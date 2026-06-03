ACROBiosystems, 바이오 코리아 2026에서 GMP 역량 기반의 포괄적인 CGT 솔루션 선보이며 혁신 주도 및 파트너 역량 강화

서울, 한국 2026년 6월 3일 /PRNewswire/ -- 글로벌 바이오제약 및 헬스케어 산업의 초석으로 자리매김하고 있는 바이오테크 기업 ACROBiosystems가 바이오 코리아 2026(Bio Korea 2026)에 참가했다. 이 행사에는 글로벌 제약 기업, 바이오테크 회사, 투자 기관 및 연구자들이 한자리에 모여 최신 업계 동향과 협력 기회를 공유했다.

ACROBiosystems 는 신뢰할 수 있는 품질(Reliable Quality), 통합 혁신(Integrated Innovation), 고객 중심의 서비스(Considerate Service)라는 핵심 브랜드 가치와 발견 단계부터 임상 단계까지 바이오 의약품 개발 전 과정을 가속화하겠다는 사명을 재확인했다.

ACROBiosystems at BioKorea 2026 – reiterated its core brand values of Reliable Quality, Integrated Innovation, and Considerate Service, as well as its mission to accelerate the entire biopharmaceutical journey from discovery to the clinic. (PRNewsfoto/ACROBiosystems) ACROBiosystems Global GMP Factory Open Day - Illustrating its GMP capabilities. (PRNewsfoto/ACROBiosystems) ACROBiosystems showcased comprehensive, end-to-end solutions for Cell and Gene Therapy (CGT) development. (PRNewsfoto/ACROBiosystems)

ACROBiosystems 참가의 핵심 특징은 GMP 역량에 대한 인터랙티브 가상 투어였다. 일반적으로 온라인으로 운영되며 업계 관계자들의 신청을 통해 공개되는 글로벌 GMP 팩토리 오픈 데이(GMP Factory Open Day) 프로그램이 물리적 행사장으로 확장되어, 바이오 코리아 참석자들에게 회사의 대규모 쑤저우 시설과 직접 교류할 기회를 제공했다.

2024년 6월부터 운영 중인 이 공장은 5만 제곱미터 이상의 건축 면적을 갖춘 33에이커 규모이다. 유연하고 지능적인 모듈식 설계를 기반으로 다양한 GMP등급 원자재 수요를 충족하기 위한 복잡한 생산 작업을 구현하며, 현장 혁신 연구소는 세포 치료 기술의 발전과 신속한 GMP 수준 제품 전환을 지원한다.

이 시설은 미국, EU, 일본, 중국 규제 기준을 준수하는 품질 시스템을 갖추고 있으며, 가상 및 현장 감사 모두에 대응 가능한 Audit-Ready(ADR) 체계를 유지하고 있다. 해당 시설은 ISO 9001 및 GMP 인증을 보유하고 있으며 Rx-360과 의료기기 단일 감사 프로그램(Medical Device Single Audit Program, MDSAP) 등 국제 감사를 통과했다. 이 시설은 세포 뱅킹, 벌크 솔루션, 완제품, 마그네틱 비드를 위한 독립 스위트를 갖춘 엄격한 클린룸 레이아웃을 특징으로 하며, 10-500L 생산과 다양한 형식의 충전 완제 공정을 지원하는 2200제곱미터 규모의 QC 랩을 갖추고 있다. 전체 프로세스는 제어 및 데이터 무결성을 보장하기 위해 FDA, EMA, NMPA 요구사항에 따른 컴퓨터화된 시스템 검증을 거친 검증된 시스템(BMS, EMS, SAP, TESTO, TSI, DMS, TMS 포함)에 의해 관리된다.

전용 세션에서 ACROBiosystems는 세포 및 유전자 치료(Cell and Gene Therapy, CGT) 개발을 위한 포괄적인 엔드투엔드 솔루션을 선보였다. Resilient Supply™는 성장 인자와 무혈청 배지부터 생분해성 나노마그네틱 비드까지 다양한 GMP 등급 핵심 원자재를 제공하여 다양한 면역세포 및 줄기세포의 효율적인 배양과 분화를 구현한다. CMC 품질 관리를 위해 SAFENSURE™ 안전성 솔루션과 resDetect™ 잔류 검출 솔루션이 글로벌 약전 기준을 충족하도록 개발되어 규제 준수를 보장하고 테스트 효율성을 향상한다. 이 통합적 접근법은 연구에서 상업 생산까지 CGT 개발 전 과정에 걸쳐 혁신을 주도하고 주요 병목 현상을 해결하도록 설계되었다.

2010년에 설립되어 2021년에 상장된 ACROBiosystems 그룹은 미국, 스위스, 영국, 독일을 포함한 15개 이상의 도시에 사무소, 연구개발 센터, 생산 기지를 보유하며 전 세계적으로 사업을 확장하고 있다. 글로벌 선도 제약기업들과 장기적인 파트너십을 유지하는 이 회사는 ACROBiosystems, bioSeedin, Condense Capital, ACRODiagnostics를 포함한 여러 자회사로 구성되어 있다. 재조합 단백질, 키트, 항체를 포함한 주요 제품과 서비스는 엄격한 품질 관리 시스템 하에 전체 의약품 개발 전 주기를 지원한다. 지속적인 기술 발전을 통해 ACROBiosystems 그룹은 의약품 개발 가속화와 글로벌 보건 증진에 기여하는 데 전념하고 있다.

SOURCE ACROBiosystems