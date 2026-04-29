Bambu Indah의 트리하우스, BBC Culture가 선정한 세계에서 가장 장관인 트리하우스에 이름 올려

그린스쿨 발리(Green School Bali)와 그린 빌리지 발리(Green Village Bali)의 비전가이자 전 세계적으로 인정받는 존 하디(John Hardy)와 신시아 하디(Cynthia Hardy)가 2005년에 설립한 Bambu Indah는 복원된 11채의 자바식 신혼집(Javanese bridal homes)으로 시작해 재생형 단지로 성장했다. 또한 타임지(Time Magazine)의 '세계에서 가장 훌륭한 장소(World's Greatest Places)' 중 하나로 선정됐으며 트립어드바이저(Tripadvisor)에서는 '독보적인(one of a kind)' 곳으로 묘사됐다.

건축을 넘어 Bambu Indah는 재생 생활이 매일 실천되는 살아있는 실험실(living lab) 역할을 한다. 투숙객들은 천연 샘물 수영장, 숲속 장작 사우나, 구리 온수 욕조, 정글에 마련된 냉수 풀을 통해 자연과 교감한다. 일일 활동에는 소 목욕시키기, 벼 수확, 코코넛 나무 심기, 가이드와 함께하는 쓰레기 줍기 산책이 포함되어 땅과의 연결과 생태학적 인식을 장려한다.

이러한 시스템은 요리 콘셉트들로 강화된다. 템바가(Tembaga)는 장수에 초점을 맞춘 팜투테이블(farm-to-table) 요리에 집중하며, 리버 와룽(River Warung)은 장작불을 사용하는 이부-이부(Ibu-ibu) 스테이션을 통해 전통 발리 요리를 선보인다. 선셋 바(Sunset Bar)는 아융강(Ayung River)과 주변 농지를 내려다보며 자연이 만들어낸 일몰 전망을 제공한다.

지역사회 이니셔티브에는 원숭이올빼미(Tyto alba)를 이용한 자연 해충 방제가 포함되어 인근 논에서 화학 물질 사용을 줄이는 동시에 지역 농민들을 지원한다. 발리 최대 발효 실험실, 버섯 동굴, 찻집을 포함한 향후 개발 프로젝트는 식량 회복력, 생물 다양성, 지역 협력을 강화하는 것을 목표로 한다.

트리하우스가 전 세계적인 인정을 받으면서 Bambu Indah는 건축, 자연, 일상생활이 재생형 미래로 수렴할 수 있는 방법을 보여주며 계속해서 진화하고 있다.

자세한 정보는 www.bambuindah.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의처

시트라 수리아(Citra Suriah)

Bambu Indah, 그린 빌리지 발리 및 더 쿨쿨 팜(Bambu Indah, Green Village Bali and The Kul Kul Farm)

M: +62 821 126 95 124

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SOURCE Bambu Indah