EUROPE'S 50 BEST BARS FAIT SES DÉBUTS, METTANT EN LUMIÈRE LES MEILLEURS BARS À TRAVERS LE CONTINENT

50 Best, l'organisation à l'origine du classement The World's 50 Best Bars, lance un nouveau classement et un programme de récompenses en Europe pour la première fois

LONDRES, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- 50 Best inaugure la première liste des Europe's 50 Best Bars, établissant un nouveau classement qui récompense les bars les plus remarquables du continent et célèbre la créativité et l'excellence façonnant la culture des bars en Europe.

Rejoignant les classements de The World's 50 Best Bars, North America's 50 Best Bars et Asia's 50 Best Bars, cette nouvelle liste régionale mettra à l'honneur les meilleurs bars du continent et fournira aux consommateurs le guide le plus fiable, élaboré par des experts, pour qu'ils puissent profiter d'expériences exceptionnelles dans les bars.

Emma Sleight, Responsable du Contenu pour Europe's 50 Best Bars, déclare : "Nous sommes ravis de lancer notre nouveau programme de récompenses pour les bars en Europe. Après le succès croissant de nos classements régionaux en Asie et en Amérique du Nord, nous sommes convaincus que cette nouvelle initiative deviendra un élément essentiel du paysage régional, mettant en lumière à la fois des destinations établies ainsi qu'émergentes à travers le continent. Le résultat sera une liste de bars où les consommateurs pourront vivre des expériences mémorables, célébrant la passion, le talent, et le travail acharné, établissant un guide fiable et crédible pour les amateurs de bars."

Europe's 50 Best Bars se déroulera pendant plusieurs jours de festivités, avec notamment le très apprécié Bartenders' Feast organisé la veille de la cérémonie. La liste très attendue des Europe's 50 Best Bars sera dévoilée lors d'une grande cérémonie de remise des prix, avec un tapis rouge et des cocktails avant le compte à rebours en direct. L'événement culminera avec la remise de plusieurs prix individuels à des personnes et à des bars, dont le titre très convoité de The Best Bar in Europe, sponsorisé par Perrier.

Le classement inaugural des Europe's 50 Best Bars reflétera les meilleures expériences de bars, sur la base des votes de 300 experts anonymes du secteur européen de la mixologie, issus de tout le continent. Les membres de l'organisation 50 Best ne votent pas ; c'est le rôle de l'Academy et de ses membres. Les bars ne peuvent pas postuler pour figurer sur la liste et les sponsors n'exercent aucune influence sur celle-ci.

La première liste sera dévoilée lors d'une cérémonie de remise des prix l'année prochaine, dont la date et le lieu seront annoncés en temps voulu.

Centre média : https://mediacentre.theworlds50best.com