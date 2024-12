2024 언더스탠딩 차이나 콘퍼런스 2일 광저우에서 개막

-- 중국의 현대화와 글로벌 기회 모색

광저우, 중국 2024년 12월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '2024 언더스탠딩 차이나 콘퍼런스(Understanding China Conference)'가 12월 2일부터 4일까지 사흘간 중국 정치 지도자, 학자, 기업 임원, 국제기구 대표들이 참석한 가운데 광저우에서 개최된다. '개혁을 끝까지 추진하라: 중국 현대화와 세계 발전을 위한 새로운 기회(Carry Through the Reform to the End: Chinese Modernization and New Opportunities for World Development)'라는 주제로 열리는 이번 행사는 중국의 현대화 여정과 이 여정이 전 세계에 미친 영향에 대해 논의할 수 있는 플랫폼 역할을 할 전망이다.

'언더스탠딩 차이나 콘퍼런스'는 2013년 처음 개최된 이후 중국의 발전 전략에 대한 국제적 인식을 제고하는 중요한 플랫폼으로 자리 잡았다. 2024년 행사는 중국의 지속적인 개혁 및 글로벌 현대화 형성에서 중국이 맡은 역할에 초점을 맞출 예정이다.