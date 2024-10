24 글로벌 기술 매치메이킹 이벤트, 18일 대만서 개최

-- 대만 이노테크 엑스포 기간 중 개최되며 산업 업그레이드 면에서 대만의 중추적 역할 강조

타이베이 2024년 10월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계화와 디지털 전환의 시대에는 혁신과 산업 성장을 주도하기 위해 분야 간 협업의 중요성이 커지고 있다. 이런 가운데 생성형 인공지능(generative AI), 5G/6G, 산업용 사물인터넷(IoT), 정밀 의료와 같은 새로운 기술은 산업 업그레이드를 가속화하고 글로벌 공급망을 재편하고 있다.

Liang-Tung Chen, Deputy Director of the Industrial Development Administration, Ministry of Economic Affairs (center), along with all the guests at the 2024 Global Technology Matchmaking Event.

이런 변화 속에서 협업과 혁신을 촉진하기 위해 대만 경제부 산업발전서(Industrial Development Administration)가 주최하고 ITRI 기술이전 및 법률센터(Technology Transfer and Law Center)가 주관하는 '2024 글로벌 기술 매치메이킹 이벤트(Global Technology Matchmaking Event)'가 10월 18일 대만 이노테크 엑스포(Taiwan Innotech Expo) 기간 중 개최됐다. '혁신을 위한 협력(Collaborate to Innovate)'이라는 주제로 열린 이번 행사에는 한국, 일본, 캐나다, 태국, 인도네시아, 싱가포르, 라오스의 전문가들이 모여 기술 교류와 비즈니스 협상을 진행하며 분야 간 다양한 협력 기회를 모색하는 시간을 가졌다.

일본의 스타트업 기업 지원 커뮤니티인 스타트업 고고(StartupGoGo)와 벤처 캐피털 지엑스파트너스(GxPartners) 설립자인 키시하라 도시히코는 후쿠오카에서 기술 매치메이킹을 성공적으로 추진해온 자신의 경험을 공유했다. 스타트업 고고는 매년 현지 기업과 글로벌 시장을 연결하여 협업과 혁신을 촉진하는 행사를 개최하는 곳이다. 서일본철도(Nishi-Nippon Railroad), 후쿠오카 은행(Fukuoka Bank), 큐슈통신(QTnet), 큐슈전력(Kyushu Electric Power), 후쿠오카 금융 그룹(Fukuoka Financial Group) 등 주요 기업이 파트너이며, 대만 기업들과도 긴밀한 관계를 구축할 계획이다.

패널 토론 세션에서는 왕웨이린 산업기술연구소(Industrial Technology Research Institute) 기술이전 및 법률센터 최고전략책임자(CSO)가 사회를 맡아 '산-관-학-연'의 동남아시아 전문가 그룹과 함께 토론을 진행했다. 이들은 '다양한 분야의 기술 협업 및 상용화를 통한 비즈니스 가치 향상(Enhancing Business Value through Cross-Domain Technology Collaboration and Commercialization)'을 주제로 뜨거운 논의를 이어갔다.

야마구치 야스히사 FG 벤처 비즈니스 파트너스(Venture Business Partners) 수석 부사장은 벤처 캐피털이 어떻게 기술 상용화를 추진하고, 국경을 뛰어넘는 협업을 통해 기업 가치를 높이는지에 대해 이야기했다. 클라텐스 탄 오리진 벤처스(Origgin Ventures) CEO는 스타트업 성장을 위한 국제 파트너십의 이점을 강조했다. 태국 국립나노기술센터(National Nanotechnology Center)의 산사니 후아밤분은 정부 정책이 협업을 통해 산업 업그레이드를 지원하는 방법을 강조했고, PT 페르타미나 훌루 에너지(Pertamina Hulu Energi)의 아크바르 유다 푸테라는 에너지 부문이 기후 변화와 지속가능성 문제를 해결하기 위해 기술을 활용하는 방법을 설명했다.

기술 피치 및 매치메이킹 세션에서는 ECUTEC과 FleXAR(태국), 퀴나스 테크놀로지(Quinas Technology, 영국), 뉴사이트 이미징(Newsight Imaging, 이스라엘), 레오텍(LEOTEK, 대만), 오쿠마 다이아몬드 디바이스(Ookuma Diamond Device)와 넥스트엣지(nextEDGE, 일본), 코메테크(CORMETECH)와 폴라리스 일렉트로 옵틱스(Polaris Electro-Optics, 미국), LAMMC(리투아니아) 등 다양한 국가 팀이 최첨단 혁신 기술을 발표했다. 이들의 프레젠테이션은 주요 기업과 벤처 캐피털의 큰 관심을 끌면서 분야 간 협업과 상용화를 위한 소중한 기회를 창출했다.

기술 혁신이 글로벌 시장에서 산업 간 협업의 핵심 동력으로 자리 잡은 가운데 열린 이번 행사는 국제적인 인맥을 과시하면서 글로벌 무대에서 대만의 중요한 역할과 영향력을 확인시켜줬다.

SOURCE ITRI Technology Transfer and Law Center