EUROPE'S 50 BEST BARS DEBUT, ZAMĚŘENÍ NA BARY PO CELÉM KONTINENTU

50 Best

Dec 04, 2025, 06:00 ET

50 Best, organizace, která stojí za žebříčkem The World's 50 Best Bars, poprvé v Evropě uvádí zcela nový seznam a program ocenění

LONDÝN, 4. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost 50 Best vydá první seznam Europe's 50 Best Bars, který vytvoří nový žebříček oceňující nejvýznamnější místa na kontinentu, kde se pije, a oslavující kreativitu a dokonalost utvářející barovou kulturu v Evropě.

Tento nový regionální seznam, který se přidává k žebříčkům The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars a Asia's 50 Best Bars, bude oslavou nejlepších nápojových destinací kontinentu a poskytne spotřebitelům nejdůvěryhodnějšího, odborně sestaveného průvodce výjimečnými barovými zážitky.

Emma Sleight vedoucí obsahu Europe's 50 Best Bars, říká: „Nemohli bychom být více nadšeni, že můžeme zahájit náš nový program ocenění barů v Evropě. Jsme přesvědčeni, že po rostoucím úspěchu našich regionálních seznamů v Asii a Severní Americe se tento nový přírůstek stane důležitou součástí regionálního barového prostředí a posvítí si jak na zavedené, tak na vzrušující nově vznikající destinace na celém kontinentu. Výsledkem bude seznam nejpamátnějších zážitků z barů v regionu, který oslaví jejich vášeň, talent a tvrdou práci a poskytne důvěryhodného a spolehlivého průvodce pro náročné pijáky."

Europe's 50 Best Bars, se uskuteční během několika dnů oslav, včetně oblíbené Bartenders' Feast, která se koná v předvečer slavnostního ceremoniálu. Očekávaný seznam Europe's 50 Best Bars bude představen na slavnostním ceremoniálu, jehož součástí bude příchod hostů po červeném koberci a recepce s nápoji před živým odpočítáváním. Vyvrcholením akce bude vyhlášení řady zvláštních cen pro jednotlivce i podniky a také prestižního titulu The Best Bar in Europe, který sponzoruje společnost Perrier.

První žebříček Europe's 50 Best Bars bude odrážet nejlepší zážitky z barů na základě hlasování 300 anonymních evropských odborníků z celého regionu. Členové organizace 50 Best nehlasují, to je kolektivní úloha hlasující Academy. Bary nemohou žádat o zařazení na seznam a sponzoři nemají na seznam žádný vliv.

První seznam bude zveřejněn na slavnostním předávání cen v příštím roce, jehož datum a místo konání budou včas oznámeny.

Mediální centrum: https://mediacentre.theworlds50best.com 

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2831469/Europe_50_Best_bars_Logo.jpg

