Cognex stellt das Solutions Experience (SLX) Logistik-Portfolio vor

KI-gestützte, einfach integrierbare Bildverarbeitungssysteme lösen kritische Aufgaben in der Logistikautomation

NATICK, Mass., 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), weltweit führender Anbieter industrieller Bildverarbeitungstechnologie, kündigt heute die Markteinführung seiner neuen Produktreihe Solutions Experience (SLX™) an. Diese anwendungsspezifischen Lösungen wurden entwickelt, um kritische Automatisierungsaufgaben in zentralen Industriebranchen effizient und unkompliziert zu bewältigen.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

Die erste SLX-Serie richtet sich gezielt an die Logistikbranche und eignet sich sowohl für Unternehmen, die erste Schritte in Richtung Automatisierung unternehmen, als auch als modulare Ergänzung („Bolt-on") bestehender Systeme. Alle SLX-Geräte im Logistikportfolio zeichnen sich durch einfache Implementierung, zuverlässige Barcode-Erkennung und KI-gestützte Artikelerkennung aus.

„Das SLX-3816 ist ein wichtiger erster Schritt in unserer Vision-Strategie und ermöglicht die Erfassung von Barcodes, Bildern und Paketen. Die Integration in unsere Anwendung verlief reibungslos, und wir können diese Lösung problemlos auf alle unsere Terminals und unser gesamtes Netzwerk ausweiten", erklärte Jay Fisher, Operations Systems Manager bei Purolator.

Die SLX-Geräte steigern die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und senken die Gesamtbetriebskosten (TCO) durch folgende technologische Merkmale:

KI-gestützte Artikelerkennung: Jahrzehntelange Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung ist die Grundlage dafür, dass der SLX zuverlässig Artikel auf unterschiedlichsten Förderbändern und in variierenden Verpackungsformen erkennt.

Das aktuelle SLX-Logistikportfolio umfasst drei Geräte, die jeweils für spezifische Anwendungen konzipiert sind: Das SLX-Logistikportfolio von Cognex umfasst derzeit drei Geräte, die jeweils für bestimmte Anwendungen konzipiert sind:

Cognex plant, das SLX-Portfolio kontinuierlich um weitere KI-gestützte, benutzerfreundliche Lösungen zu erweitern, die branchenspezifische Automatisierungsanforderungen adressieren und zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten sowie einer höheren Gesamtanlageneffektivität führen. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +49 721 958 8052 oder auf der Website von Cognex. https://www.cognex.com/de-de/products/logistics-solutions.

Informationen zur Cognex Corporation

Seit über vier Jahrzehnten treibt Cognex die industrielle Bildverarbeitung voran – mit dem Ziel, Automatisierung für Fertigungs- und Logistikunternehmen einfacher, schneller und intelligenter zu gestalten.

Unsere leistungsstarken Bildverarbeitungssensoren und -systeme lösen komplexe Herausforderungen in Produktion und Distribution und liefern herausragende Ergebnisse in Branchen wie Automobil, Unterhaltungselektronik und Konsumgüter.

Durch unsere langjährige Fokussierung auf KI-Technologien machen wir diese Lösungen nicht nur leistungsfähiger, sondern auch besonders benutzerfreundlich. So können Fabriken und Lagerhäuser ihre Qualität steigern und Prozesse effizienter gestalten – ohne tiefgehendes technisches Know-how vorauszusetzen.

Cognex hat seinen Hauptsitz nahe Boston, USA, und ist mit Niederlassungen in über 30 Ländern sowie mehr als 30.000 Kunden weltweit vertreten.

Mehr erfahren unter cognex.com.

