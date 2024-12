2024 Understanding China Conference s'ouvre à Guangzhou, explorant la modernisation chinoise et les opportunités mondiales

Depuis sa création en 2013, la Understanding China Conference est devenue une plateforme essentielle pour favoriser la prise de conscience internationale des stratégies de développement de la Chine. L'édition 2024 met l'accent sur les réformes en cours dans le pays et sur leur rôle dans la modernisation mondiale.

La modernisation de la Chine est profondément ancrée dans son patrimoine culturel. Le pays a réalisé des progrès remarquables en matière de réduction de la pauvreté, permettant à des millions de personnes de sortir de la pauvreté, tout en mettant l'accent sur la protection de l'environnement et la croissance économique verte. Dans le même temps, la Chine encourage les industries émergentes et modernise les secteurs traditionnels pour favoriser un développement de haute qualité.

L'initiative Belt and Road Initiative (BRI) a joué un rôle central en reliant la Chine à l'Europe, à l'Afrique et à d'autres régions En accélérant les échanges et en créant des opportunités, l'initiative a remodelé les modèles économiques mondiaux. Par le biais de la coopération multilatérale, la Chine a également lancé des initiatives qui offrent des biens publics mondiaux et apportent des solutions innovantes aux défis mondiaux.

De nombreux dirigeants et dignitaires du monde entier ont partagé leurs points de vue sur la modernisation de la Chine et son impact mondial. Parmi eux, l'ancien Premier ministre britannique Gordon Brown et l'ancien chancelier autrichien Wolfgang Schüssel ont souligné le pouvoir de transformation du modèle de développement de la Chine.

Zheng Bijian, président fondateur de l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement, a souligné l'importance de combler le « fossé de compréhension » entre les nations et les civilisations. Il a déclaré : « La conférence Comprendre la Chine s'est engagée à favoriser la compréhension mutuelle - comprendre la Chine, le monde et les changements dans l'ordre mondial ».

Cet événement souligne la volonté de la Chine de promouvoir une prospérité mondiale partagée par le biais de la coopération. En approfondissant les partenariats internationaux, la Chine s'efforce de partager les opportunités de développement avec d'autres nations et de relever les défis mondiaux, afin de promouvoir un avenir commun pour l'humanité.

À propos de 2024 Understanding China Conference

2024 Understanding China Conference est une plateforme internationale de premier plan organisée conjointement par l'Institut chinois pour l'innovation et la stratégie de développement, l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois et le gouvernement populaire de la province de Guangdong. Il vise à approfondir la compréhension globale des efforts de modernisation de la Chine, de ses stratégies de réforme et de leurs implications mondiales plus larges.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2571943/1203.mp4