AXMOS 컨소시엄, 부산 콘텐츠 기업 재직자 대상 AI 영상 콘텐츠 제작 실습 교육 진행

AI 영상 콘텐츠 제작 실무 역량 강화 위한 5 일 집중 교육과정 운영

생성형 AI 원리부터 영상 콘텐츠 제작 • 업무 자동화까지 실습 중심 교육

영상 제작 업무를 AI 기반으로 전환하는 현업 중심 커리큘럼

서울, 대한민국 2026년 8월 7일 /PRNewswire/ -- 제조 AI 혁신 컨소시엄 AXMOS(엑스모스)는2026년 8월 3일부터 7일까지 5일간 부산정보산업진흥원 주관으로 부산 지역 콘텐츠 기업 재직자를 대상으로 'AI Agent 기반 영상 콘텐츠 제작 커리큘럼' 교육을 진행했다고 밝혔다.

부산경상대학교 창의관에서 열린 이번 교육에는 콘텐츠코어, 마루비쥬얼테크 등 부산 지역 콘텐츠 기업 재직자 20여 명이 참여했다. 참가자들은 AI 기반 디지털 애니메이션•영상 콘텐츠 제작, 콘텐츠 제작 과정의 반복 업무 자동화, 생성형 AI의 실무 활용 역량 확보 등을 이번 교육을 통해 해결하고 싶은 주요 과제로 꼽았다.

"부산 콘텐츠 기업 재직자를 대상으로 진행된 'AI Agent 기반 영상 콘텐츠 제작' 실습 교육 현장"

이번 교육은 특정 AI 영상 제작 서비스의 기능이나 프롬프트 작성법을 익히는 데 그치지 않고, 생성형 AI와 LLM(대규모 언어모델)의 작동 원리를 이해한 뒤 이를 실제 영상 콘텐츠 제작 업무에 적용하는 실습형 과정으로 구성된 것이 특징이다.

교육은 ▲LLM 및 생성형 AI 이해 ▲AI의 특성과 한계 체험 ▲프롬프트와 컨텍스트 활용 ▲AI Agent 활용 ▲바이브 코딩 ▲영상 콘텐츠 제작 및 결과물 완성까지 하나의 흐름으로 이어졌다. 개별 AI 도구의 사용법을 각각 배우기보다 실제 콘텐츠 결과물을 제작하는 과정을 통해 AI를 업무에 활용하는 방식을 익힐 수 있도록 설계했다.

특히 후반부에서는 AI Agent와 바이브 코딩을 활용해 영상 콘텐츠 제작 업무를 직접 개선하는 실습을 진행했다. 교육생들은 자연어로 AI와 협업하며 영상 기획과 생성, 수정, 반복 작업 자동화 등 자신의 제작 워크플로우를 직접 구현해보는 경험을 했다. 이를 통해 AI를 단순히 질문하고 답을 얻는 도구가 아니라 실제 업무를 수행하는 실행 도구로 활용하는 방법을 익혔다.

또한 이번 과정은 강의보다 실습의 비중을 높인 현업형 교육으로 운영됐다. 교육생들은 생성형 AI를 활용해 작업을 수행하고, 결과를 검토한 뒤 수정•재실행하는 과정을 반복하며 실제 콘텐츠 제작 현장에서 활용 가능한 AI 업무 방식을 체득했다.

박희덕 AXMOS 대표(트랜스링크 인베스트먼트 대표)는 "영상 콘텐츠 산업에서도 AI는 단순히 제작 속도를 높이는 도구를 넘어 콘텐츠를 만드는 방식 자체를 바꾸고 있다"라며 "이번 교육은 AI의 원리를 이해하고 AI Agent와 영상 콘텐츠 제작을 연결함으로써 교육 이후에도 현업에서 스스로 AI 활용 방식을 확장할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

■ 참고: AXMOS 컨소시엄 구성

AXMOS(AX for Manufacturing OS, 엑스모스)는 2026년 3월 출범한 제조 AI 혁신 연합체로, 투자•진단•교육•제조 AI•인프라 등 AI 전환의 전 과정을 분담하는 5개 전문기업으로 구성된다. AI 현장 해결사(FDE, Forward Deployed Engineer) 모델을 기반으로 소상공인•스타트업•제조기업의 AX 도입과 현장 정착을 지원한다.

트랜스링크인베스트먼트 : 한미 크로스보더 벤처캐피탈 . AXMOS 결성을 주도하고 자본 조달과 글로벌 성장 (IPO) 트랙을 담당한다 .

윌트벤처빌더 : 싱가포르에 거점을 둔 벤처 빌더 . 글로벌 시장 개척 • 해외 사업화를 맡는다 .

코드프레소 : AI 역량 평가 • 교육 전문기업 . 'AI Fluent' 와 'SkillCertify' 로 비개발 직무까지 아우르는 현장 인재 양성과 역량 인증 , 조직 AX 진단을 담당한다 .

드림에이스 : 모빌리티 • 제조 AI 기업 . 제조 현장에 특화된 AI 솔루션과 현장 컨설팅을 제공한다 .

팝업스튜디오코리아 : AI 인프라•개발도구 기업. 바이브 코딩 도구와 AX 솔루션 인프라 구축을 담당한다.

SOURCE 코드프레소