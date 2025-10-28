Cognex présente son portefeuille de solutions logistiques SLX (Solutions Experience)

Des appareils de vision industrielle faciles à déployer et alimentés par l'IA résolvent les applications logistiques les plus critiques.

NATICK, Massachusetts, le 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader mondial dans le domaine de la vision industrielle, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa première gamme de produits Solutions Experience (SLX™), des solutions spécifiques conçues pour répondre facilement aux applications les plus critiques dans les principaux secteurs industriels.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

La première série d'appareils SLX est spécialement conçue pour le secteur de la logistique, servant à la fois de point d'entrée pour les installations qui commencent à s'automatiser et de solution complémentaire pour améliorer les systèmes automatisés existants. Chaque appareil SLX du portefeuille logistique est simple à déployer et offre une lecture fiable des codes-barres et une détection des articles pilotée par l'IA.

« Le SLX-3816 constitue une première étape dans notre vision stratégique pour la capture de codes à barres, la capture d'images et la détection de colis. L'intégration avec notre application a été fluide et nous pouvons facilement déployer cette solution sur nos terminaux et notre réseau », déclare Jay Fisher, responsable des systèmes d'exploitation chez Purolator.

Les appareils de la gamme logistique SLX améliorent l'efficacité opérationnelle des équipements (OEE) et réduisent le coût total de possession (TCO) grâce à une technologie innovante :

Détection assistée par l'IA : s'appuyant sur une décennie d'innovation industrielle en matière de vision industrielle basée sur l'IA de Cognex, les appareils logistiques SLX détectent de manière fiable les articles sur une grande variété de moyens de transport et d'emballages.

s'appuyant sur une décennie d'innovation industrielle en matière de vision industrielle basée sur l'IA de Cognex, les appareils logistiques SLX détectent de manière fiable les articles sur une grande variété de moyens de transport et d'emballages. Interface utilisateur guidée partagée basée sur le Web : les appareils SLX peuvent être configurés et déployés en quelques minutes par du personnel non technique, grâce à une interface Web guidée et à des outils de vision IA conviviaux qui sont partagés entre tous les appareils SLX afin de réduire le temps et les coûts de formation.

les appareils SLX peuvent être configurés et déployés en quelques minutes par du personnel non technique, grâce à une interface Web guidée et à des outils de vision IA conviviaux qui sont partagés entre tous les appareils SLX afin de réduire le temps et les coûts de formation. Performance double fonction : le portefeuille logistique SLX combine la lecture avancée de codes-barres et la détection d'articles assistée par l'IA dans les mêmes appareils, ce qui réduit le nombre d'appareils nécessaires et les coûts de maintenance.

le portefeuille logistique SLX combine la lecture avancée de codes-barres et la détection d'articles assistée par l'IA dans les mêmes appareils, ce qui réduit le nombre d'appareils nécessaires et les coûts de maintenance. Gestion multi-appareils : les appareils SLX permettent des déploiements de masse évolutifs et des mises à jour du micrologiciel directement à partir de l'appareil, ce qui réduit les coûts et fait gagner du temps en éliminant le besoin d'outils logiciels inutiles pour télécharger et exécuter les mises à jour sur chaque nouvel appareil.

Le portefeuille logistique SLX de Cognex comprend actuellement trois dispositifs, chacun destiné à des applications spécifiques :

SLX-280D : lecture fiable et constante des codes-barres pour les systèmes de routage par zone et l'inspection des bacs

lecture fiable et constante des codes-barres pour les systèmes de routage par zone et l'inspection des bacs SLX-290 : détection, classification et lecture à haute performance de codes-barres

détection, classification et lecture à haute performance de codes-barres SLX-3816 : détection côte à côte haute résolution et lecture de codes-barres grand format sur la face supérieure

Cognex prévoit d'élargir son offre SLX avec des appareils innovants, alimentés par l'IA et faciles à utiliser, qui répondent aux besoins d'automatisation spécifiques à de nombreuses industries, offrant un coût total de possession réduit et un taux de rendement global plus élevé. Pour plus d'informations, appelez le +33 186 655 288 COGNEX ou rendez-vous surhttps://www.cognex.com/fr-fr/products/logistics-solutions.

À propos de Cognex Corporation

Depuis plus de 40 ans, Cognex facilite la vision industrielle avancée et permet aux entreprises de fabrication et de distribution de devenir plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces grâce à l'automatisation.

La technologie innovante de nos capteurs et systèmes de vision résout les défis critiques de la fabrication et de la distribution, offrant des performances inégalées à des secteurs allant de l'automobile à l'électronique grand public en passant par les produits emballés.

Cognex rend ces outils plus performants et plus faciles à déployer grâce à son intérêt de longue date pour l'IA, aidant ainsi les usines et les entrepôts à améliorer la qualité et à optimiser l'efficacité sans avoir besoin d'une expertise technique pointue.

Notre siège social est situé près de Boston, aux États-Unis, et nous sommes présents dans plus de 30 pays avec plus de 30 000 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur cognex.com/fr-fr/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2767300/Cognex_Corporation_SLX_logistics_devices.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5497399/Cognex_Logo.jpg