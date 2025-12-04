EUROPE'S 50 BEST BARS FEIERN PREMIERE UND RÜCKEN BARS AUF DEM GANZEN KONTINENT INS RAMPENLICHT

50 Best, die Organisation hinter The World's 50 Best Bars veröffentlicht erstmals eine brandneue Liste und ein Auszeichnungsprogramm in Europa.

LONDON, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best wird die erste Liste von Europe's 50 Best Bars veröffentlichen und damit ein neues Ranking einführen, das die herausragendsten Lokale des Kontinents würdigt und die Kreativität und Exzellenz feiert, die die europäische Barkultur prägen.

Neben den Listen The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars und Asia's 50 Best Bars wird diese neue regionale Liste die besten Lokale des Kontinents würdigen und den Verbrauchern einen zuverlässigsten, von Experten zusammengestellten Leitfaden für außergewöhnliche Barerlebnisse bieten.

Emma Sleight, Leiter der Abteilung Inhalt bei Europe's 50 Best Bars, sagt: „Wir könnten nicht begeisterter sein, unser neues Bar-Auszeichnungsprogramm in Europa zu starten. Nach dem wachsenden Erfolg unserer regionalen Listen in Asien und Nordamerika sind wir zuversichtlich, dass diese Neuerung zu einem wichtigen Bestandteil der regionalen Bar-Landschaft werden wird und sowohl etablierte als auch aufregende neue Destinationen auf dem gesamten Kontinent ins Rampenlicht rückt. Das Ergebnis wird eine Liste der unvergesslichsten Bar-Erlebnisse der Region sein, die deren Leidenschaft, Talent und harte Arbeit würdigt und anspruchsvollen Trinkern einen glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Leitfaden an die Hand gibt"

Die Veranstaltung Europe's 50 Best Bars erstreckt sich über mehrere Festtage, darunter das beliebte Bartenders' Feast, das am Vorabend der Zeremonie stattfindet. Die mit Spannung erwartete Liste der Europe's 50 Best Bars wird im Rahmen einer großen Preisverleihung mit roter Teppich und einem Empfang mit Getränken vor dem Live-Countdown bekannt gegeben. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist die Verleihung einer Reihe von Sonderpreisen für Einzelpersonen und Einrichtungen sowie der begehrte Titel The Best Bar in Europe, gesponsert von Perrier.

Die erste Rangliste der Europe's 50 Best Bars spiegelt die besten Bar-Erlebnisse wider, basierend auf den Stimmen von 300 anonymen europäischen Bar-Experten aus der gesamten Region. Mitglieder der Organisation 50 Best nehmen nicht an der Abstimmung teil; dies ist die gemeinsame Aufgabe der stimmberechtigten Academy. Bars können sich nicht für die Aufnahme in die Liste bewerben, und Sponsoren haben keinen Einfluss auf die Liste.

Die erste Liste wird bei einer Preisverleihung im nächsten Jahr bekannt gegeben, deren Datum und Ort zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.

Medienzentrum: https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2831469/Europe_50_Best_bars_Logo.jpg