EUROPE'S 50 BEST BARS, DEBUTERAR MED FOKUS PÅ BARER ÖVER HELA KONTINENTEN

50 Best, organisationen bakom The World's 50 Best Bars, lanserar för första gången en helt ny lista och ett prisprogram i Europa

LONDON, 4 december, 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best kommer att lansera den första listan över Europe's 50 Best Bars, ochetablerar en ny ranking som hedrar kontinentens mest framstående dryckesdestinationer som hyllar den kreativitet och excellens som formar Europas barkultur.

Genom att delta i The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars och Asia's 50 Best Bars kommer denna regionala lista att hylla kontinentens finaste dryckesdestinationer och förse konsumenterna med den mest betrodda, expertkuraterade guiden till exceptionella barupplevelser.

Emma Sleight, innehållschef för Europe's 50 Best Bars, sade: "Vi kunde inte vara mer exalterade över att lansera vårt nya barprisprogram i Europa. Efter den växande framgången för våra regionala listor i Asien och Nordamerika är vi övertygade om att detta nya tillskott kommer att bli en väsentlig del av den regionala barscenen och belysa både etablerade och – spännande nog – framväxande destinationer över hela kontinenten. Resultatet blir en lista över de mest minnesvärda barupplevelserna från regionen, som hyllar dess passion, talang och hårda arbete, och ger en trovärdig och pålitlig guide för kräsna drinkare."

Europe's 50 Best Bars kommer att hållas under flera dagar inklusive den mycket älskade Bartenders' Feast som hålls kvällen före ceremonin. Den hett efterlängtade listan över Europe's 50 Best Bars kommer att presenteras vid en storslagen prisutdelning, med på röda mattan och en drinkmottagning innan nedräkningen live. Evenemanget kommer att kulminera i avslöjandet av ett antal specialpriser för både individer och etablissemang, samt den eftertrakade titeln The Best Bar in Europe, sponsrad av Perrier.

Den första rankningen av Europe's 50 Best Bars kommer att återspegla de bästa barupplevelserna baserat på rösterna från 300 anonyma europeiska barbranschexperter från hela regionen. Medlemmar i organisationen 50 Best röstar inte; det är Academy kollektiva ansvar. Barer kan inte ansöka om att få varra med på listan och sponsorer har inte något inflytande på listan.

Den första listan kommer att upptäckas vid en prisutdelning nästa år, vars datum och plats kommer att meddelas i sinom tid.

Mediacenter:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logotyp: https://mma.prnewswire.com/media/2831469/Europe_50_Best_bars_Logo.jpg