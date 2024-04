IMC Pan Asia Alliance, Tsao Pao Chee Group으로 리브랜딩

싱가포르 2024년 4월 15일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- IMC Pan Asia Alliance(이하 IMCPAA)가 오늘 중국 쑤저우에서 열린 AT ONE International Festival에서 (TPC) Tsao Pao Chee Group Pte Ltd로 사명을 바꾸며 역사적인 리브랜딩을 발표했다. 4대째 경영자인 Chavalit Frederick Tsao 회장의 지휘 아래 이뤄진 이 중요한 이정표는 TPC (Tsao Pao Chee) Group이 영향력 있는 투자와 웰빙 경제 육성에 초점을 맞추고 새로운 시대로 나아가는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

TPC 브랜드는 약 120년 전인 청나라 시대까지 거슬러 올라가는 회사의 원래 상표명인 Tsao Pao Chee를 기념한다. 이는 삶의 번영을 위해 청지기 정신, 협업 및 기업가 정신을 통해 가치를 창출하겠다는 진화된 의지를 나타낸다. 이번 리브랜딩은 가족 기업을 사회 전반에 걸쳐 긍정적인 변화의 촉매제로 변화시킨다는 Chavalit 회장의 명확한 비전을 반영한다.

TPC (Tsao Pao Chee Group) Chairman, Chavalit Frederick Tsao

Chavalit 회장은 "이것은 새로운 장으로 넘어가는 것 그 이상의 의미"라며 "우리는 우리의 뿌리, 우리의 문화, 우리의 도덕성, 윤리적 전통을 찾는 것으로 돌아가야 한다. 그래서 나는 우리의 뿌리로 돌아가 증조부가 사용하셨던 가족 사업의 원래 상호를 되살리기로 결심했다. 이것은 언제나 우리의 진정한 브랜드였다"고 설명했다.

리브랜딩은 단순히 새로운 이름과 로고 그 이상이다. 이는 비즈니스 성공을 삶과 지역 사회의 개선과 일치시키려는 헌신을 상징한다. TPC의 기치 아래 회사는 혁신과 전략적 파트너십의 역사를 활용하여 지속 가능한 성장을 추진할 준비가 되어 있다. IMC Industrial과 OCTAVE와 같은 전략적 비즈니스 분야는 웰빙 경제를 공동 창출하기 위해 가치를 더하는 방향으로 재편될 것이다. TPC의 투자 부문은 이미 3억 2000만 달러를 임팩트 및 웰빙 부문에 재투자했다.

TPC는 또한 기업 자선 활동을 비즈니스 문화에 통합함으로써 기업 자선 활동에 대한 접근 방식을 혁신하고 있다. 이를 위해 OCTAVE Institute, No.17 Foundation, Restore Nature Foundation 등 3개의 비영리 단체를 설립하고 각각 인간관계, 협업 및 자연 복원에 중점을 두고 있다.

Tsao Wa-Chang은 1800년대 후반에 TPC를 설립했다. 4세대에 걸쳐 약 120년 동안 전통적인 해운 회사에서 다국적 기업으로 발전했다. 오늘날 TPC는 '인류의 복지를 위해 봉사하는 동시에 부를 창출한다'는 사명 아래 목적 중심의 수익 기업으로 변모하고 있다.

Chavalit 회장의 지휘 아래 동양의 지혜와 현대 과학을 융합한 OCTAVE는 개인과 집단의 성장을 촉진하기 위해 만들어졌다. Chavalit 회장은 OCTAVE를 설립해 다양한 자선 활동에 참여하며 목적 주도형 영리 기관으로서 비즈니스를 관리하려는 본인의 의지를 피력했다.

브랜드의 새로운 로고는 영문과 한자를 하나의 전체론적 엠블럼으로 혼합하고 'Awakening Red' 색상은 새로운 물질주의를 상징한다. TPC의 기업 색상인 에메랄드그린은 생명의 근원인 자연에 대한 TPC의 깊은 경외심을 반영하며, 산뜻하고 유려한 기하학적 구조는 끊임없는 진화와 열린 아이디어의 교환을 의미한다.

TPC는 전 세계의 기업가, 투자자, 경제학자 및 사회적 의식을 가진 지도자들이 목적과 이익이 함께 번영하는 경제를 공동 창조하는 데 동참할 것을 촉구한다. 혁신, 용기, 상호 연결성의 급진적인 수용을 통해 TPC는 모든 생명의 번영이라는 가장 중요한 분야에서 진보를 끌어내기 위해 최선을 다하고 있다.

Tsao Pao Chee Group Pte Ltd 소개

TPC(Tsao Pao Chee)는 OCTAVE, IMC Industrial 및 다양한 비영리 단체로 구성된 목적 주도형 영리 가족 기업으로 웰빙 비즈니스 생태계를 조성하기 위해 하나의 통합 시스템으로 운영된다. 본사는 싱가포르에 있으며 중국, 인도네시아, 태국에 강력한 입지를 구축하고 있다. TPC는 8천 명 이상의 직원이 근무하고 있다.

더 자세한 내용은 https://tsaopaochee.com/ 에서 확인할 수 있다.

