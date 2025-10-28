코그넥스, SLX 물류 솔루션 포트폴리오 출시

간편한 배포가 가능한 AI 지원 방식의 머신 비전 솔루션으로 가장 중요한 물류 어플리케이션 해결

내틱, 매사추세츠주, 2025년 10월 28일 /PRNewswire/ -- 산업용 머신 비전 기술 분야의 세계 선두 기업인 코그넥스(Cognex Corporation)(NASDAQ: CGNX)가 오늘 주요 산업 분야에서 가장 중대한 고민을 손쉽게 해결할 수 있도록 특별히 설계된 SLX™(Solutions Experience) 솔루션 포트폴리오를 처음으로 출시한다고 발표했다.

이제 막 자동화 기술을 도입하기 시작한 시설의 시발점으로 삼기에 이상적일 뿐만 아니라, 기존의 자동화 시스템을 강화하는 보완용 '결합형' 솔루션으로도 손색없다. 물류 솔루션 포트폴리오에 포함된 모든 SLX 장비는 복잡한 기술 지식 없이도 쉽게 배치할 수 있으며, 안정적인 바코드 판독력과 AI 기반의 품목 감지기능을 제공한다.

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

" SLX-3816은 바코드 인식, 이미지 캡처, 패키지 감지 기능을 제공함으로써 코그넥스의 비전 전략을 실현하는 첫걸음이 되는 제품이다. 완벽한 애플리케이션 통합으로 이 솔루션을 코그넥스 터미널과 네트워크 전반에 걸쳐 손쉽게 확장할 수 있다."라고 푸롤레이터(Purolator)의 운영 시스템 매니저인 제이 피셔(Jay Fisher)가 말했다.

SLX 물류 솔루션 포트폴리오를 구성하고 있는 세 가지 장비는 다음과 같은 혁신적인 기술을 통해 설비 종합 효율(OEE)을 향상하고 총소유비용(TCO)을 절감한다.

AI 지원 방식의 감지 기술 : 코그넥스가 10년간 축적한 혁신적인 산업용 AI 머신 비전 기술을 기반으로 탄생한 SLX 물류 산업용 장비는 다양한 운송 장치를 통해 이송되고 다양한 형태와 크기로 포장된 품목을 정확하게 감지한다.

표준화된 안내형 온라인 UI: SLX 장비는 안내형 온라인 인터페이스와 모든 SLX 장비에 표준화된 사용자 친화적인 AI 비전 도구 덕분에 기술적인 지식이 없는 직원도 쉽게 설치하고 사용할 수 있으므로 교육 시간과 비용이 절약된다.

판독 및 감지 겸용 : SLX 물류 솔루션 포트폴리오를 구성하고 있는 장비는 첨단 바코드 판독 기능과 AI 지원 방식의 품목 감지 기능을 겸비하고 있으므로 필요한 장비 수가 감소하고 유지비가 절감된다.

여러 대의 장비 동시 관리: SLX 장비는 일단 소수만 도입하고 추후 필요에 따라 다수로 쉽게 확장할 수 있는 데다, 장비에서 직접 펌웨어를 업데이트하는 방식을 지원한다. 따라서 장비를 추가로 도입할 때마다 소프트웨어 도구를 다운로드하고 실행할 필요가 없어 비용과 시간이 절약된다.

코그넥스 SLX 물류 솔루션 포트폴리오는 물류 환경에 최적화된 다음과 같은 세 가지 장비로 구성되어 있다.

SLX-280D : 품목 이송 경로를 지정하고 운반 상자를 검사하는 데 사용하기에 적합하며, 바코드를 한결같이 정확하게 판독한다.

SLX-290 : 뛰어난 정확도로 바코드를 판독하고 품목을 감지 및 분류한다.

SLX- 3816 : 매우 우수한 정확도로 너무 가까이 붙거나 겹친 상태로 이송되고 있는 품목을 감지하고 대형 품목의 상단에 부착된 바코드를 판독한다.

코그넥스는 다양한 산업 분야의 애플리케이션별 자동화 요구를 지원하는 혁신적인 AI 기반 사용자 친화적 솔루션으로 SLX 제품군을 확장할 계획이다. 이를 통해 고객사는 총소유비용(TCO) 절감과 가동효율(OEE) 향상을 실현할 수있다. 자세한 내용이 궁금한 경우 1-855-4-COGNEX(264639)로 문의하거나 https://www.cognex.com/products/logistics-solutions를 방문하면 된다.

코그넥스 소개

코그넥스는 40년 이상 첨단 머신 비전 기술을 보급하여 제조 및 유통 기업이 자동화를 통해 더욱 빠르고, 더 스마트하며, 더 효율적으로 일할 수 있는 길을 개척해 왔다.

코그넥스의 비전 센서와 비전 시스템에 채용된 혁신적인 기술은 제조 및 유통 분야의 중요한 난제를 해결하고 자동차부터 가전제품과 포장재에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 탁월한 성능을 발휘한다.

코그넥스는 오랫동안 AI에 중점적으로 투자해 온 경험을 바탕으로 한층 더 우수한 성능을 발휘하고 손쉽게 배치할 수 있는 장비를 개발해 왔다. 따라서 코그넥스와 함께하는 공장과 물류 회사는 전문적인 지식이 없어도 품질을 개선하고 작업 효율을 극대화할 수 있다.

코그넥스는 미국 보스턴 인근에 본사를 두고 있으며, 전 세계 30여 개국에 지사를 운영하면서 3만 개 이상의 기업을 고객으로 확보하고 있다. 자세한 내용은 cognex.com에서 확인할 수 있다.

투자 문의 그리어 아비브(Greer Aviv)

투자자 관리 총책

코그넥스

[email protected]

미디어 문의 제레미 사코(Jeremy Sacco)

글로벌 콘텐츠 마케팅 사업부 선임 관리자

코그넥스

[email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2767300/Cognex_Corporation_SLX_logistics_devices.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/5497399/Cognex_Logo.jpg

