3조 달러 규모의 기회: Priority Pass에 의해 밝혀진 스포츠와 웰니스 여행이 결제 카드소지자들의 기대치를 재정의하는 방식

경제적 불확실성의 시대를 살고 있는 소비자들은 한층 더 의미 있고 삶을 변화시킬 수 있는 경험을 찾고 있습니다 . 금융 서비스 기업들은 소비자들이 원하는 경험을 제공할 수 있는 이상적인 입지를 점하고 있습니다 .

여행 혜택을 이용 중인 전세계 응답자들의 79% 는 스포츠와 웰니스 여행에 대한 개인적인 관심사로 해당 결제 카드를 선택했습니다 .

여행 혜택을 이용 중인 전세계 응답자들의 3분의 1(35%) 이상은 동일한 발급 은행의 다른 상품의 이용을 고려할 가능성이 더 높으며 여행 혜택 대상이 아닌 응답자들 중 동일한 답변을 한 이들은 19%에 불과합니다.

싱가포르, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 세계 최초이자 시장을 선도하는 공항 경험 프로그램인 Priority Pass는 최신 보고서, 스타디움에서 스파까지: 스포츠와 웰니스 여행의 폭발적 성장을 활용하는 방법의 결과를 발표했습니다. 스포츠 관광은 2032년까지 2조 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며[1], 웰니스 관광은 2030년까지 910조 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.[2] 스포츠 또는 웰니스를 목적으로 항공 여행을 하는 20개 시장의 여행자 12,000을 대상으로 (아시아 태평양 지역 7개 시장의 여행자 4,700명을 포함) 실시한 조사 결과, Priority Pass의 최신 글로벌 보고서는 스포츠와 웰니스가 여행의 차세대 물결에 어떻게 영향을 미치고 결과적으로 경험 중심의 여행이라는 변화를 어떻게 이끌고 있는지에 대해 주목하고 있습니다.

보고서는 변화하는 여행자들의 행동 양식에 대한 새로운 사실에 주목합니다. 스포츠와 웰니스에 관심이 많은 이들은 라이프 축구 경기에서부터 자연에서 디지털 디톡스 경험까지 주요 스포츠 경기 또는 웰니스 리트릿을 중심으로 여행 일정을 계획하고 있습니다. 전세계적으로 스포츠와 웰니스를 목적으로 여행하는 이들 중 절반 가까이(47%)는 웰니스를 목적으로, 20%는 스포츠를 목적으로 그리고 3분의 1(33%) 둘 다를 목적으로 여행을 한다고 밝혔습니다.

아태 지역 전역의 젊은 층의 여행자, 특히 밀레니얼 세대와 Z 세대 여행자 중 46%는 여행 중에 글로벌 스포츠 경기 등의 새로운 경험을 적극적으로 찾아 나서고, 이는 전세계 평균인 42%를 초과하는 수치입니다. 나아가, 해당 세대의 여행자들은 스포츠 여행을 새로운 경험을 시도해볼 수 있는 계기로 활용하고 있는데, 절반 가까이(49%)가 스포츠를 목적으로 한 여행 중에 새로운 도시를 탐색할 의지를 느낀다고 답변했습니다.

웰니스 여행의 경우, 아태 지역의 여행자들은 긴장을 풀기 위해 여행을 떠납니다. 여행의 동기 중 최상위는 휴식, 재충전 그리고 일상의 스트레스로부터의 단절(61%)이 차지했고, 정신적(52%), 신체적(39%) 웰빙 개선이 그 뒤를 이었습니다. 더불어, 역내 젊은 세대의 여행자들의 3분의 1(32%)은 웰니스 여행 예약의 이유로 '디지털 디톡스'를 들었습니다.

카드소지자의 행동 양식: 카드 선택, 사용 그리고 충성도는 혜택이 결정

금융 기관들이 주목해야 할 메시지는 명확합니다. 유의미한 여행 혜택은 몰입도 향상, 소비 증대, 충성도 강화로 이어집니다. 전세계적으로 스포츠와 웰니스 여행자들의 56%는 가장 사용이 많은 카드를 통해 여행 관련 혜택을 이용하고 있으며 5명 중 4명 가까이(79%)가 스포츠와 웰니스 여행에 대한 관심 때문에 해당 카드를 선택했다고 합니다. 아태 지역의 경우 이 비중은 각 64%와 83%로 더 높습니다. 현재는 해당 혜택의 대상이 아닌 이들 중 아태 지역 내 응답자의 70%는 스포츠 및 웰니스 여행에 대한 욕구를 충족해 줄 카드를 원한다고 답했습니다.

이러한 혜택은 카드 선택에만 영향을 미치는 것이 아닙니다. 카드 사용액에도 영향이 있습니다. 전세계 카드소지자들 중 여행 혜택 대상인 이들의 46%는 여행 혜택 때문에 일반 항목의 소비에도 해당 카드를 더 자주 사용하게 되는 경향이 있고 혜택의 대상이 아닌 이들은 중 동일 답변을 한 비율은 29%에 그쳤습니다. 마찬가지로 충성도에 미치는 영향 또한 상당합니다. 아태 지역에서는 여행 혜택을 이용 중인 자의 절반 이상(56%)이 본인이 가치 있는 고객으로 느껴진다고 답변했고 3분의 1 이상(39%)은 카드 발급사에 대한 충성심을 느낀다고 응답했습니다. 더불어, 여행 혜택을 이용 중인 아태 지역의 카드소지자 중 3분의 1 이상(37%)은 동일 발급사의 다른 상품들을 고려할 가능성이 더 높아 장기적인 상업적 가치가 있음을 시사하고 있습니다.

경제적 불확실성의 시대를 살고 있는 소비자들은 한층 더 의미 있고 삶을 변화시킬 수 있는 경험을 찾고 있습니다. 이는 은행과 카드 발급사들의 역할이 금융 서비스 제공업체를 넘어 라이프스타일 조력자로 자리매김할 수 있는 중대한 기회가 도사리고 있음을 의미하며 유의미한 경험 중심의 혜택을 통해 결과적으로 충성도를 강화하고 고부가가치 고객군을 사로잡고 장기적인 성장을 달성할 수 있음을 의미합니다.

"현대 사회의 카드소지자들은 브랜드들이 보상감 있는 경험을 제공해줄 것을 기대합니다. 자신의 삶을 풍요롭게 해주고 진정한 열정을 반영하는 경험들 말입니다," 라고 Collinson International의 CEO인 Christopher Evans가 말합니다. "당사의 보고서는 유의미한 경험을 향해 고객들이 느끼는 목마름을 해결해 줌으로써 기업들이 마주하고 있는 특별한 기회에 대해 설명합니다. 웰니스 리트릿에서부터 스포츠 경기의 독점 입장권이나 프리미엄 라운지 입장 경험까지 고객들은 다른 방법으로는 접해보지 못하는 기회들을 즐길 수 있습니다. 이는 기억에 남을 만한 경험들로 정서적인 유대감을 형성해 장기간 지속되는 가치와 한층 깊은 충성도로 이어집니다. 고객들로 하여금 자신의 열정과 여행에 대한 관심사를 주도적으로 추구할 수 있도록 도움을 주는 브랜드들이 오늘 날의 경험 중심 시대에서 진정성 있고 장기간 지속되는 고객 관계를 구축할 수 있습니다."

"아태 지역 전역에서 스포츠와 웰니스 경험은 여행자들, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 여행자들이 여행을 계획하고 소비의 우선 순위를 정하는 방식에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 역내 스포츠와 웰니스 관광 시장이 2030년까지 9,620억 달러[3]규모로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 여행자들이 가치를 정의하고, 웰빙에 우선 순위를 두고, 여행을 통해 행복을 추구하는 방식에 근본적인 전환이 이루어지고 있다는 사실에 주목할 필요가 있습니다,"라고 Collinson International의 최고 커머셜 책임자이자 아시아 태평양 지역 사장인 Todd Handcock이 말합니다. "당사의 조사는 스포츠와 웰니스 관광의 수요가 증가하고 있음을 분명히 보여주고 있으며 브랜드들이 투자를 집중해야 할 분야에서 실행 가능한 인사이트를 제공하고 있습니다. 이를 통해 아태 지역이 차세대 여행 산업 성장의 중추적인 역할을 수행하는 가운데 한층 깊은 고객 인게이지먼트와 충성도에 도달할 수 있습니다.

여행자 경험을 향상하기 위해, Priority Pass 회원들은 전세계 공항의 라운지와 여행 경험 시설 1,800곳을 이용할 수 있습니다. 다양하고 총체적인 서비스를 통해 접점마다 공항 이동 교통편과 렌터카에서부터 공항 라운지 이용, 차분한 분위기의 스파 시설과 슬립팟 그리고 게임 라운지 등을 통해 접점마다 불편함을 제거할 수 있습니다. 더불어 디지털 웰니스 플랫폼인 TrvlWell은 여행 중의 건강과 웰니스를 강화할 수 있도록 해줍니다.

Priority Pass를 기업 포트폴리오에 연동함으로써 기업들은 포부가 큰 여행자들이 찾는 프리미엄 경험을 제공할 수 있으며 다양한 공항 및 여행 경험에서부터 여행자들의 신체 건강, 영양 상태, 수면과 회복을 지원하는 웰니스 파트너십이 제공됩니다. 이러한 방식으로 단순히 거래적인 서비스 제공업체가 아닌 프리미엄 고객들이 소중하게 여기는 라이프스타일 조력자로 자리매김하고 고객들이 진정으로 중요하게 생각하는 솔루션을 통해 카드 제안을 차별화할 수 있습니다.

조사 방법

Priority Pass가 의뢰하고 Qualtrics가 독립적으로 실시한 조사로 2025년 9월 5일부터 2025년 9월 26일까지 다음 20개 시장에서 12,557명의 여행자들을 대상으로 실시함. 홍콩 (SAR) (524), 인도 (1050), 인도네시아 (1049), 일본 (521), 싱가포르 (523), 대한민국 (517) 그리고 태국 (525).

답변에 따르면 모든 응답자들은 스포츠 및/또는 웰니스를 목적으로 여행을 한 적이 있거나 향후 여행할 계획이 있음 (과거 12개월 및/또는 향후 12개월).

젊은 세대는 Z세대와 밀레니얼 세대로 항목 분류함.기성 세대는 X세대, 베이비부머 세대 그리고 침묵의 세대로 항목 분류함.

Priority Pass 에 대하여

Priority Pass는 세계 최초이자 시장을 선도하는 공항 경험 프로그램입니다. 전 세계 146개국 841개 공항에서 1,800개 이상의 라운지 및 다양한 여행 경험 시설을 제공하며 회원들은 스파, 슬립팟, 미식 등 프리미엄 서비스를 통해 특별한 여정을 즐길 수 있습니다. 다양한 유수의 브랜드와의 파트너십을 통해 더 나은 글로벌 여행 경험을 만들어가고 있습니다.

Priority Pass는 가족 소유 기업인The Collinson Group 소속 기업입니다. 35년 전 창립된 이후로 현재 분리 운영되는 기업 5개를 보유하고 있습니다. 전체 매출 규모는 19억 파운드이며 19개국의 임직원 2,000명 이상을 고용하고 있습니다.

SOURCE Priority Pass