스카치 브랜드, 접착 솔루션 및 산업 혁신 100주년 기념

"올해 우리는 신뢰, 창의성, 끊임없는 문제 해결에 기반한 스카치 브랜드 혁신의 100년을 자랑스럽게 축합니다."라고 3M 안전 및 산업 부문 사장 크리스 고랄스키(Chris Goralski)는 말합니다. "앞으로의 100년을 바라보며, 우리는 지난 역사에서 영감을 받고, 안전, 성과, 지속 가능성을 이끄는 혁신적인 솔루션을 제공할 기회에서 새로운 에너지를 얻고 있습니다. 이를 통해 산업과 지역 사회가 미래 사회에서 번영할 수 있도록 돕겠습니다."

3M 안전 및 산업 부문에서는 스카치 마스킹 테이프로 시작된 혁신이 다양한 접착 기술 포트폴리오로 계속 발전하고 있습니다. 각 솔루션은 업계의 과제를 해결하고 미래에 필요한 기술을 개발하는 3M의 노력에 기여하고 있습니다.

산업용 고객을 위해 개발된 Scotch® Performance Paper Box Sealing Tape 570은 자동 포장기와의 우수한 호환성은 물론, 재활용이 용이한 지속가능성 소재를 적용하여 박스 포장에서의 오랜 과제를 혁신적으로 해결합니다.

Scotch® Performance Green Masking Tape 233+는 Scotch 브랜드의 100년 노하우가 담긴 프리미엄 마스킹 테이프로, 자동차 정비소에서 차량 및 부품 도색 작업을 빠르고 정밀하게 완성할 수 있도록 설계되었습니다. 고품질 도장을 위한 최적의 선택으로, 전문가들이 신뢰하는 테이프입니다.

전기 분야에서 Scotch® Super 33+ Vinyl Electrical Tape는 뛰어난 감압 접착력과 혹독한 산업 환경에서 요구되는 습기 및 부식성 물질에 대한 보호 기능을 모두 갖추고 있습니다. Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88은 진동과 마모가 심한 환경에서도 접착력이나 사용 편의성을 그대로 유지하면서 강도와 두께를 향상시킵니다.

페인팅 전문가를 위해, Scotch® 파인라인 마스킹 테이프 218은 얇은 두께와 뛰어난 접착력으로 긴 직선을 선명하게 칠해야 하는 까다로운 페인팅 작업에 적합합니다. Scotch® 고내열 마스킹 4737S는 동일한 높은 기준의 페인팅 정확성을 열과 복잡한 표면 윤곽이 포함된 고내열성 응용 분야에 적용합니다.

이러한 산업 간 혁신은 스카치 브랜드가 문제 해결과 성과에 대한 풍부한 전통을 바탕으로 오늘날의 요구에 발맞춰 끊임없이 발전해 나가는 모습을 보여줍니다. 3M이 이 중요한 이정표를 세운 것은, 산업 발전을 이끄는 믿을 수 있는 솔루션을 제공하겠다는 스카치 브랜드의 노력을 다시 한번 확인하는 것입니다.

산업 발전을 위한 신뢰할 수 있는 파트너

지난 한 세기 동안 스카치 브랜드는 전 세계 전기 기술자, 포장 엔지니어, 설계 엔지니어, 자동차 수리 전문가들의 필수 도구로 자리매김하며, 그들이 탁월한 성과를 달성하고 복잡한 과제에 대한 해결책을 찾도록 지원해 왔습니다. 3M의 산업 유산과 미래를 위한 초석으로서, 스카치 브랜드는 오늘날의 요구와 미래의 가능성을 탐색하는 데 있어 신뢰할 수 있는 파트너로 자리매김하고 있습니다.

미국 생산, 글로벌 배송

3M의 테이프 및 접착제 포트폴리오는 켄터키주 신시아나, 위스콘신주 메노모니, 미네소타주 허친슨 등 미국 전역의 생산 시설에서 생산됩니다. 이러한 시설들은 전 세계적으로 제품과 혁신적인 솔루션을 제공하며, 고객이 목표를 달성하고, 가장 어려운 과제를 해결하며, 매일 변화하는 업계의 요구를 충족할 수 있도록 지원합니다.

풍부한 역사와 밝은 미래

스카치 브랜드는 창립 100주년을 맞이하여 전 세계 산업의 변화하는 요구에 발맞춰 끊임없이 변화하고 혁신하고 있습니다. 신뢰, 독창성, 그리고 산업 전문성을 기반으로 설립된 스카치 브랜드는 안전 및 산업 솔루션 분야의 선두를 지키고 있습니다. 오늘날 3M은 지난 100년간의 업적을 기리며, 앞으로 100년을 위한 발전을 이끌어 나갈 것입니다.

스카치™ 브랜드 소개

스카치™ 브랜드는 창의성과 독창성을 믿습니다. 우리는 모든 사람의 실질적인 창의성을 강화하고 그들의 비전을 실현하도록 돕기 위해 존재합니다. 하지만 일을 잘하기 위해서는 적절한 도구가 필요합니다. 1925년 첫 마스킹 테이프가 발명된 이후로, 스카치™ 브랜드와 3M은 1000가지가 넘는 다양한 접착 테이프와 스프레이 접착제, 순간접착제, 테이프 디스펜서, 라미네이터 등 수많은 제품을 제공해 왔습니다. 모든 프로젝트에는 이상적인 도구가 있습니다. 스카치™ 브랜드가 여러분이 원하는 도구를 찾을 수 있도록 도와 드리겠습니다. 페이스북, 인스타그램에서 스카치™ 브랜드를 팔로우하세요.

3M 소개

3M(NYSE: MMM)은 과학을 활용하고, 혁신적이며 고객 중심적인 솔루션을 만들어 전 세계 산업을 변화시키는 데 주력하고 있습니다. 여러 전문 분야를 포괄하는 우리의 팀은 테크놀로지 플랫폼, 차별화된 역량, 글로벌 네트워크 및 뛰어난 운영능력 등을 통해 고객의 어려운 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 3M이 어떻게 미래를 만들어가고 있는지 News.3m.co.kr에서 확인해 보세요.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2801212/3m_tm_sibg_100_years_badge_white_cmyk_iatd.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1955952/5573710/3M_Logo.jpg

SOURCE 3M Company