.100 artistas, 30 millones de índices y precios de subasta desde 1987, y 1,39 millones de lotes referenciados en los últimos 12 meses en 180 bases de datos.

En el marco de la aceleración exponencial del mercado del arte —impulsada por las subastas públicas en línea y su expansión a los siete continentes— nació Artprice News en septiembre de 2025. Como agencia de noticias en tiempo real de Artprice by Artmarket, ha integrado parcialmente a los columnistas, editores y el prestigioso archivo documental de 25 años de los principales colaboradores de ArtMarket Insight, una agencia de noticias global especializada fundada en 2001 con formato semanal. Artprice News ofrece cobertura global las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en 122 países y en 11 idiomas.

Este lanzamiento estratégico representa un cambio de paradigma importante: Artprice pasa de una periodicidad semanal con su agencia de noticias ArtMarket Insight® —que seguirá operando— a un flujo continuo de noticias globales diarias con Artprice News en 122 países y 11 idiomas, junto con sus socios de larga trayectoria Cision PR Newswire y X.

En la actualidad, Artprice by Artmarket se pronuncia para aclarar su deber moral y los valores fundamentales de su empresa matriz, Server Group —pionera en internet, bases de datos e inteligencia artificial desde 1987—, que también definen la alineación de las IA propias y verticales de Artprice.

Artprice by Artmarket, que cotiza de forma continua en el mercado regulado de Euronext, asume plenamente las obligaciones que conlleva el acceso a mercados financieros regulados: transparencia, rigor y coherencia entre compromisos y acciones. Tras la exclusión de cotización mediante ofertas públicas de adquisición (OPA) de dos empresas relacionadas con el mercado del arte —en particular Sotheby's—, Artprice by Artmarket es ahora la única empresa que cotiza de forma continua en un mercado regulado a nivel mundial dedicada a la información global del mercado del arte. Esto la establece como el referente fundamental para todo este ecosistema.

Como líder mundial en información sobre el mercado del arte y editor de informes de referencia autorizados sobre el mercado global del arte durante casi 30 años, conectado a 7.200 casas de subastas asociadas a través de su intranet segura y dedicada, Artprice no se limita a proporcionar datos: crea un marco de comprensión y confianza que influye en los agentes del mercado, las valoraciones y los flujos de capital internacionales, impulsado principalmente por sus dos IA verticales propias, Intuitive Artmarket® y Blind Spot®.

En nuestro entorno actual de globalización acelerada, transacciones digitalizadas y el auge de la IA aplicada a los datos culturales, no tomar una postura firme dejaría el campo abierto a la opacidad, los rumores y las prácticas sesgadas. Esto supondría un incumplimiento del deber para con el mercado, las instituciones, los coleccionistas y los accionistas.

Este manifiesto de 22 reglas es la respuesta de Artprice by Artmarket a esta responsabilidad, a su deber moral y a los valores intangibles de su alineación con la IA.

A través de él, formalizamos públicamente una postura clara y firme: defender la memoria documental, la trazabilidad de las obras de arte, la transparencia de los datos del mercado del arte y la integración rigurosa de la historia del arte, la economía del arte y la sociología del mercado del arte, como requisitos previos para un mercado más legible, justo y responsable.

Este manifiesto es el documento de referencia que detalla su misión, lo que está en juego en la soberanía de los datos y su responsabilidad hacia el patrimonio artístico mundial.

El Manifiesto de Artprice: 22 reglas para un mercado del arte regulado y transparente

El mercado del arte necesita memoria. Sin archivos exhaustivos, trazabilidad y un registro histórico público, no puede haber confianza duradera, precios justos ni inteligencia colectiva. Los datos cualificados sobre arte no son un lujo. Son la infraestructura mínima para un mercado global que ha crecido demasiado, demasiado rápido y demasiado opaco como para seguir funcionando solo con intuición. El mercado del arte ya no es patrimonio exclusivo de Occidente; está experimentando un rápido crecimiento en el Sur Global. Una imagen no basta. Una obra de arte también cobra vida a través de su procedencia, historial de exposiciones, bibliografía, resultados de subastas públicas, circulación y recepción crítica. El capital cultural merece el mismo rigor analítico que otras clases de activos. Medir el mercado no profana el arte; le proporciona un lenguaje común. La opacidad no es señal de elegancia. Con demasiada frecuencia, es simplemente un privilegio de clase, una ventaja de quienes están dentro o una forma de mantener la asimetría de la información. La principal función de la infraestructura del mercado del arte es reducir esta asimetría. Visibilizar lo disperso, conectar lo fragmentado y contextualizar lo inédito. La transparencia no destruye el deseo. Al contrario, permite que la confianza, la comparación y la convicción se construyan sobre bases mucho más sólidas. La historia del arte y la economía del arte ya no deben separarse. La primera aporta significado; la segunda, medición; juntas, hacen que el mercado sea comprensible. La tecnología digital no pretende reemplazar la visión humana. Debe ampliar la experiencia, documentar la rareza, fundamentar la toma de decisiones y preservar la memoria. Todo mercado económico acaba por asemejarse a su sistema de información. Un mercado mal documentado genera rumores; un mercado bien documentado fomenta la rendición de cuentas y la transparencia. El mundo del arte ya no puede pretender ser universal sin dejar de ser incomprensible para la gran mayoría. El acceso a la información es un requisito indispensable para su verdadera apertura, especialmente para los países del Sur Global. Los artistas necesitan visibilidad documentada, no solo visibilidad en los medios. Su trayectoria profesional también se construye a través de bases de datos, biografías, índices, archivos y obras comparables. Los coleccionistas no solo compran obras de arte; sopesan la historia, la rareza, la calidad, la liquidez, el prestigio y el valor a largo plazo. Tienen un derecho legítimo a la información estructurada. Casas de subastas, galerías, coleccionistas, expertos, instituciones, aseguradoras, museos, funcionarios de aduanas, bancos e instituciones financieras pertenecen al mismo ecosistema informativo. Cuando los datos fluyen mejor, todo el mercado madura. La globalización del mercado del arte exige un mapeo continuo. Los capitales se desplazan, surgen nuevos escenarios, las jerarquías cambian y las narrativas se reescriben. Francia, Europa y sus instituciones culturales no deben renunciar al control sobre sus datos artísticos. La soberanía cultural también se logra mediante bases de datos, índices y plataformas. La inteligencia artificial solo es valiosa en la medida en que lo sean los conjuntos de datos que consulta. En el arte, como en otros ámbitos, un algoritmo de IA sin archivos sólidos no produce más que una ilusión de conocimiento. El verdadero progreso tecnológico en el mercado del arte no se basa en el ruido. Se basa en la capacidad de transformar millones de señales dispersas en puntos de referencia comprensibles y útiles. Los precios no lo cuentan todo, pero sí cuentan una historia. Ignorarlos por principio equivale a permitir que el comentario reemplace el análisis y la pose reemplace la observación. La confianza en el mercado del arte del siglo XXI se basa en la evidencia, la profundidad documental y el acceso rápido a información relevante a bajo coste. Una obra de arte no es una simple mercancía, pero negarse a reconocer que circula dentro de un mercado global no enriquece el debate; solo lo hace menos honesto. Artprice defiende una convicción simple: en un mundo saturado de imágenes, el valor pertenecerá a quienes sepan conectar la obra de arte, la historia, los datos, el elemento humano, la IA propia —conservando la plena propiedad de los derechos de autor y asumiendo la plena responsabilidad de sus datos— y el mercado del arte.

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El departamento de econometría de Artprice puede responder a todas sus preguntas sobre estadísticas y análisis personalizados: [email protected]

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Acerca de Artmarket.com:

Artmarket.com cotiza en Eurolist de Euronext París. El último análisis TPI incluye a más de 18.000 accionistas individuales, excluyendo accionistas extranjeros, empresas, bancos, FCP y UCITS: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Vea un vídeo sobre Artmarket.com y su departamento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket y su departamento Artprice fueron fundados en 1997 por thierry Ehrmann, su consejero delegado. Están controlados por Groupe Serveur (creado en 1987). Véase la biografía certificada de Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket es un actor global en el mercado del arte con, entre otras estructuras, su departamento Artprice, líder mundial en la recopilación, gestión y explotación de información histórica y actual del mercado del arte (archivos documentales originales, manuscritos en códice, libros anotados y catálogos de subastas adquiridos a lo largo de los años) en bases de datos que contienen más de 30 millones de índices y resultados de subastas, abarcando a más de 901.000 artistas.

Artprice Images® permite el acceso ilimitado al mayor banco de imágenes del mercado del arte del mundo, con nada menos que 181 millones de imágenes digitales de fotografías o reproducciones grabadas de obras de arte desde el año 1700 hasta la actualidad, comentadas por nuestros historiadores del arte.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, enriquece constantemente sus bases de datos con información de 7.200 casas de subastas y publica continuamente tendencias del mercado del arte para las principales agencias y medios de comunicación del mundo en 121 países y 11 idiomas.

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Artmarket.com pone a disposición de sus 9,3 millones de miembros (que inician sesión) los anuncios publicados por estos, conformando así el primer mercado global estandarizado para la compraventa de obras de arte a precios fijos.

El mercado del arte se vislumbra prometedor gracias a la IA intuitiva de Artmarket® de Artprice.

Artmarket, a través de su departamento Artprice, ha recibido en dos ocasiones el sello estatal de "Empresa Innovadora" otorgado por el Banco Público de Inversiones francés (BPI), que ha apoyado a la compañía en su proyecto para consolidar su posición como actor global en el mercado del arte.

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