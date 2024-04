IMC Pan Asia Alliance Mengubah Nama Menjadi Tsao Pao Chee Group

Nama TPC berasal dari merek dagang pertama yang sempat digunakan perusahaan ini, Tsao Pao Chee, sekitar 120 tahun lalu pada masa Dinasti Qing. Nama tersebut melambangkan komitmen dalam menciptakan nilai tambah melalui prinsip kehati-hatian (stewardship), kolaborasi, dan kewirausahaan demi melayani kehidupan yang selalu berkembang. Perubahan nama perusahaan juga mencerminkan visi Chavalit: mengubah perusahaan keluarga tersebut menjadi katalis perubahan positif di tengah masyarakat.

"Perubahan nama perusahaan bukan hanya menjadi babak baru. Kami harus menemukan identitas, kebudayaan, moralitas, dan tradisi etis kami sendiri. Maka, saya memutuskan untuk beralih ke jati diri kami, serta memakai identitas merek dagang pertama yang awalnya digunakan kakek buyut saya, sebab nama tersebut selalu mencerminkan jati diri kami yang sebenarnya," jelas Chavalit.

Perubahan nama perusahaan ini juga lebih dari sekadar identitas merek dan logo baru. Hal tersebut turut melambangkan dedikasi untuk menyelaraskan kesuksesan bisnis dengan kondisi kehidupan dan komunitas yang lebih baik. Dengan nama TPC, perusahaan ini siap meneruskan sejarah inovasi dan kemitraan strategis guna mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Unit-unit usaha strategis seperti IMC Industrial dan OCTAVE akan mengubah orientasi bisnis guna mewujudkan well-being economy. Unit usaha TPC dalam sektor investasi telah mengalokasikan US$ 320 juta untuk investasi yang berdampak positif dan well-being.

TPC pun tengah mentransformasi pendekatan filantropi perusahaan dengan menyatukan pendekatan tersebut dalam budaya perusahaan. Tiga lembaga nirlaba juga telah didirikan demi mencapai hal tersebut: OCTAVE Institute, No.17 Foundation, dan Restore Nature Foundation yang masing-masing berfokus untuk memperbarui hubungan manusia, kolaborasi, dan alam.

Tsao Wa-Chang mendirikan TPC pada akhir 1800-an. Selama empat generasi, tepatnya hampir 120 tahun, TPC berkembang dari perusahaan perkapalan biasa menjadi perusahaan multinasional. Kini, TPC bertransformasi sebagai perusahaan yang mengejar laba dan mengutamakan dampak positif (purpose-driven) dengan misi bertajuk "melayani kesejahteraan manusia sekaligus membangun aset" (serve human well-being and create wealth at the same time).

Di bawah kepemimpinan Chavalit, OCTAVE, memadukan kearifan budaya Timur dengan sains modern, didirikan untuk mendukung perkembangan individu dan kolektif. Kiprah dan keterlibatan Chavalit dalam pendirian OCTAVE mencerminkan komitmen untuk membangun perusahaan ini sebagai lembaga yang mengejar laba dan mengutamakan dampak positif.

Logo terbaru TPC memadukan aksara bahasa Inggris dan Mandarin dalam satu emblem, sedangkan nuansa warna "Awakening Red" melambangkan materialisme baru. Warna korporat TPC, emerald green, menunjukkan sikap TPC yang menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain, geometri yang tegas dan mengalir mencerminkan evolusi konstan dan pertukaran gagasan.

TPC mengajak kalangan wirausaha, investor, ekonom, dan pemimpin yang peduli dengan isu-isu sosial di seluruh dunia agar bergabung untuk menciptakan ekonomi yang mengutamakan prinsip positif dan profit. Lewat inovasi, keberanian, dan ide radikal tersebut, TPC berkomitmen membuat kemajuan yang paling utama—mengembangkan segala kehidupan.

TPC (Tsao Pao Chee) adalah perusahaan keluarga yang mengutamakan prinsip positif dan mengejar profit. TPC terdiri atas OCTAVE, IMC Industrial, dan berbagai lembaga nirlaba lain sebagai satu sistem terintegrasi yang menciptakan ekosistem bisnis well-being. Kantor pusat TPC terletak di Singapura, sedangkan jangkauan operasionalnya merambah Tiongkok, Indonesia, dan Thailand. TPC mempekerjakan lebih dari 8.000 karyawan.

