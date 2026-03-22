今年のゴールデンウィークは韓国へ"...韓国旅行の必需品から話題スポットまで一括提案

– 韓国最大級の旅行＆チケットプラットフォーム…eSIM100円・人気商品20％割引

– K-POP聖地「SEOULDAL」からK-ビューティーまで…今行くべき韓国旅行を厳選

韓国・ソウル, 2026年3月23日 /PRNewswire/ -- 韓国最大級の旅行＆チケットプラットフォーム「NOL World」は、交通から主要観光地、K-ビューティー、ローカル体験までを網羅する大規模プロモーションを実施する。NOL Worldは、韓国を代表する旅行・レジャー企業 Nol Universe（ノルユニバース）が運営するK-観光・コンテンツ特化型プラットフォームであり、今回のキャンペーンを通じて、日本からの旅行者向けに、ゴールデンウィークに最適な韓国旅行プランを提案する。

まず、韓国滞在の利便性向上と費用負担の軽減を同時に実現するお得なキャンペーンを展開する。eSIMを数量限定特価100円で提供するほか、「SEOULDAL（ソウルダル）」搭乗券や光化門ナイトバスツアーなど、日本人旅行者に人気の韓国旅行商品9種を特別価格で提供、さらに20％割引で利用できる。空港リムジンやプライベート送迎サービスもラインナップに加え、空港からホテル、ホテルから公演会場までの移動もまとめて予約できる。すべての商品は予約から利用までNOL World内でまとめて管理でき、韓国旅行に不慣れな旅行者でも安心して旅程を準備できる。

滞在中に楽しめる商品も韓流トレンドを反映して厳選している。日本でも話題となった気球型アトラクション「SEOULDAL」や光化門ナイトコース、パフォーマンスショー「WILD WILD」など、ソウルの夜を楽しめるコンテンツを提案する。さらに、マッサージやヘアサロン、韓服体験といったK-ビューティー商品に加え、大型公演の需要が高まる釜山専用商品も展開し、ソウルと釜山を組み合わせた旅程づくりをサポートする。本キャンペーンは4月5日（日）までの2週間、日本からの旅行者を対象に期間限定で実施される。

イ・チョルウン Nol Universe 代表は、「日本の旅行者が韓国旅行で最も必要とする通信・交通・現地体験を、ひとつのプラットフォームで簡単に準備できるよう本プロモーションを企画した」と述べ、「単なる観光にとどまらず、K-コンテンツやライフスタイルをより深く体験できる旅行環境を今後も拡充していく」と語った。

SOURCE NOL Universe