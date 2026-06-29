1인 가구가 한국 식품 시장을 재편하다

편의 식품의 성장세

편의 식품 부문이 한국 식품 시장에서 점점 더 중요해지고 있다. 한국농수산식품유통공사(Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation)의 데이터에 의하면, 2024년 HMR 제품 판매액은 전년 대비 21.5% 증가한 45억 달러에 달했다. 이 카테고리의 생산 가치도 13.8% 증가하여 42억 달러에 달했다.

2024년 한국영양학회(Korean Nutrition Society)의 연구는 밀키트, HMR 제품, 즉석 준비 및 즉석조리 카테고리에 대한 증가하는 수요를 확인하며 편의 식품을 한국 식품 시장의 핵심 부분으로 강조했다.

서울 푸드 & 호텔 2026

현대적인 식품 솔루션에 대한 증가하는 관심은 올해 49개국에서 1800개의 전시업체와 4만 6228명의 방문객이 참가한 한국의 선도적인 식품 산업 행사 중 하나인 서울 푸드 & 호텔 2026(Seoul Food & Hotel 2026)에서도 명확하게 나타났다.

유럽연합(European Union)이 공동 지원하는 '유럽산 가금류 – 농장에서 식탁까지(European Poultry – From Our Farms to Your Tables)' 캠페인 또한 이 행사에 참가했다. 4일간 캠페인 및 가금류 부문 대표들은 수입업체, 유통업체, 소매업체, 푸드 서비스 대표들과 수십 건의 B2B 미팅을 가졌다. 프로그램의 핵심은 EU와 한국의 협력을 발전시킬 기회에 초점을 맞춘 한국수입육협회(Korea Meat Import Association, KORMIA)와의 미팅이었다.

캠페인 부스 방문객들은 높은 품질 및 안전 기준에 기반한 유럽산 가금류 생산 시스템에 대해 알아보고, 유럽산 가금류로 만들어진 요리를 시식할 수 있었다.

폴란드 국립 가금류 협회 상공회의소(National Poultry Council – Chamber of Commerce in Poland)의 다리우스 고슈친스키(Dariusz Goszczyński) 회장은 "빠른 식사 준비를 위해 설계된 제품의 인기가 높아지는 것은 한국 소비자들의 기대가 어떻게 변화하고 있는지를 보여준다. 유럽산 가금류는 푸드 서비스 부문과 편의 식품 제품 모두에서 높은 품질, 안전성 및 높은 활용 가능성을 제공해, 이러한 요구를 충족하기에 좋은 위치에 있다"고 말했다.

'유럽산 가금류 — 농장에서 식탁까지' 캠페인은 빠르게 진화하는 한국 식품 시장에서 유럽산 가금류 생산의 품질, 안전성 및 투명성을 홍보한다.

캠페인에 대한 자세한 정보 확인하기: eupoultry.eu/ko

미디어 문의처: [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3001138/European_Poultry.jpg

SOURCE Poland’s National Poultry Council - Chamber of Commerce (KRD-IG)