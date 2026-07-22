홀로그램이 AI를 만나면…코드프레소, KETI 전북지역본부 가상융합 AI 전환 사업 수행기관 선정

홀로그램•디지털휴먼 등 가상융합(XR)제품•서비스 보유 기업 대상 AI 접목 기술지원•컨설팅•교육 전 과정 수행

수요 진단부터 AI 구현•검증, 역량 교육까지 하나의 흐름으로 잇는 'AI 자립' 지원… 지원 종료 후에도 기업 스스로 AI를 운영하는 내재화 목표

전북이 집중 육성해 온 홀로그램•가상융합 산업 생태계의 AI 전환을 앞당기는 마중물 기대

서울, 대한민국, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- AI 역량 평가•교육 전문기업 코드프레소(대표 이동훈)는 한국전자기술연구원(KETI)전북지역본부가 발주한 'AI 활용 가상융합 기술 지원 및 컨설팅' 용역 사업의 수행기관으로 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 사업은 홀로그램•디지털휴먼•실감형 콘텐츠 등 가상융합(XR)산업 분야의 제품•서비스 보유 기업에 AI를 맞춤형으로 접목하고, 컨설팅•기술지원•교육을 통해 기업의 AI 활용 역량을 높이는 것이 목적이다. 코드프레소는 AI 활용 수요 조사•분석, 기업별 맞춤형 기술지원•컨설팅, AI 역량 교육•진단, 활용 가이드북 제작, 성과 검증까지 사업 전 과정을 수행한다.

AI로 생성된 이미지입니다.

발주처인 한국전자기술연구원(KETI)전북지역본부는 홀로그램 기술 사업화와 지역 기업 지원을 이어 왔다. 전라북도는 익산을 거점으로 홀로그램•가상융합 산업을 집중 육성해 온 지역으로, 콘텐츠 제작부터 디바이스•시스템 통합까지 다양한 가상융합 기업이 도내에 자리 잡고 있다. 이번 사업은 이렇게 축적된 지역 가상융합 산업 기반에 AI를 결합해 기업의 제품•서비스 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 시도이며, 개별 기업의 성과를 넘어 가상융합 산업의 'AI 융합 성공모델'이 지역 내 다른 기업으로 확산되는 출발점이 될 것으로 기대된다.

코드프레소는 이번 사업을 단순한 AI 기능 추가가 아니라, 지원이 끝난 뒤에도 기업이 스스로 AI를 활용해 제품•서비스를 고도화하는 '자립 상태'에 이르도록 설계했다. 기업별 수요 진단으로 막연한 AI 도입 요구를 실행 가능한 과제로 구체화하고, 엔지니어가 기업 현장에 밀착해 실제 제품•서비스 위에서 동작하는 AI를 지원기업과 함께 구현•검증한다. 교육은 AI 역량 평가•교육 솔루션 'AI Fluent'로 임직원 수준을 사전 진단해 맞춤 과정을 설계하고, 교육 후 재진단으로 전•후 역량 변화를 수치로 검증한다. 구축된 AI 기술은 운용 절차를 담은 가이드북과 함께 기업에 이관된다.

코드프레소는 삼성전자•현대자동차•SK텔레콤 등 국내 주요 대기업의 IT 역량 강화 파트너로 활동해 왔으며, 현대모비스•한국조선해양플랜트협회 등 제조•조선 산업의 DX•AX 역량 강화에서도 전문성을 인정받았다. 올해 상반기에는 한국•싱가포르•베트남•룩셈부르크 4개국에서 AI 교육 프로그램을 잇따라 성료했고, 지난 4월 '2026 GITEX AI 아시아'에서 한국 AI 기업 최초로 '슈퍼노바 챌린지' 본상(Winner)을 수상했다. 제조 AI 혁신 컨소시엄 'AXMOS(엑스모스)'의 핵심 참여사로서 부산정보산업진흥원, 서울창조경제혁신센터 등과 지역 AX 확산 협력도 이어가고 있다.

이동훈 코드프레소 대표는 "가상융합 산업은 AI와 결합할 때 제품 경쟁력이 가장 극적으로 달라지는 분야지만, 개별 기업이 혼자 시작하기는 어려운 영역"이라며 "진단부터 구현, 교육까지 하나의 흐름으로 지원해 사업이 끝난 뒤에도 기업이 스스로 AI를 운영하는 자립 역량을 남기고, 그 성과가 지역 가상융합 산업 전반으로 확산되는 성공모델을 만들겠다"고 밝혔다.

■ 참고: 한국전자기술연구원(KETI)

한국전자기술연구원(KETI)은 1991년 설립된 전자•IT 분야 전문 연구기관이다. 경기 성남에 본원을 두고 있으며, 전북지역본부를 통해 홀로그램 기술 사업화 실증지원 등 지역 전략산업 육성과 기업 기술지원을 수행하고 있다.

■ 코드프레소 소개

코드프레소(대표 이동훈)는 'AI 리터러시 표준화'를 비전으로 하는 AI 역량 평가•교육 전문기업이다. 2019년 설립 이후 국내 주요 대기업•대학•공공기관을 대상으로 데이터 사이언스, 클라우드, AI 분야의 실습 중심 교육과 역량 평가를 제공해 왔다. AI 기반 실무 IT 역량 평가 'SkillCertify'와 AI 활용 역량 평가•교육 'AI Fluent'를 중심으로 기업의 AX 전환과 인재 역량 표준화를 지원하고 있다.

SOURCE 코드프레소