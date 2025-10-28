Cognex lancia il portafoglio logistico Solutions Experience (SLX)

Dispositivi di visione artificiale basati sull'IA, facili da implementare, che risolvono le applicazioni logistiche più critiche

NATICK, Massachusetts, 28 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), il leader tecnologico mondiale nel settore della visione artificiale industriale, ha annunciato oggi il lancio della prima linea di prodotti Solutions Experience (SLX™), soluzioni per impieghi specifici progettate per risolvere facilmente le applicazioni più critiche nei principali settori industriali verticali.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

Il primo set di dispositivi SLX è stato progettato su misura per il settore della logistica e funge sia da punto di ingresso per impianti che sono nelle fasi iniziali di automazione sia da soluzione supplementare per potenziare sistemi già automatizzati. Ogni dispositivo SLX del portfolio logistico è semplice da implementare e offre una lettura affidabile dei codici a barre e rilevamento degli oggetti basato sull'IA.

"Il modello SLX-3816 rappresenta un primo passo verso l'attuazione della nostra strategia relativa alla visione artificiale, offrendo funzioni sia di acquisizione dei codici a barre e delle immagini sia di rilevamento dei pacchi. L'integrazione con la nostra applicazione è stata eseguita senza problemi e questa soluzione è scalabile facilmente sui terminali e sulla rete", spiega Jay Fisher, direttore sistemi di gestione operazioni presso Purolator.

I dispositivi del portafoglio logistico SLX migliorano l'efficienza delle apparecchiature operative (OEE) e riducono il costo totale di proprietà (TCO) attraverso tecnologie innovative:

Rilevamento basato sull'IA: basati su un decennio di innovazione nel campo della visione artificiale IA industriale Cognex, i dispositivi logistici SLX rilevano in modo affidabile gli oggetti su un'ampia gamma di mezzi di trasporto e pacchi.

Interfaccia utente guidata condivisa basata sul web: i dispositivi SLX possono essere configurati e implementati in pochi minuti anche da personale non tecnico, grazie a un'interfaccia web guidata e a strumenti di visione artificiale IA intuitivi, condivisi tra tutti i dispositivi SLX per ridurre i tempi e i costi di formazione.

Prestazioni a doppia funzione: il portafoglio logistico SLX combina in un unico dispositivo sia la lettura avanzata dei codici a barre sia il rilevamento degli oggetti basato sull'IA, riducendo il numero di dispositivi necessari e i costi di manutenzione.

Gestione multi-dispositivo: i dispositivi SLX consentono distribuzioni su larga scala e aggiornamenti del firmware direttamente dal dispositivo, riducendo così i costi e i tempi, eliminando la necessità di strumenti software aggiuntivi per scaricare ed eseguire gli aggiornamenti su ogni nuovo dispositivo.

Il portafoglio logistico Cognex SLX comprende attualmente tre dispositivi, ciascuno destinato ad applicazioni specifiche:

SLX-280D : per la lettura di codici a barre costantemente affidabile per sistemi di instradamento di zona e ispezione di contenitori

SLX-290 : per il rilevamento di articoli, classificazione e lettura di codici a barre ad alte prestazioni

SLX-3816 : per il rilevamento affiancato ad alta risoluzione e la lettura di codici a barre di grande formato sul lato superiore

Cognex prevede di ampliare la sua offerta SLX con dispositivi innovativi, basati sull'IA e intuitivi, che supportano le esigenze di automazione di specifiche applicazioni in molti settori, garantendo un TCO inferiore e una OEE più elevata. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 1-855-4-COGNEX o visitare https://www.cognex.com/products/logistics-solutions.

Informazioni su Cognex Corporation

Da oltre 40 anni Cognex semplifica la visione artificiale avanzata, aprendo la strada alle aziende di produzione e distribuzione per diventare più veloci, intelligenti ed efficienti attraverso l'automazione.

La tecnologia innovativa dei nostri sensori e sistemi di visione artificiale risolve problemi cruciali nei processi di produzione e distribuzione, garantendo prestazioni ineguagliate per settori che spaziano dall'automotive all'elettronica di consumo, fino ai beni di largo consumo confezionati.

Cognex rende questi strumenti più efficaci e facili da implementare grazie alla sua attenzione consolidata all'IA, aiutando fabbriche e magazzini a migliorare la qualità e a massimizzare l'efficienza senza dover ricorrere a competenze tecniche elevate.

La nostra sede centrale si trova vicino a Boston, negli Stati Uniti – siamo presenti in oltre 30 paesi e più di 30.000 clienti in tutto il mondo. Per saperne di più visitare cognex.com.

