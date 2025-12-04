유럽 최고의 바를 소개하는 EUROPE'S 50 BEST BARS 첫선

The World's 50 Best Bars를 선정하는 기관인 50 Best가 유럽에서 처음으로 새로운 순위 및 시상 프로그램 선보여

런던, 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 50 Best가 Europe's 50 Best Bars 첫 번째 리스트를 공개하며 유럽 전역의 가장 뛰어난 바를 조명하는 새로운 순위를 마련해 유럽 바 문화를 이끌어온 창의성과 탁월함을 보여준다.

The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars, Asia's 50 Best Bars에 이어 이 새로운 지역별 목록은 대륙 최고의 음주 명소를 소개하며, 소비자에게 탁월한 바 경험을 위한 가장 신뢰할 수 있고 전문가들이 엄선한 가이드를 제공할 것입니다.

Europe's 50 Best Bars 콘텐츠 책임자 Emma Sleight는 "유럽에서 새로운 바 어워드 프로그램을 유럽에서 새로운 바 어워드 프로그램을 시작하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다. 아시아와 북미 지역에서 성공적으로 운영된 지역별 바 리스트에 이어, 이번 신규 프로그램이 유럽 바 업계의 핵심 요소로 자리매김할 것이라 확신합니다. 이는 유럽 전역의 기존 명소와 신흥 명소를 모두 조명할 것입니다. 그 결과, 이 지역에서 가장 기억에 남는 바 경험을 선별한 리스트가 탄생할 것이며, 이는 바 업계의 열정과 재능, 노고를 기리는 동시에 안목 있는 음주객들에게 신뢰할 수 있는 가이드를 제공할 것입니다.

Europe's 50 Best Bars 시상식은 전날 열리는 인기 이벤트인 Bartenders' Feast를 포함해 며칠간 이어지는 축하 프로그램으로 진행된다. 많은 기대를 모으는 Europe's 50 Best Bars 리스트는 레드카펫 입장과 라이브 카운트다운에 앞선 환영 리셉션이 마련된 성대한 시상식에서 공개된다. 행사는 개인과 바를 대상으로 한 여러 특별상과 Perrier가 후원하는 영예로운 The Best Bar in Europe 발표로 마무리된다.

Europe's 50 Best Bars 첫 순위는 유럽 전역의 바 업계 전문가 300명이 익명으로 참여한 투표 결과를 바탕으로 각 바의 우수함을 고려해 결정된다. 50 Best 운영진은 투표에 관여하지 않으며, 순위 선정은 전문가 Academy가 전적으로 담당한다. 바는 자체 신청으로 리스트에 포함될 수 없고, 스폰서 역시 순위에 어떤 영향도 미치지 않는다.

첫 번째 리스트는 내년 시상식에서 공개될 예정이며, 구체적인 날짜와 장소는 추후 발표된다.

