2025년 11월 20일 캐럿AI가 PR Newswire를 통해 배포한 보도자료 *'AI 콘텐츠 플랫폼 '캐럿', 기업고객 100곳 돌파… 대기업•지자체•교육기관까지 빠른 확산'*과 관련하여, 회사 측으로부터 사용된 사진이 업데이트되었다는 안내를 받았습니다. 이에 따라, 수정된 전체 보도자료를 아래에 제공합니다.

AI 콘텐츠 플랫폼 '캐럿', 기업고객 100곳 돌파.. 대기업•지자체•교육기관까지 빠른 확산

캐럿AI 기업•공공•교육 전 분야 확산, 고객사 100곳 돌파

전담 매니저•AI 교육•비용 절감으로 실무 중심 지원 강화

서울, 대한민국 2025년 11월 20일 /PRNewswire/ -- AI 콘텐츠 생성 플랫폼 '캐럿'의 운영사 패러닷(대표 장진욱)이 기업 전용 서비스 '캐럿 비즈니스'가 누적 고객사 100곳을 돌파하며 빠른 성장세를 보이고 있다고 20일 밝혔다.

캐럿은 영상•이미지•음악 등 멀티미디어 콘텐츠를 하나의 플랫폼에서 생성할 수 있는 AI 에이전트 서비스이다. 별도의 디자인 툴이나 편집 프로그램 없이 AI와의 대화만으로 전문가 수준의 콘텐츠를 제작할 수 있어, 콘텐츠 제작 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다는 평가를 받고 있다.

현재 LG유플러스, 메리츠화재, CBS 등 주요 기업을 비롯해 패션•뷰티 커머스, 출판, 교육 등 다양한 업종에서 캐럿을 도입했다. 특히 부산광역시 등 지방자치단체에서도 정책 홍보 및 대민 소통 콘텐츠 제작에 활용하며 공공 분야로의 확산이 두드러지고 있다.

캐럿 비즈니스는 ▲전담 매니저 및 강사의 AI 전환(AX) 교육을 통해 AI 활용 경험이 없는 기업도 손쉽게 전문가급 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원한다. 특히 캐럿 비즈니스 도입 시 챗GPT, 미드저니, 클링AI 등 주요 AI 모델을 개별 구독하는 것 대비 최대 75% 이상의 비용 절감이 가능하다.

장진욱 패러닷 대표는 "캐럿은 누구나 손쉽게 고품질 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕는 실무형 AI 에이전트"라며 "더 많은 기업과 기관이 캐럿을 콘텐츠 제작의 표준 도구로 활용할 수 있도록 AI 에이전트 기능 고도화와 고객 맞춤형 지원을 지속 강화하겠다"고 밝혔다.

패러닷 소개

패러닷이 운영하는 대화형 AI 에이전트 '캐럿(Carat)'은 거대언어모델(LLM), 이미지, 영상, 음성을 아울러 기술 선도적인 AI 모델을 다수 탑재했다. 특히 챗GPT 등 기존 대화형 AI에 비해 콘텐츠 제작에 강점이 있으며, ▲소재 발굴 ▲대본 작성 ▲영상 제작 ▲배경음악 및 립싱크 작업 ▲최종 편집에 이르는 제작 프로세스를 AI와 대화하는 일 만으로 진행할 수 있다. 현재 Google Nano banana, Midjourney, ChatGPT Image 등 16개 이미지 모델, Google Veo, OpenAI Sora2, Kling AI 등 11개 영상 모델, 그리고 음성 모델 Eleven Labs을 포함하여 효과음 음악생성 등을 제공한다. 캐럿은 국내 최대의 콘텐츠 생성 AI 에이전트 서비스로 지금까지 누적 다운로드 300만, 월간활성사용자수(MAU) 100만 명을 달성했다.

