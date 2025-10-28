Cognex 、ソリューションエクスペリエンス（SLX）ロジスティクスポートフォリオを発表

AI 搭載で導入が容易なマシンビジョンデバイスが、最も重要な物流アプリケーションの課題を解決します

マサチューセッツ州ネイティック, 2025年10月28日 /PRNewswire/ -- 産業用マシンビジョンの技術における世界的リーダーであるCognex Corporation（NASDAQ: CGNX）は本日、主要な産業分野で最も重要なアプリケーションを簡単に解決できるように設計されたアプリケーション固有のソリューションであるソリューションエクスペリエンス（SLX™）製品の初ラインの発売を発表しました。

SLX デバイスは物流業界向けにカスタマイズされており、自動化を強化している施設のエントリー ポイントとして、また既存の自動化システムを強化する補完的な「ボルトオン」ソリューションとして機能します。物流ポートフォリオ内の各 SLX デバイスは導入が簡単で、信頼性の高いバーコード読み取りと AI 駆動型の搬送物検出を提供します。

The Cognex SLX logistics devices are ready to take on specific logistics applications.

「 SLX-3816 は、当社のビジョン戦略における重要な第一歩であり、バーコードの読み取り、画像キャプチャ、そして荷物の検出を実現します。当社のアプリケーションとの統合は非常にスムーズで、このソリューションをターミナルおよびネットワーク全体に容易に拡張できています」と Purolator のオペレーションシステムマネージャーである Jay Fisher 氏は述べています。

SLX ロジスティクス ポートフォリオのデバイスは、革新的なテクノロジーを通じて運用設備効率 (OEE) を向上させ、総所有コスト (TCO) を削減します。

AI を活用した検出 : Cognex の 10 年にわたる産業用 AI マシン ビジョンのイノベーションに基づいて構築された SLX 物流デバイスは、さまざまな輸送手段やパッケージ上のアイテムを確実に検出します。

共有 Web ベースのガイド付き UI: SLX デバイスは、ガイド付き Web インターフェースと、すべての SLX デバイス間で共有されるユーザーフレンドリーな AI ビジョンツールのおかげで、技術スタッフ以外でも数分でセットアップして導入でき、トレーニングの時間とコストを削減できます。

SLX デバイスは、ガイド付き Web インターフェースと、すべての SLX デバイス間で共有されるユーザーフレンドリーな AI ビジョンツールのおかげで、技術スタッフ以外でも数分でセットアップして導入でき、トレーニングの時間とコストを削減できます。 デュアル機能パフォーマンス： SLX ロジスティクス ポートフォリオは、高度なバーコード読み取りと AI を活用したアイテム検出の両方を同じデバイスに統合し、必要なデバイスの数を減らしてメンテナンス コストを削減します。

マルチデバイス管理: SLX デバイスを使用すると、デバイスから直接スケーラブルな展開とファームウェア更新を実行できるため、新しいデバイスごとに更新をダウンロードして実行するためだけのソフトウェア ツールが不要になり、コストと時間が削減されます。

Cognex SLX ロジスティクス ポートフォリオには現在、それぞれ特定のアプリケーションを対象とした 3 つのデバイスが含まれています。

Cognex は、多くの業界のアプリケーション固有の自動化ニーズをサポートし、TCO の削減と OEE の向上を実現する、革新的で AI を搭載したユーザーフレンドリーなデバイスで SLX 製品を拡大する予定です。詳細については、COGNEX までお電話いただくか、https://www.cognex.com/products/logistics-solutions をご覧ください。

Cognex Corporation について

Cognexは 40 年以上にわたり、高度なマシン ビジョンを容易に実現し、自動化を通じて製造会社や流通会社がより迅速、スマート、効率的になるための道を切り開いてきました。

当社のビジョン・センサーおよびシステムの革新的な技術は、製造および流通における重要な課題を解決し、自動車から家電製品、パッケージ製品に至るまで、さまざまな業界に比類ない性能を提供しています。

Cognexは、長年にわたるAIへの注力により、これらのツールをより高性能で簡単に導入できるようにし、高度な専門知識を必要とせずに工場や倉庫の品質向上と効率最大化を支援しています。

当社は米国ボストン近郊に本社を置き、世界30か国以上に拠点を持ち、30,000社以上のお客様にご利用いただいています。詳細については、cognex.com をご覧ください。

