ADX、香港のグローバル投資家向けロードショーに上場企業を率いて参加

アブダビの活況ある資本市場と投資機会を世界の投資家に紹介

UAE・アブダビ、, 2026年4月13日 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Groupとその上場企業は、4月14日から16日にかけて香港で実施する年次グローバル投資家向けアウトリーチ（Global Investor Outreach）を通じて、アブダビの力強い成長ストーリーと、ADXを通じて得られる幅広い投資機会を紹介します。このロードショーは、HSBCグローバル投資サミット2026（HSBC Global Investment Summit 2026）にあわせて開催されます。

香港は2026年におけるADX最初の海外訪問先となり、国際資本と、UAEの首都アブダビで生まれている高成長機会とを結び付けます。今回のミッションは、世界有数の高度な金融ハブの2つであるアブダビと香港の間にある、長年にわたる相互尊重に基づく関係をさらに強化するものです。両市場は、国境を越えたビジネスと投資の連携を一段と深めるという共通のコミットメントを有しています。

The Abu Dhabi Securities Exchange Group's headquarters in the capital of the UAE

国際的な資産運用会社や機関投資家の関心に直接応えるため、今回のアウトリーチではADX上場企業それぞれの具体的な成長軌道に焦点を当てるとともに、市場インフラとしてのADXの魅力を打ち出します。ADXは時価総額ベースで世界の取引所上位20社の一つであり、地域内第2位（時価総額8,500億米ドル超）です。今回の香港訪問は、中東の資本とアジアの機関投資家の専門性との前向きな相乗効果を反映しています。このロードショーにより、ADXは高配当セクターから高成長産業まで、多様な投資機会を紹介できます。

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Groupのグループ最高経営責任者を務めるAbdulla Salem Alnuaimiは、次のように述べています。 「香港はグローバル資本にとって重要なゲートウェイであり、毎年実施しているこのロードショーは、現地の投資家コミュニティとの間で当社が築いてきた強固かつ継続的な関係を反映しています。投資家はアブダビを、単なる安全な投資先としてだけでなく、再生可能エネルギー、AI、公益事業、ヘルスケア、フィンテックなどの分野で超過収益を生み出す主要な原動力として、ますます注目しています。香港における当社の存在感は、多様で高利回りの機会を求める世界の投資家コミュニティの需要に先回りして応えるものです。

私たちは、アブダビの経済変革への直接的なゲートウェイを提供しており、投資家が当市場の優良企業とつながり、市場全体に広がる魅力的な投資機会を理解できるよう、透明性の高いプラットフォームを提供しています。」

世界的な市場変動の中にあっても、ADXは引き続き強靭で活力ある投資ゲートウェイであり続けており、アブダビのAA/Aa2信用格付けと安定した規制環境がそれを支えています。ADXに対する投資家の信認は、取引活動と取引量の拡大によって裏付けられています。

ADX Groupは2025年に大きく成長し、時価総額は3兆1,300億AEDを超え（2024年比4.6％増）、総売買代金は12.6％増の3,850億AED超となりました。2025年の平均売買代金は12.1％増の15億2,000万AEDとなりました。海外投資家の売買代金は13.8％増加し、機関投資家は総売買代金の78％を占めました。

ADXの魅力的な配当文化は、長期的な資産形成を引き続き支えています。全体として、ADX上場企業は2025年に約740億AEDの配当を実施しました。投資家と発行体は、アブダビとUAEの安定したマクロ経済環境、増加する海外直接投資、そして拡大する非石油経済の恩恵を受けています。

Abu Dhabi Securities Exchange（ADX）について

Abu Dhabi Securities Exchange（ADX）は、2000年地方法第3号に基づき2000年11月15日に設立され、同法により、独立した財務・行政上の地位を有する法的権利と、その機能を遂行するために必要な監督権限および執行権限が取引所に付与されました。2020年3月17日、ADXは、2020年法第8号に基づき、公的機関からPublic Joint Stock Company（PJSC）へ転換されました。

ADX Groupは、取引所（ADX）と、そのポストトレード・エコシステムを構成する完全子会社であるAD DepositoryおよびAD Clearを含む、市場インフラ・グループとして設立されました。ADX Groupは、統合され、グローバル基準に沿った事業構造を通じて、売買、清算、決済、保管に至るまで、効率的で透明性が高く、強靭な資本市場を支えています。

同グループは、公開株式会社が発行する株式、政府および企業が発行する債券、上場投資信託（ETF）、ならびにUAE Capital Market Authorityが承認したその他の金融商品を取引するための、効率的で規制の整った市場を提供しています。

ADXは、時価総額ベースでアラブ地域第2位の取引所です。多様な収益源を通じて安定した財務実績を実現する同グループの戦略は、持続可能で多様化された高付加価値経済の構築を目指すUAEの国家開発アジェンダ「Towards the Next 50」と整合しています。

写真 - https://mma.prnewswire.com/media/2954427/ADX_headquarters.jpg

SOURCE Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)