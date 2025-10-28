Cognex presenta la cartera de soluciones logísticas Solutions Experience (SLX)

Los dispositivos de visión artificial con tecnología de IA y fáciles de implementar solucionan las aplicaciones logísticas más cruciales

NATICK, Massachusetts, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder tecnológico mundial en visión artificial industrial, anunció el lanzamiento de su primera línea de productos Solutions Experience (SLX ™), soluciones específicas para cada aplicación, diseñadas para resolver con facilidad las aplicaciones más importantes en sectores industriales clave.

Los dispositivos logísticos Cognex SLX están listos para asumir usos específicos de logística.

El primer conjunto de dispositivos SLX está hecho a medida para el sector logístico y sirve como punto de entrada para los centros que recién están incrementando su automatización y como una solución complementaria "adicional" para mejorar los sistemas automatizados existentes. Cada dispositivo SLX de la cartera de logística es fácil de implementar y ofrece lectura confiable de códigos de barras y detección de artículos impulsada por IA.

"El SLX-3816 es un primer paso fundamental en la estrategia de nuestra visión, ya que permite capturar códigos de barras, imágenes y detectar paquetes. Se integró a la perfección con nuestra aplicación y podemos escalar esta solución con gran facilidad en todas nuestras terminales y en nuestra red", afirmó Jay Fisher, director de Sistemas Operativos de Purolator.

Los dispositivos de la cartera logística de SLX mejoran la eficiencia operativa de los equipos (OEE, por sus siglas en inglés) y reducen el costo total de propiedad (TCO) gracias a una tecnología innovadora:

Detección basada en IA: desarrollados con una década de innovación industrial en visión artificial con IA de Cognex, los dispositivos logísticos SLX detectan de forma fiable artículos en una amplia variedad de medios de transporte y paquetes.





desarrollados con una década de innovación industrial en visión artificial con IA de Cognex, los dispositivos logísticos SLX detectan de forma fiable artículos en una amplia variedad de medios de transporte y paquetes. Interfaz de usuario (UI) guiada y compartida basada en la web: los dispositivos SLX pueden implementarse y ser configurados en cuestión de minutos por personal sin conocimientos técnicos, gracias a una interfaz web guiada y a herramientas de visión de IA fáciles de usar que se comparten entre todos los dispositivos SLX para reducir tiempo y costos en capacitación.





los dispositivos SLX pueden implementarse y ser configurados en cuestión de minutos por personal sin conocimientos técnicos, gracias a una interfaz web guiada y a herramientas de visión de IA fáciles de usar que se comparten entre todos los dispositivos SLX para reducir tiempo y costos en capacitación. Rendimiento de doble función: la cartera de productos logísticos SLX combina la lectura avanzada de códigos de barras y la detección de artículos impulsada por IA en los mismos dispositivos, lo que reduce la cantidad de dispositivos necesarios y disminuye los costos de mantenimiento.





la cartera de productos logísticos SLX combina la lectura avanzada de códigos de barras y la detección de artículos impulsada por IA en los mismos dispositivos, lo que reduce la cantidad de dispositivos necesarios y disminuye los costos de mantenimiento. Gestión de múltiples dispositivos: los dispositivos SLX permiten implementaciones masivas escalables y actualizaciones de firmware directamente desde el dispositivo, lo que reduce costos y ahorra tiempo al eliminar la necesidad de herramientas de software innecesarias para descargar y ejecutar actualizaciones en cada nuevo dispositivo.

En la actualidad, la variedad de productos logísticos SLX de Cognex incluye tres dispositivos, cada uno de ellos está destinado a aplicaciones específicas:

SLX-280D : lectura de códigos de barras siempre confiable para sistemas de enrutamiento por zonas e inspección de contenedores

lectura de códigos de barras siempre confiable para sistemas de enrutamiento por zonas e inspección de contenedores SLX-290 : detección, clasificación y lectura de códigos de barras de alto rendimiento

detección, clasificación y lectura de códigos de barras de alto rendimiento SLX-3816 : detección en paralelo de alta resolución y lectura de códigos de barras de gran formato en la parte superior

Cognex planea ampliar su oferta SLX con dispositivos innovadores, impulsados por IA y fáciles de usar que respaldan las necesidades de automatización específicas de la aplicación en muchos sectores, por lo que ofrece menor costo total de propiedad y mayor eficiencia operativa a nivel mundial. Para más información, llame al 1-855-4-COGNEX o visite https://www.cognex.com/products/logistics-solutions.

Acerca de Cognex Corporation

Durante más de 40 años, Cognex ha facilitado la visión artificial avanzada, y allana el camino para que las empresas de fabricación y distribución operen de manera más rápida, inteligente y eficiente gracias a la automatización.

La tecnología innovadora de nuestros sistemas y sensores de visión resuelve desafíos fundamentales de fabricación y distribución, pues ofrece rendimiento inigualable para sectores que contemplan desde el automotriz y la electrónica hasta el de bienes envasados.

Cognex permite que estas herramientas sean más capaces y fáciles de implementar gracias a un enfoque de larga data en la IA, lo que ayuda a las fábricas y almacenes a mejorar la calidad y maximizar la eficiencia sin necesidad de experiencia altamente técnica.

Nuestra sede central se encuentra cerca de Boston (EE. UU.), contamos con presencia en más de 30 países y tenemos más de 30.000 clientes en todo el mundo. Obtenga más información en cognex.com.

Contacto de Relaciones con Inversores

Greer Aviv

Jefe de Relaciones con Inversores

Cognex Corporation

[email protected]

Contacto con los medios

Jeremy Sacco

Director principal, Marketing de contenidos global

Cognex Corporation

[email protected]

