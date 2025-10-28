Cognex 推出 Solutions Experience (SLX) 物流產品組合

人工智能驅動兼易於部署的機器視覺裝置，解決最關鍵物流應用問題

麻省內蒂克 2025年10月28日 /美通社/ -- Cognex Corporation（納斯達克股票股票代號：CGNX）是全球工業機器視覺科技領袖，今天宣佈推出首個 Solutions Experience (SLX™) 產品系列。這些特定應用的解決方案，專為輕鬆解決工業垂直領域中最關鍵應用而設計。

這首套 SLX 裝置是為了物流界而度身訂造。它既可作為剛提高自動化程度設備的切入點，也可作為增強現有自動化系統的補充「附加」解決方案。該物流產品組合中的每個 SLX 裝置均簡單部署，並提供可靠條碼讀取和 AI 驅動物品偵測。

Cognex SLX 物流裝置已準備開始特定物流應用。

Purolator 營運系統經理 Jay Fisher 表示：「SLX-3816 提供條碼截取、圖片截取和包裹偵測，而成為我們實現視覺策略的第一步。它與我們的應用程式無縫整合，而我們可以在終端機與網絡之間，輕鬆地擴展該解決方案。」

SLX 物流產品組合中的裝置透過創新科技，而提升營運設備效率 (OEE) 和降低總擁有成本 (TCO)：

人工智能驅動偵測： SLX 物流裝置建基於 Cognex 的十年工業人工智能機器視覺創新，而可靠地偵測各種各樣運輸工具和包裹內物品。

SLX 物流裝置建基於 Cognex 的十年工業人工智能機器視覺創新，而可靠地偵測各種各樣運輸工具和包裹內物品。 共享 Web 為本的引導式 UI： 由於採用引導式 Web 介面和容易使用的人工智能視覺工具，非技術人員僅需幾分鐘，便可設定和部署 SLX 裝置。這些工具可於全部 SLX 裝置之間共享，減少培訓時間及成本。

由於採用引導式 Web 介面和容易使用的人工智能視覺工具，非技術人員僅需幾分鐘，便可設定和部署 SLX 裝置。這些工具可於全部 SLX 裝置之間共享，減少培訓時間及成本。 雙功能效能： 在同一裝置內，SLX 物流產品組合結合先進條碼讀取與 AI 推動物品偵測功能。這減少所需裝置數量，並降低保養成本。

在同一裝置內，SLX 物流產品組合結合先進條碼讀取與 AI 推動物品偵測功能。這減少所需裝置數量，並降低保養成本。 多裝置管理：SLX 裝置透過免除每個新裝置下載和執行更新所需的不必要軟體工具，而直接從裝置進行可擴展大規模部署和韌體更新。這降低成本，並節省時間。

此 Cognex SLX 物流產品組合目前包括三個裝置，各裝置均以特定應用為目標：

Cognex 計劃透過創新、人工智能驅動兼容易使用的裝置，而擴展自身 SLX 產品。這些裝置支援許多行業特定應用自動化需求，從而降低 TCO 和提升 OEE。如欲查看更多資料，請致電 1-855-4-COGNEX 或瀏覽 https://www.cognex.com/products/logistics-solutions。

關於 Cognex Corporation

過去 40 多年來，Cognex 一直致力透過自動化，簡化先進機器視覺，並為製造和分銷公司鋪平道路，而變得更快、更智能和更有效率。

我們的視覺感應器和系統中的創新技術，透過提供無與倫比的效能，為汽車、消費性電子產品和包裝商品等行業，解決關鍵製造與分銷挑戰。

Cognex 長期專注人工智能來製造這些更強大兼更容易部署的工具，協助工廠和倉庫不須高度技術專業知識，而提升質素和盡量提升效率。

我們的總部鄰近美國波士頓，已於全球 30 多個國家/地區設有辦事處，現時客戶超過 30,000 個。如欲了解詳情，請瀏覽 cognex.com。

