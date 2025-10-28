Cognex 推出 Solutions Experience (SLX) 物流產品組合
28 10月, 2025, 20:00 CST
人工智能驅動兼易於部署的機器視覺裝置，解決最關鍵物流應用問題
麻省內蒂克 2025年10月28日 /美通社/ -- Cognex Corporation（納斯達克股票股票代號：CGNX）是全球工業機器視覺科技領袖，今天宣佈推出首個 Solutions Experience (SLX™) 產品系列。這些特定應用的解決方案，專為輕鬆解決工業垂直領域中最關鍵應用而設計。
這首套 SLX 裝置是為了物流界而度身訂造。它既可作為剛提高自動化程度設備的切入點，也可作為增強現有自動化系統的補充「附加」解決方案。該物流產品組合中的每個 SLX 裝置均簡單部署，並提供可靠條碼讀取和 AI 驅動物品偵測。
Purolator 營運系統經理 Jay Fisher 表示：「SLX-3816 提供條碼截取、圖片截取和包裹偵測，而成為我們實現視覺策略的第一步。它與我們的應用程式無縫整合，而我們可以在終端機與網絡之間，輕鬆地擴展該解決方案。」
SLX 物流產品組合中的裝置透過創新科技，而提升營運設備效率 (OEE) 和降低總擁有成本 (TCO)：
- 人工智能驅動偵測： SLX 物流裝置建基於 Cognex 的十年工業人工智能機器視覺創新，而可靠地偵測各種各樣運輸工具和包裹內物品。
- 共享 Web 為本的引導式 UI： 由於採用引導式 Web 介面和容易使用的人工智能視覺工具，非技術人員僅需幾分鐘，便可設定和部署 SLX 裝置。這些工具可於全部 SLX 裝置之間共享，減少培訓時間及成本。
- 雙功能效能： 在同一裝置內，SLX 物流產品組合結合先進條碼讀取與 AI 推動物品偵測功能。這減少所需裝置數量，並降低保養成本。
- 多裝置管理：SLX 裝置透過免除每個新裝置下載和執行更新所需的不必要軟體工具，而直接從裝置進行可擴展大規模部署和韌體更新。這降低成本，並節省時間。
此 Cognex SLX 物流產品組合目前包括三個裝置，各裝置均以特定應用為目標：
Cognex 計劃透過創新、人工智能驅動兼容易使用的裝置，而擴展自身 SLX 產品。這些裝置支援許多行業特定應用自動化需求，從而降低 TCO 和提升 OEE。如欲查看更多資料，請致電 1-855-4-COGNEX 或瀏覽 https://www.cognex.com/products/logistics-solutions。
關於 Cognex Corporation
過去 40 多年來，Cognex 一直致力透過自動化，簡化先進機器視覺，並為製造和分銷公司鋪平道路，而變得更快、更智能和更有效率。
我們的視覺感應器和系統中的創新技術，透過提供無與倫比的效能，為汽車、消費性電子產品和包裝商品等行業，解決關鍵製造與分銷挑戰。
Cognex 長期專注人工智能來製造這些更強大兼更容易部署的工具，協助工廠和倉庫不須高度技術專業知識，而提升質素和盡量提升效率。
我們的總部鄰近美國波士頓，已於全球 30 多個國家/地區設有辦事處，現時客戶超過 30,000 個。如欲了解詳情，請瀏覽 cognex.com。
投資者關係
Cognex Corporation
投資者關係主管
Greer Aviv
[email protected]
傳媒聯絡
Cognex Corporation
全球內容營銷資深經理
Jeremy Sacco
[email protected]
