3M, 첨단 소재 기술 혁신으로 World Hydrogen Expo 2025에서 수소 경제의 미래를 이끌다

엑스포 컨퍼런스의 3M 연사 발표 일정은 다음과 같습니다.

Leadership & Market Insight | Mark Copman, SVP 3M New Growth Ventures | Dec 4, 2025 | 3:20 PM | Hall 6C, 1F, KINTEX II

Hydrogen Deep Dive: Future to TECH | Jens Eichler, Hydrogen Technology and Business Architect | Dec 5, 2025 | 2:45 PM | Room 302, 3F, KINTEX II

Hydrogen Deep Dive: Hydrogen Carrier | Patrick Fischer, R&D Vice President | Dec 5, 2025 | 3:45 PM | Room 303, 3F, KINTEX II

이번 엑스포에서 3M은 HD 한국조선해양과의 공동연구프로젝트협약(JRPA)을 연장하며, 3M의 고강도•저밀도 글라스버블(glass bubbles)을 활용한 대형 액화수소 저장탱크 개발을 위한 전략적 협력을 강화했습니다. 이번 파트너십은 극저온 단열(cryogenic insulation) 기술 분야에서 3M이 신뢰받는 선도 기업임을 다시 한번 입증합니다.

HD 한국조선해양 장광필 미래기술연구원장은 다음과 같이 밝혔습니다. "이번 JRPA연장을 통해 3M의 첨단 기술이 HD 한국조선해양과 함께 극저온 단열 분야의 발전을 선도해 나갈 것입니다."

3M 부스는 킨텍스 제2전시장 #7D41번에 위치하며, 방문객들은 3M의 첨단 소재와 기술을 직접 확인할 수 있습니다. 3M은 이번 행사에서 청정 에너지 전환을 선도하는 혁신 기업 으로서의 입지를 공고히 하며, 글로벌 수소 산업의 지속가능한 미래를 위해 과학 기반의 솔루션을 통해 기여할 것입니다.

전시장에서 확인할 수 있는 3M 수소 솔루션은 다음과 같습니다.

Nanostructured Iridium Catalyst Powder (PEM water electrolyzer catalyst)

Glass Bubbles (LH2 cryogenic insulation)

Nextel™ (SOFC heat insulation)

Matrix resin (nanocalcite-reinforced material for Type IV H2 storage cylinders)

Bonding and assembly solutions (for electrolyzer and fuel cell production)

3M은 123년간 과학 혁신을 통해 산업 전반에 변화를 일으켰으며, 연간 20억 달러 이상의 연구개발 투자와 133,000개 이상의 특허로 입증된 기술력을 바탕으로 수소 에너지 생태계의 모든 단계에서 혁신을 추진하고 있습니다.

3M 소개

3M(NYSE: MMM)은 과학을 활용하고, 혁신적이며 고객 중심적인 솔루션을 만들어 전 세계 산업을 변화시키는 데 주력하고 있습니다. 여러 전문 분야를 포괄하는 우리의 팀은 테크놀로지 플랫폼, 차별화된 역량, 글로벌 네트워크 및 뛰어난 운영능력 등을 통해 고객의 어려운 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 3M이 어떻게 미래를 만들어가고 있는지 News.3m.co.kr에서 확인해 보세요.

