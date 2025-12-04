EUROPE'S 50 BEST BARSが初登場、大陸全体のバーを特集

The World's 50 Best Barsを運営する50 Bestが、欧州で初めて、まったく新しいリストと表彰プログラムを開始する

ロンドン, 2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 50 Bestは、ヨーロッパの最も優れた飲酒スポットを称え、ヨーロッパのバー文化を形作る創造性と卓越性を称える新たなランキングとして、初のEurope's 50 Best Barsリストを発表します。

The World's 50 Best Bars、North America's 50 Best Bars 、Asia's 50 Best Barsに続くこの新たな地域別リストは、大陸の最高峰の飲みの場を称え、卓越したバー体験への最も信頼できる専門家監修ガイドを消費者に提供します。

Europe's 50 Best Barsのコンテンツ責任者であるEmma Sleightは次のように述べています。「ヨーロッパにおける新たなバー・アワード・プログラムの開始を、これ以上ないほど楽しみにしております。アジアや北米での地域別ランキングの成功を受けて、この新たな取り組みがヨーロッパのバー業界において重要な位置を占め、確立された名店だけでなく、大陸全体で台頭しつつある新たなバーにも光を当てることになると確信しています。その結果、この地域で最も記憶に残るバー体験のリストが生まれ、その情熱、才能、そして努力を称え、目の肥えた飲酒家にとって信頼できる確かなガイドを提供することになるでしょう。」

Europe's 50 Best Barsは授賞式前夜に開催される恒例のBartenders' Feastをはじめ、数日間にわたる祝祭イベントとして展開されます。大きな注目を集めるEurope's 50 Best Barsリストは、レッドカーペット入場や、ライブ・カウントダウン前のドリンク・レセプションを伴う盛大な授賞式の場で発表されます。本イベントのクライマックスでは、個人および施設を対象とした数々の特別賞に加え、Perrierがスポンサーを務めるThe Best Bar in Europeという栄誉ある称号が発表されます。

初のEurope's 50 Best Barsランキングは、ヨーロッパ全域から集まった300名の匿名バー業界専門家による投票に基づき、最高のバー体験を反映したものです。50 Best組織のメンバーは投票を行いません。投票はAcademyに一任されています。バーはリスト掲載を申請できず、スポンサーもリストに影響を与えることは一切ありません。

初回のリストは来年の授賞式で発表されます。その日程と場所は追って発表されます。

