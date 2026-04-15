Anchored, 실물자산(RWA)을 위한 온체인 마켓 레이어 공개

미국 주식, 펀드, 홍콩 상장 주식을 하나의 프로그래머블 인프라로 연결

로드타운, 영국령 버진아일랜드, 2026년 4월 15일 /PRNewswire/ -- Anchored Finance가 실물자산(RWA)을 위한 온체인 마켓 레이어를 공식 출시했다. 이를 통해 전통 금융 시장에 처음으로 24시간 유동성, 프로그래머블 인프라, 국경 간 접근성을 하나의 통합된 형태로 제공한다. 해당 플랫폼은 미국과 아시아 자본시장을 하나의 컴포저블 레이어로 연결하며, 중앙화 금융(CeFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 환경 모두에서 접근할 수 있도록 설계 됐다.

Anchored는 출시와 동시에 두 가지 핵심 영역을 선보였다. 첫째는 미국 나스닥 상장 주식을 1:1로 담보한 토큰화 자산, 또 하나는 기관 투자자를 위한 펀드 상품의 토큰화다. 또한, 향후 확장을 통해 홍콩 증권거래소(HKEX) 상장 주식 지원도 예정되어 있다. 이는 현재 약 270억 달러 규모로 성장한 온체인 RWA 시장이 여전히 미국 주식 중심에 머물러 있는 상황에서, 글로벌 자산으로 확장하려는 전략의 일환이다.

Anchored Finance 공동 창업자이자 CEO인 Wenny Cai는 "글로벌 투자자들은 이미 24시간 온체인 기반으로 공공 시장에 접근하고자 한다는 점이 Ondo와 xStocks를 통해 입증됐다. 단기간 내 수십억 달러 규모의 유동성이 형성됐다. 다만 기존 솔루션은 특정 시장, 지역, 투자자층에 제한되어 있다. Anchored는 미국 주식, 홍콩 주식, 기관 펀드를 하나의 구조로 연결해 더 넓은 투자 기회를 제공하고자 한다."고 전했다.

단순 발행을 넘어 '마켓 레이어'로

Anchored는 단순한 토큰 발행 플랫폼이 아니라, 자산 생성부터 컴플라이언스, 발행, 유통, 2차 시장 유동성, 상환까지 전 과정을 하나의 모듈형 스택으로 통합한다. 이를 통해 금융기관, 거래소, 프로토콜이 해당 인프라 위에서 직접 서비스를 구축할 수 있도록 설계됐다.

핵심 기능

토큰화 주식

미국 나스닥 주요 종목을 1:1로 담보한 ERC-20 기반 토큰으로, 실시간 가격 연동을 제공하며 DeFi 프로토콜과의 연동이 가능하다. 즉, 대출, 수익 전략, 스테이블코인 담보 등 활용 가능하며

텐센트, 알리바바, HSBC, AIA, Meituan 등 HKEX 종목도 개발이 진행중이다.

토큰화 펀드 상품

기존에는 프라이빗 뱅킹을 통해서만 접근 가능했던 기관 투자 전략을 온체인으로 제공한다.

Proof of Reserve 엔진

모든 기초 자산에 대해 지속적이고 자동화된 1:1 검증을 제공한다.

마켓 메이커 네트워크

거래소가 사전에 자본을 투입하지 않아도 좁은 스프레드의 유동성 제공한다.

원클릭 유동성 허브

CeFi 와 DeFi를 아우르는 통합 인터페이스 제공한다.

오픈 통합 레이어

거래소, 지갑, 프로토콜, 기관을 위한 API 및 개발 도구 제공하며, 현재는 Monday.Trade를 통해 유통 중이며 추가 통합이 진행중이다.

글로벌 자본시장 연결 전략

Anchored는 단순한 미국 시장 확장을 넘어, 글로벌 투자자 수요를 반영한 자산 구성과 유통 구조를 다음 단계의 핵심으로 보고 있다.

특히 홍콩은 아시아 자본시장의 핵심 허브이자, 디지털 자산 및 토큰화 정책이 활발한 지역으로, 글로벌 온체인 금융 인프라 구축에 중요한 역할을 한다. 홍콩 주식 지원 역시 이러한 전략의 연장선이다.

Wenny Cai는 "싱가포르 투자자가 중개자 없이 텐센트, 나스닥 ETF, 기관 채권 상품에 언제든 접근할 수 있는 환경을 만드는 것이 목표다. 이를 위해서는 일부 기능이 아니라 전체 스택을 통합적으로 해결해야 한다."고 덧붙였다.

Anchored Finance 소개

Anchored Finance는 실물자산(RWA)을 위한 온체인 마켓 레이어로, 전통 금융에 24시간 유동성, 투명한 가격, 프로그래머블 인프라를 제공한다.

전통 금융이 중개자와 제한된 거래 시간으로 인해 유동성이 분산되는 구조라면, Anchored는 이를 하나의 온체인 레이어로 통합해 항상 열려 있고, 연결 가능하며, 확장 가능한 금융 환경을 구축한다.

Toni Morales

Anchored

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SOURCE Anchored Finance