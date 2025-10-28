Cognex presenta la cartera logística Solutions Experience (SLX)

Dispositivos de visión artificial fáciles de implementar y con tecnología de IA que resuelven las aplicaciones logísticas más críticas.

NATICK, Mass., 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder mundial en tecnología de visión artificial industrial, anunció hoy el lanzamiento de su primera línea de productos Solutions Experience (SLX™), soluciones específicas para cada aplicación diseñadas para resolver fácilmente las aplicaciones más críticas en verticales industriales clave.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

El primer conjunto de dispositivos SLX está diseñado a medida para el sector logístico y sirve como punto de entrada para instalaciones que están implementando su automatización, así como una solución complementaria para mejorar los sistemas automatizados existentes. Cada dispositivo SLX de la cartera logística es fácil de implementar y proporciona una lectura fiable de códigos de barras y detección de artículos basada en IA.

"El SLX-3816 es un primer paso clave en nuestra estrategia de visión, ya que ofrece captura de códigos de barras, captura de imágenes y detección de paquetes. La integración con nuestra aplicación fue perfecta y podemos escalar esta solución fácilmente en todas nuestras terminales y red", afirmó Jay Fisher, gerente de sistemas operativos de Purolator.

Los dispositivos de la cartera logística SLX mejoran la eficiencia operativa de los equipos (OEE) y reducen el coste total de propiedad (TCO) mediante tecnología innovadora:

Detección impulsada por IA: Basados en una década de innovación en visión artificial con IA industrial de Cognex, los dispositivos logísticos SLX detectan artículos de manera confiable en una amplia variedad de medios de transporte y paquetes.





Interfaz de usuario guiada basada en web compartida: Los dispositivos SLX pueden configurarse e implementarse en minutos por personal no técnico, gracias a una interfaz web guiada y herramientas de visión de IA fáciles de usar que se comparten entre todos los dispositivos SLX para reducir el tiempo y los costes de formación.





Rendimiento de doble función: La cartera logística de SLX combina la lectura avanzada de códigos de barras y la detección de artículos impulsada por IA en los mismos dispositivos, lo que reduce la cantidad de dispositivos necesarios y disminuye los costes de mantenimiento.





La cartera logística de SLX combina la lectura avanzada de códigos de barras y la detección de artículos impulsada por IA en los mismos dispositivos, lo que reduce la cantidad de dispositivos necesarios y disminuye los costes de mantenimiento. Administración de múltiples dispositivos: Los dispositivos SLX permiten implementaciones masivas escalables y actualizaciones de firmware directamente desde el dispositivo, lo que reduce costes y ahorra tiempo al eliminar la necesidad de herramientas de software innecesarias necesarias para descargar y ejecutar actualizaciones en cada nuevo dispositivo.

La cartera de logística Cognex SLX actualmente incluye tres dispositivos, cada uno destinado a aplicaciones específicas:

SLX-280D : Lectura de códigos de barras confiable y constante para sistemas de enrutamiento de zonas e inspección de contenedores

Lectura de códigos de barras confiable y constante para sistemas de enrutamiento de zonas e inspección de contenedores SLX-290 : Detección, clasificación y lectura de códigos de barras de artículos de alto rendimiento

Detección, clasificación y lectura de códigos de barras de artículos de alto rendimiento SLX-3816 : Detección de lado a lado de alta resolución y lectura de códigos de barras de gran formato en la parte superior

Cognex planea expandir su oferta de SLX con dispositivos innovadores, basados en IA y fáciles de usar, que satisfacen las necesidades de automatización específicas de cada aplicación en diversas industrias, ofreciendo un menor TCO y una mayor OEE. Para más información, llame al 1-855-4-COGNEX o visite https://www.cognex.com/products/logistics-solutions .

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha simplificado la visión artificial avanzada, allanando el camino para que las empresas de fabricación y distribución sean más rápidas, inteligentes y eficientes mediante la automatización.

La tecnología innovadora de nuestros sensores y sistemas de visión resuelve desafíos críticos de fabricación y distribución, proporcionando un rendimiento inigualable para industrias que van desde la automoción hasta la electrónica de consumo y los productos envasados.

Cognex hace que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque tradicional en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Nuestra sede se encuentra cerca de Boston, EE.UU., y contamos con oficinas en más de 30 países y más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com .

