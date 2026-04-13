ADX, 글로벌 투자자 로드쇼에서 상장 기업들과 함께 홍콩 방문

글로벌 투자자들과 아부다비의 활발한 자본 시장 및 투자 기회 연결

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 4월 13일 /PRNewswire/ -- 아부다비 증권거래소(Abu Dhabi Securities Exchange, ADX) 그룹과 상장 기업들이 연례 글로벌 투자자 아웃리치(Global Investor Outreach)를 위해 4월 14일부터 16일까지 홍콩을 방문해 아부다비의 탄탄한 성장 스토리와 ADX를 통해 이용할 수 있는 다양한 투자 기회를 선보인다. 이번 로드쇼는 HSBC 글로벌 인베스트먼트 서밋 2026(HSBC Global Investment Summit 2026)의 부대 행사로 개최된다.

홍콩은 ADX의 2026년 첫 번째 국제 행선지로, 국제 자본을 UAE 수도에서 떠오르는 고성장 기회와 연결한다. 이번 미션은 세계에서 가장 정교한 금융 중심지 중 두 곳인 아부다비와 홍콩의 오랜 상호 존중 관계를 강화한다. 두 시장은 모두 국경을 초월한 비즈니스 및 투자 협력 증진에 대한 공동의 의지를 공유해 왔다.

“The Abu Dhabi Securities Exchange Group's headquarters in the capital of the UAE”

국제 자산 운용사와 기관 투자자들의 요구에 직접 부응하는 이번 아웃리치는 ADX 상장 기업들의 특정 성장 궤적에 집중하고, 글로벌 상위 20개 거래소이자 시가총액 기준 지역 내 2위 규모(850억 달러 이상)인 ADX의 시장 인프라 역량을 강조한다. 홍콩 방문은 중동 자본과 아시아 기관 전문성 간의 긍정적인 시너지를 반영한다. 로드쇼를 통해 ADX는 배당 수익 부문과 고성장 산업에 걸친 다각화된 투자 상품을 선보일 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

아부다비 증권거래소 그룹의 살렘 알누아이미(Abdulla Salem Alnuaimi) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "홍콩은 글로벌 자본의 중요한 관문이며, 우리의 연례 로드쇼는 그곳의 투자자 커뮤니티와 구축한 강하고 지속적인 관계를 반영한다. 투자자들은 점점 더 아부다비를 안전한 피난처뿐만 아니라 재생에너지, AI, 유틸리티, 헬스케어, 핀테크에 이르는 다양한 분야에서 알파를 창출하는 주요 원동력으로 바라보고 있다. 홍콩에서 우리의 존재는 다각화된 고수익 기회에 대한 글로벌 투자 커뮤니티의 욕구에 대한 선제 대응이다. 아부다비의 경제적 전환으로 향하는 직접적인 관문을 제공하고, 투자자들이 블루칩 기업들과 교류하며 우리 시장 전반에 걸쳐 이용 가능한 매력적인 투자 기회를 이해할 수 있는 투명한 플랫폼을 제공하기 위해 이곳에 왔다."

글로벌 시장 변동성 속에서 ADX는 아부다비의 AA/Aa2 신용 등급과 안정적인 규제 환경의 지원을 받아 탄력적이면서도 활기찬 투자 관문으로 자리를 유지하고 있다. ADX에 대한 투자자들의 신뢰는 높아진 거래 활동과 거래량으로 검증된다.

ADX 그룹은 2025년에 시가총액이 3조 1300억 디르함(2024년 대비 4.6% 증가)을 돌파하고, 총 거래 가치가 12.6% 상승해 3850억 아랍에미리트 디르함을 초과하는 등 상당한 성장을 달성했다. 2025년 평균 거래 가치는 12.1% 증가해 15억 2000만 아랍에미리트 디르함을 기록했다. 외국인 투자자의 거래 가치는 13.8% 상승했으며, 기관 투자자가 총 거래 가치의 78%를 차지했다.

ADX의 매력적인 배당 문화는 장기적인 자산 창출을 계속 뒷받침하고 있다. ADX 상장 기업들은 2025년 총 740억 아랍에미리트 디르함에 육박하는 배당금을 지급했다. 투자자와 발행사는 아부다비와 UAE의 안정적인 거시 경제 환경, 증가하는 외국인 직접 투자, 확장하는 비석유 경제의 혜택을 누리고 있다.

아부다비 증권거래소 소개

아부다비 증권거래소(ADX)는 2000년 11월 15일 독립적인 재정 및 행정적 지위와 함께 법적 권리를 부여하고 기능 수행에 필요한 감독 및 집행 권한을 부여한 지방법 제3호(2000년)에 의거하여 설립됐다. 2020년 3월 17일, ADX는 법률 제8호(2020년)에 따라 공공 기관에서 공개 주식회사(PJSC)로 전환됐다.

거래소(ADX)와 완전 자회사인 AD 디포지토리(AD Depository) 및 AD 클리어(AD Clear)를 포함한 거래 후 생태계로 구성된 시장 인프라 그룹인 ADX 그룹이 설립됐다. 통합되고 글로벌하게 정렬된 비즈니스 구조를 통해 ADX 그룹은 거래, 청산, 결제, 수탁에 걸쳐 효율적이고 투명하며 탄력적인 자본 시장을 지원한다.

그룹은 공개 주식회사가 발행한 주식, 정부 및 기업이 발행한 채권, 상장지수펀드(ETF), UAE 자본시장청이 승인한 기타 금융 상품을 포함한 유가증권 거래를 위한 효율적이고 규제된 시장을 제공한다.

ADX는 시가총액 기준 아랍 지역 내 두 번째로 큰 거래소다. 다각화된 수익 흐름을 통해 안정적인 재무 성과를 달성하는 전략은 지속 가능하고 다각화된 고부가가치 경제 구축을 목표로 하는 UAE의 국가 발전 의제 '다음 50년을 향해(Towards the Next 50)'와 부합한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2954427/ADX_headquarters.jpg

SOURCE Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)