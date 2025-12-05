3M, 첨단 소재 기술 혁신으로 World Hydrogen Expo 2025에서 수소 경제의 미래를 이끌다

3M Company

2025년 12월 06일 08:12 KST

정교한 기술 솔루션으로 수소 생태계 전반의 성능과 신뢰성 향상

HD 한국조선해양과의 전략적 파트너십을 통한 극저온 단열 기술 선도

서울, 대한민국, 2025년 12월 6일 /PRNewswire/ -- 3M은 World Hydrogen Expo 2025에서 자사의 혁신적인 수소 솔루션과 첨단 소재 과학이 수소 경제의 다음 성장 단계를 열어가는 방법을 선보이고 있습니다. 이는 수소의 생산부터 저장, 운송, 최종 활용에 이르기까지 전반적인 분야를 포괄합니다. 3M은 산업 현장에서 신뢰성과 확장성을 갖춘 고성능 솔루션을 통해 세계적인 청정에너지 목표 달성을 지원하는 핵심 기술을 제공하고 있습니다.

"수소 경제를 지속적으로 발전시키기 위해서는 까다로운 환경에서도 안정적으로 성능을 발휘할 수 있는 정교한 솔루션이 필요합니다." 3M New Growth Venture의 수석 부사장 마크 코프먼(Mark Copman)은 말했습니다. "3M은 가치사슬 전반에 걸쳐 고객 및 파트너들과 긴밀히 협력함으로써, 글로벌 수소 산업이 견고하게 발전하고 규모를 확대해 나갈 수 있도록 혁신적인 솔루션을 제공합니다."

엑스포 컨퍼런스의 3M 연사 발표 일정은 다음과 같습니다.

  • Leadership & Market Insight | Mark Copman, SVP 3M New Growth Ventures | Dec 4, 2025 | 3:20 PM | Hall 6C, 1F, KINTEX II
  • Hydrogen Deep Dive: Future to TECH | Jens Eichler, Hydrogen Technology and Business Architect | Dec 5, 2025 | 2:45 PM | Room 302, 3F, KINTEX II
  • Hydrogen Deep Dive: Hydrogen Carrier | Patrick Fischer, R&D Vice President | Dec 5, 2025 | 3:45 PM | Room 303, 3F, KINTEX II

이번 엑스포에서 3M은 HD 한국조선해양과의 공동연구프로젝트협약(JRPA)을 연장하며, 3M의 고강도•저밀도 글라스버블(glass bubbles)을 활용한 대형 액화수소 저장탱크 개발을 위한 전략적 협력을 강화했습니다. 이번 파트너십은 극저온 단열(cryogenic insulation) 기술 분야에서 3M이 신뢰받는 선도 기업임을 다시 한번 입증합니다.

HD 한국조선해양 장광필 미래기술연구원장은 다음과 같이 밝혔습니다. "이번 JRPA연장을 통해 3M의 첨단 기술이 HD 한국조선해양과 함께 극저온 단열 분야의 발전을 선도해 나갈 것입니다."

3M 부스는 킨텍스 제2전시장 #7D41번에 위치하며, 방문객들은 3M의 첨단 소재와 기술을 직접 확인할 수 있습니다. 3M은 이번 행사에서 청정 에너지 전환을 선도하는 혁신 기업 으로서의 입지를 공고히 하며, 글로벌 수소 산업의 지속가능한 미래를 위해 과학 기반의 솔루션을 통해 기여할 것입니다.

전시장에서 확인할 수 있는 3M 수소 솔루션은 다음과 같습니다.

  • Nanostructured Iridium Catalyst Powder (PEM water electrolyzer catalyst)
  • Glass Bubbles (LH2 cryogenic insulation)
  • Nextel™ (SOFC heat insulation)
  • Matrix resin (nanocalcite-reinforced material for Type IV H2 storage cylinders)
  • Bonding and assembly solutions (for electrolyzer and fuel cell production)

3M은 123년간 과학 혁신을 통해 산업 전반에 변화를 일으켰으며, 연간 20억 달러 이상의 연구개발 투자와 133,000개 이상의 특허로 입증된 기술력을 바탕으로 수소 에너지 생태계의 모든 단계에서 혁신을 추진하고 있습니다.

3M 소개

3M(NYSE: MMM)은 과학을 활용하고, 혁신적이며 고객 중심적인 솔루션을 만들어 전 세계 산업을 변화시키는 데 주력하고 있습니다. 여러 전문 분야를 포괄하는 우리의 팀은 테크놀로지 플랫폼, 차별화된 역량, 글로벌 네트워크 및 뛰어난 운영능력 등을 통해 고객의 어려운 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 3M이 어떻게 미래를 만들어가고 있는지 News.3m.co.kr에서 확인해 보세요.

 

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2839325/KSOE_JRPA_Extension_Ceremony.jpg
사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2839326/Mark_Copman_Speech.jpg
로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2617786/5657819/Logo.jpg

